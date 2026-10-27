Шаҳрисабзда 2006 йилда туғилган ҳайдовчи ЙТҲ қурбони бўлди — ҳодиса тафсилотлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қашқадарё вилоятининг Шаҳрисабз туманида 2026 йил 26 октябр куни содир бўлган йўл-транспорт ҳодисаси оқибатида 20 ёшли ҳайдовчи вафот этди.
- 2006 йилда туғилган фуқаро «ВAZ-2105» русумли автомобил бошқарувини йўқотиб, «Катта Новқат» маҳалласидаги йўл четида жойлашган дарахтга урилган.
- Кучли зарб натижасида оғир тан жароҳатлари олган ёш ҳайдовчи шифохонада кўрсатилган тиббий муолажаларга қарамай ҳаётдан кўз юмди.
Қашқадарё вилоятининг Шаҳрисабз туманида ёш ҳайдовчининг ўлими билан якунланган мудҳиш йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлди. Тунги вақтда ҳаракатланган «ВАЗ-2105» русумли автомобиль бошқарувдан чиқиб, йўл четидаги дарахтга қаттиқ урилган.
Зарб оқибатида оғир тан жароҳатлари олган 20 ёшли ҳайдовчи шифокорларнинг уринишларига қарамай шифохонада вафот этди. Воқеа жойидан олинган суратларда тўқнашувнинг нақадар кучли бўлганини кўриш мумкин.
Фожиа қандай содир бўлди?
Ҳодиса тафсилотларига кўра:
Вақти ва манзили: ЙТҲ 2026 йил 26 октябрь куни соат 23:30 ларда Шаҳрисабз тумани «Катта Новқат» маҳалла фуқаролар йиғини ҳудудида рўй берган;
Бошқарувнинг йўқотилиши: 2006 йилда туғилган (20 ёшли) фуқаро «ВАЗ-2105» автомобилида ҳаракатланаётиб, бошқарувни йўқотган ва автомобиль йўл қатнови қисмидан чиқиб кетган;
Кучли тўқнашув: Транспорт воситаси катта тезликда йўл четидаги бақувват дарахтга олд қисми билан бориб урилган, зарбдан машинанинг капоти ва мотор қисми бутунлай пачоқланиб кетган;
Тиббий ёрдам: Ҳайдовчи зудлик билан яқин орадаги тиббиёт муассасасига етказилган бўлса-да, олинган оғир жароҳатлар туфайли унинг ҳаётини сақлаб қолишнинг имкони бўлмади.
Тунги вақтдаги тезлик ва хавфсизлик масаласи
Йўл ҳаракати хавфсизлиги мутахассислари тунги вақтларда, айниқса аҳоли пунктлари ва ёритилмаган кўчаларда ҳаракатланишда қуйидаги омилларга алоҳида эътибор бериш кераклигини таъкидлайди:
Кўриниш чекланганлиги: Тунги соатларда йўл қопламаси ва четки тўсиқларнинг аниқ кўринмаслиги тезликни кескин пасайтиришни талаб қилади;
Ёш ва тажриба омили: Ҳайдовчилик гувоҳномасини яқинда олган ёшларда кутилмаган вазиятларда транспортни тўғри бошқариш бўйича тажриба етишмаслиги кўпинча фожиаларга сабаб бўлади;
Тезликни меъёридан оширмаслик: Рухсат этилган тезликка амал қилиш тўсатдан юзага келадиган хавфли ҳолатларда тормоз масофасини сақлаб қолишнинг бирдан-бир кафолатидир.
Шаҳрисабздаги ЙТҲ тафсилотлари
Кўрсаткичлар
Ҳолат маълумотлари
Ҳодиса юз берган сана ва вақт
2026 йил 26 октябрь, тахминан соат 23:30
Ҳодиса жойи
Қашқадарё вилояти, Шаҳрисабз тумани, «Катта Новқат» МФЙ
Автомобиль русуми
«ВАЗ-2105» (оқ рангли)
Ҳайдовчи
2006 йилда туғилган фуқаро (20 ёшда)
Тўқнашув сабаби
Бошқарувни йўқотиб, йўл четидаги дарахтга урилиш
Оқибати
Ҳайдовчи олган оғир тан жароҳатлари туфайли шифохонада вафот этди
Изоҳлар 0
…