Шаҳрисабзда 2006 йилда туғилган ҳайдовчи ЙТҲ қурбони бўлди — ҳодиса тафсилотлари

·39·Жамият
Шаҳрисабзда 2006 йилда туғилган ҳайдовчи ЙТҲ қурбони бўлди — ҳодиса тафсилотлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қашқадарё вилоятининг Шаҳрисабз туманида 2026 йил 26 октябр куни содир бўлган йўл-транспорт ҳодисаси оқибатида 20 ёшли ҳайдовчи вафот этди.
  • 2006 йилда туғилган фуқаро «ВAZ-2105» русумли автомобил бошқарувини йўқотиб, «Катта Новқат» маҳалласидаги йўл четида жойлашган дарахтга урилган.
  • Кучли зарб натижасида оғир тан жароҳатлари олган ёш ҳайдовчи шифохонада кўрсатилган тиббий муолажаларга қарамай ҳаётдан кўз юмди.

Қашқадарё вилоятининг Шаҳрисабз туманида ёш ҳайдовчининг ўлими билан якунланган мудҳиш йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлди. Тунги вақтда ҳаракатланган «ВАЗ-2105» русумли автомобиль бошқарувдан чиқиб, йўл четидаги дарахтга қаттиқ урилган.

Зарб оқибатида оғир тан жароҳатлари олган 20 ёшли ҳайдовчи шифокорларнинг уринишларига қарамай шифохонада вафот этди. Воқеа жойидан олинган суратларда тўқнашувнинг нақадар кучли бўлганини кўриш мумкин.

Фожиа қандай содир бўлди?

Ҳодиса тафсилотларига кўра:

  • Вақти ва манзили: ЙТҲ 2026 йил 26 октябрь куни соат 23:30 ларда Шаҳрисабз тумани «Катта Новқат» маҳалла фуқаролар йиғини ҳудудида рўй берган;

  • Бошқарувнинг йўқотилиши: 2006 йилда туғилган (20 ёшли) фуқаро «ВАЗ-2105» автомобилида ҳаракатланаётиб, бошқарувни йўқотган ва автомобиль йўл қатнови қисмидан чиқиб кетган;

  • Кучли тўқнашув: Транспорт воситаси катта тезликда йўл четидаги бақувват дарахтга олд қисми билан бориб урилган, зарбдан машинанинг капоти ва мотор қисми бутунлай пачоқланиб кетган;

  • Тиббий ёрдам: Ҳайдовчи зудлик билан яқин орадаги тиббиёт муассасасига етказилган бўлса-да, олинган оғир жароҳатлар туфайли унинг ҳаётини сақлаб қолишнинг имкони бўлмади.

Тунги вақтдаги тезлик ва хавфсизлик масаласи

Йўл ҳаракати хавфсизлиги мутахассислари тунги вақтларда, айниқса аҳоли пунктлари ва ёритилмаган кўчаларда ҳаракатланишда қуйидаги омилларга алоҳида эътибор бериш кераклигини таъкидлайди:

  • Кўриниш чекланганлиги: Тунги соатларда йўл қопламаси ва четки тўсиқларнинг аниқ кўринмаслиги тезликни кескин пасайтиришни талаб қилади;

  • Ёш ва тажриба омили: Ҳайдовчилик гувоҳномасини яқинда олган ёшларда кутилмаган вазиятларда транспортни тўғри бошқариш бўйича тажриба етишмаслиги кўпинча фожиаларга сабаб бўлади;

  • Тезликни меъёридан оширмаслик: Рухсат этилган тезликка амал қилиш тўсатдан юзага келадиган хавфли ҳолатларда тормоз масофасини сақлаб қолишнинг бирдан-бир кафолатидир.

Шаҳрисабздаги ЙТҲ тафсилотлари

Кўрсаткичлар

Ҳолат маълумотлари

Ҳодиса юз берган сана ва вақт

2026 йил 26 октябрь, тахминан соат 23:30

Ҳодиса жойи

Қашқадарё вилояти, Шаҳрисабз тумани, «Катта Новқат» МФЙ

Автомобиль русуми

«ВАЗ-2105» (оқ рангли)

Ҳайдовчи

2006 йилда туғилган фуқаро (20 ёшда)

Тўқнашув сабаби

Бошқарувни йўқотиб, йўл четидаги дарахтга урилиш

Оқибати

Ҳайдовчи олган оғир тан жароҳатлари туфайли шифохонада вафот этди

ҚашқадарёШаҳрисабзЙТҲВАЗ-2105
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

20 ёшли йигит автомобиль билан дарахтга урилиб, ҳалок бўлди20 ёшли йигит автомобиль билан дарахтга урилиб, ҳалок бўлдиБугун 17:49Итни Damas'га боғлаб судраган ҳайдовчи жавобгарликка тортиладиИтни Damas'га боғлаб судраган ҳайдовчи жавобгарликка тортилади25 июл 14:41“Ёзишмаларни эрингга юбораман”: аёлни шантаж қилган йигитга ҳукм ўқилди“Ёзишмаларни эрингга юбораман”: аёлни шантаж қилган йигитга ҳукм ўқилди9 июл 16:28Икки ҳудудда йирик гиёҳвандлик ҳолати фош этилди...Икки ҳудудда йирик гиёҳвандлик ҳолати фош этилди...2 июл 11:07Тунги Тошкентда мудҳиш тўқнашув: Мирзо Улуғбек туманида BYD ва Cobalt мажақландиТунги Тошкентда мудҳиш тўқнашув: Мирзо Улуғбек туманида BYD ва Cobalt мажақланди21 сентябр 12:11Тошкент йўлларида ЙТҲлар сони 9,5% га камайди: 6 ойда 3 миллиондан ортиқ қоидабузарликТошкент йўлларида ЙТҲлар сони 9,5% га камайди: 6 ойда 3 миллиондан ортиқ қоидабузарлик29 сентябр 12:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?