Нодавлат университетга “ўқишга киритиб қўйиш”ни ваъда қилган фуқаро қўлга олинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Наманган вилоятида фуқарони Андижон иқтисодиёт ва педагогика университетининг 3-босқичига имтиҳонсиз киритиб қўйишни ваъда қилган шахс қўлга олинди.
- Гумонланувчи 18 миллион сўм миқдоридаги пул маблағини олаётган вақтда ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан ашёвий далиллар билан ушланган.
- Мазкур ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилиб, ҳозирда дастлабки тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Ўзбекистонда олий таълим муассасаларига ноқонуний йўллар билан ўқишга киритиш ва фуқароларни алдаб, уларнинг ишончига кириш орқали пул маблағларини ўзлаштириш билан боғлиқ навбатдаги фирибгарлик ҳолати фош этилди. Наманган вилоятида фуқарони нодавлат олийгоҳнинг юқори курсига тўғридан-тўғри талаба сифатида жойлаб қўйишни ваъда қилган шахс ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан ўтказилган тезкор тадбир давомида ушланди.
Гумонланувчи катта миқдордаги пул маблағларини қабул қилиб олаётган вақтда ашёвий далиллар билан жиноят устида қўлга олинган.
Тезкор тадбир: 18 миллион сўмлик «ваъда» қандай фош бўлди?
Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан ўтказилган суриштирув ва тадбир тафсилотлари қуйидагича:
Ишончга кириш усули: Гумонланувчи шахс фуқаронинг олий маълумот олиш истагидан фойдаланиб, уни танишлари орқали имтиҳонларсиз талабалар сафига қўшиб қўйишга ишонтирган;
Таклиф қилинган олийгоҳ: Фирибгар жабрланувчини Андижон иқтисодиёт ва педагогика университети (нодавлат олий таълим муассасаси)нинг тўғридан-тўғри 3-босқичига ўқишга киритиб беришни ваъда қилган;
Ашёвий далиллар билан ушланиш: Келишилган сумма — нақд 18 миллион сўм пулни олаётган вақтида тезкор ходимлар томонидан қўлга олинди ва маблағлар расмийлаштирилди;
Қонуний чоралар: Айни пайтда мазкур ҳолат юзасидан қонунчиликда белгиланган тартибда жиноят иши қўзғатилиб, дастлабки тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Таълимдаги фирибгарлик: Нега нодавлат олийгоҳлар нишонга айланмоқда?
Сўнгги вақтларда нодавлат олий таълим ташкилотлари фаолияти кенгайиши баробарида, уларга ўқишга киритиш ёки ўқишни кўчириш (перевод) масалаларида фуқароларни алдаш ҳолатлари кўпаймоқда:
Осон йўл ваъдаси: Фирибгарлар кўпинча «танишларим орқали имтиҳонсиз ҳал бўлади», «тўғридан-тўғри 2- ёки 3-курсга тушасиз» деган ёлғонлар билан одамларни чалғитади;
Расмий огоҳлантириш: Масъул ташкилотлар ҳар қандай олийгоҳга (давлат ёки хусусий бўлишидан қатъи назар) қабул жараёнлари фақат расмий платформалар, белгиланган имтиҳонлар ёки қонуний тартибдаги ҳужжатлар алмашинуви орқали амалга оширилишини доимий равишда эслатиб келмоқда;
Жавобгарлик муқаррарлиги: Бундай битимларда нафақат пора олувчи ёки воситачи фирибгар, балки ноқонуний равишда пул таклиф қилган томон ҳам қонун олдида жавобгарликка тортилиши мумкин.
Намангандаги ҳолат тафсилотлари
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар
Ҳодиса жойи
Наманган вилояти
Талаб қилинган маблағ
18 миллион сўм
Ваъда қилинган таълим муассасаси
Андижон иқтисодиёт ва педагогика университети (нодавлат ОТМ)
Ваъданинг мазмуни
Университетнинг 3-курсига талаба сифатида қабул қилдириш
Қўлга олиш ҳолати
Пул маблағини олаётган вақтда ашёвий далиллар билан жиноят устида
Ҳозирги ҳолат
Ҳуқуқий баҳо берилмоқда ва тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда
Изоҳлар 0
…