Огоҳ бўлинг: Ўзбек алифбосидаги ўзгаришлар сабаб фирибгарлар "янги тузоқ" қўймоқда...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Кибержиноятчилар лотин ёзувига асосланган ўзбек алифбосининг такомиллаштирилишидан фойдаланиб, Telegram орқали «янги ўзбек алифбоси клавиатураси» номли зарарли APК файлларни тарқатмоқда.
- Ушбу сохта иловаларни ўрнатган фойдаланувчиларнинг банк карталари, шахсий маълумотлари ва СМС-кодлари фирибгарлар назоратига ўтиб қолмоқда.
Ўзбекистонда лотин ёзувига асосланган ўзбек алифбосининг такомиллаштирилиши ва янги ҳарфларнинг киритилиши ортидан кибержиноятчилар одамларнинг ишончидан фойдаланишнинг янги айёрoнa йўлини ўйлаб топишди. Айни пайтда машҳур мессенжерларда, хусусан, Телеграм тармоғида «янги ўзбек алифбоси клавиатураси» номи билан хавфли зарарли иловалар (вируслар) оммавий тарқатилмоқда.
Маҳаллий ОАВ ва киберхавфсизлик мутахассисларининг огоҳлантиришича, ушбу сохта иловаларни қурилмага ўрнатган фуқаролар ўзлари билмаган ҳолда банк карталари ва шахсий маълумотлари устидан назоратни фирибгарларга топшириб қўймоқда.
Фирибгарлик механизми: Тузоқ қандай ишлайди?
Кибержиноятчилар фуқароларнинг эътиборини тортиш ва уларни чалғитиш мақсадида қуйидаги тактикалардан фойдаланмоқда:
Ишончга кириш ва шахсий хабарлар: Фирибгарлар фойдаланувчиларнинг шахсий хабарларига (ёки турли оммавий гуруҳларга) тўғридан-тўғри хавфли APK форматдаги файлларни юбориб, «янги алифбога мослаштирилган қулай клавиатура»ни ўрнатишни тавсия қилмоқда;
Қурилмага тўлиқ кириш ҳуқуқини олиш: Фойдаланувчи ушбу дастурни телефонига ўрнатганидан сўнг, сохта илова смартфондаги СМС хабарларни ўқиш, клавиатурада ёзилган барча матнларни ёзиб олиш ва бошқа хавфли рухсатларни сўраб олади;
Банк маблағларининг ўғирланиши: Натижада жиноятчилар жабрланувчининг мобил банкинг логин-пароллари, банк картаси рақамлари ҳамда банкдан келадиган махсус тасдиқловчи СМС-кодларни қўлга киритиб, ҳисобдаги барча пулларни бошқа карталарга ўтказиб олади.
Киберхавфдан қандай ҳимояланиш керак?
Киберхавфсизлик соҳаси экспертлари ҳар бир фойдаланувчига қуйидаги қатъий хавфсизлик қоидаларига амал қилишни тавсия этади:
Номаълум файлларни юклаб олманг: Телеграм, WhatsApp ва бошқа мессенжерлар орқали нотаниш ёки ҳатто танишлардан келган шубҳали APK файлларни асло очманг ва телефонга ўрнатманг;
Фақат расмий манбалардан фойдаланинг: Ҳар қандай илова ёки клавиатурани фақатгина расмий дўконлар — Google Play Market (Android учун) ёки App Store (iPhone учун) орқали юклаб олинг;
Қурилма созламаларини текширинг: Телефон хавфсизлик созламаларида «Номаълум манбалардан илова ўрнатиш» функциясини ўчириб қўйинг ва антивирус дастурларидан фойдаланинг;
СМС-кодларни ҳеч кимга берманг: Банклар ва расмий идоралар ҳеч қачон телефонга келган сирли тасдиқлаш кодларини ёки картанинг махфий маълумотларини сўрамаслигини унутманг.
«Янги алифбо клавиатураси» фирибгарлигининг асосий белгилари
Кўрсаткичлар
Фирибгарлик схемаси тафсилотлари
Жиноятчилар ниқоби
«Янги ўзбек алифбоси учун қулай клавиатура дастури»
Тарқатиш йўли
Телеграм мессенжеридаги шахсий хабарлар ва оммавий гуруҳлар
Файл формати
Хавфли норасмий .APK файллар
Асосий мақсад
Банк картаси маълумотлари, СМС-кодлар ва мобил ҳисобларни ўғирлаш
Келтириб чиқарадиган хавф
Смартфон тўлиқ масофавий назоратга ўтиши ва барча маблағларнинг ечиб олиниши
Ҳимоя чораси
Мессенжер орқали файл ўрнатмаслик, фақат Google Play / App Store'дан фойдаланиш
Изоҳлар 0
…