Нодавлат университетга “ўқишга киритиб қўйиш”ни ваъда қилган фуқаро қўлга олинди

·34·Жамият
Нодавлат университетга “ўқишга киритиб қўйиш”ни ваъда қилган фуқаро қўлга олинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Наманган вилоятида фуқарони Андижон иқтисодиёт ва педагогика университетининг 3-босқичига имтиҳонсиз киритиб қўйишни ваъда қилган шахс қўлга олинди.
  • Гумонланувчи 18 миллион сўм миқдоридаги пул маблағини олаётган вақтда ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан ашёвий далиллар билан ушланган.
  • Мазкур ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилиб, ҳозирда дастлабки тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Ўзбекистонда олий таълим муассасаларига ноқонуний йўллар билан ўқишга киритиш ва фуқароларни алдаб, уларнинг ишончига кириш орқали пул маблағларини ўзлаштириш билан боғлиқ навбатдаги фирибгарлик ҳолати фош этилди. Наманган вилоятида фуқарони нодавлат олийгоҳнинг юқори курсига тўғридан-тўғри талаба сифатида жойлаб қўйишни ваъда қилган шахс ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан ўтказилган тезкор тадбир давомида ушланди.

Гумонланувчи катта миқдордаги пул маблағларини қабул қилиб олаётган вақтда ашёвий далиллар билан жиноят устида қўлга олинган.

Тезкор тадбир: 18 миллион сўмлик «ваъда» қандай фош бўлди?

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан ўтказилган суриштирув ва тадбир тафсилотлари қуйидагича:

  • Ишончга кириш усули: Гумонланувчи шахс фуқаронинг олий маълумот олиш истагидан фойдаланиб, уни танишлари орқали имтиҳонларсиз талабалар сафига қўшиб қўйишга ишонтирган;

  • Таклиф қилинган олийгоҳ: Фирибгар жабрланувчини Андижон иқтисодиёт ва педагогика университети (нодавлат олий таълим муассасаси)нинг тўғридан-тўғри 3-босқичига ўқишга киритиб беришни ваъда қилган;

  • Ашёвий далиллар билан ушланиш: Келишилган сумма — нақд 18 миллион сўм пулни олаётган вақтида тезкор ходимлар томонидан қўлга олинди ва маблағлар расмийлаштирилди;

  • Қонуний чоралар: Айни пайтда мазкур ҳолат юзасидан қонунчиликда белгиланган тартибда жиноят иши қўзғатилиб, дастлабки тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Таълимдаги фирибгарлик: Нега нодавлат олийгоҳлар нишонга айланмоқда?

Сўнгги вақтларда нодавлат олий таълим ташкилотлари фаолияти кенгайиши баробарида, уларга ўқишга киритиш ёки ўқишни кўчириш (перевод) масалаларида фуқароларни алдаш ҳолатлари кўпаймоқда:

  • Осон йўл ваъдаси: Фирибгарлар кўпинча «танишларим орқали имтиҳонсиз ҳал бўлади», «тўғридан-тўғри 2- ёки 3-курсга тушасиз» деган ёлғонлар билан одамларни чалғитади;

  • Расмий огоҳлантириш: Масъул ташкилотлар ҳар қандай олийгоҳга (давлат ёки хусусий бўлишидан қатъи назар) қабул жараёнлари фақат расмий платформалар, белгиланган имтиҳонлар ёки қонуний тартибдаги ҳужжатлар алмашинуви орқали амалга оширилишини доимий равишда эслатиб келмоқда;

  • Жавобгарлик муқаррарлиги: Бундай битимларда нафақат пора олувчи ёки воситачи фирибгар, балки ноқонуний равишда пул таклиф қилган томон ҳам қонун олдида жавобгарликка тортилиши мумкин.

Намангандаги ҳолат тафсилотлари

Кўрсаткичлар

Тафсилотлар

Ҳодиса жойи

Наманган вилояти

Талаб қилинган маблағ

18 миллион сўм

Ваъда қилинган таълим муассасаси

Андижон иқтисодиёт ва педагогика университети (нодавлат ОТМ)

Ваъданинг мазмуни

Университетнинг 3-курсига талаба сифатида қабул қилдириш

Қўлга олиш ҳолати

Пул маблағини олаётган вақтда ашёвий далиллар билан жиноят устида

Ҳозирги ҳолат

Ҳуқуқий баҳо берилмоқда ва тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда

НаманганАндижон иқтисодиёт ва педагогика университетифирибгарликолий таълим
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Намангандаги воқеа ортидан қизчанинг онаси блоггерларга мурожаат қилди (видео)Намангандаги воқеа ортидан қизчанинг онаси блоггерларга мурожаат қилди (видео)28 сентябр 10:52Тошкентда 20 минг долларлик «қабул» ваъдаси фош бўлди (видео)Тошкентда 20 минг долларлик «қабул» ваъдаси фош бўлди (видео)8 август 11:09Нодавлат олийгоҳларда янги ўқув йили учун қабул жараёнлари бошландиНодавлат олийгоҳларда янги ўқув йили учун қабул жараёнлари бошланди1 июн 11:47Қозоғистондан сохта «трансфер»: Бухорода абитуриентни 26 миллионга чув туширмоқчи бўлишдиҚозоғистондан сохта «трансфер»: Бухорода абитуриентни 26 миллионга чув туширмоқчи бўлишди8 август 11:26Кореяга ишга юборишни ваъда қилган фирибгарлар тузоққа тушдиКореяга ишга юборишни ваъда қилган фирибгарлар тузоққа тушди2 июн 22:35Ишга киритиб қўйишни ваъда қилган шахс ушландиИшга киритиб қўйишни ваъда қилган шахс ушланди7 июн 09:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?