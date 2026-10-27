Огоҳ бўлинг: Ўзбек алифбосидаги ўзгаришлар сабаб фирибгарлар "янги тузоқ" қўймоқда...

·43·Жамият
Огоҳ бўлинг: Ўзбек алифбосидаги ўзгаришлар сабаб фирибгарлар "янги тузоқ" қўймоқда...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Кибержиноятчилар лотин ёзувига асосланган ўзбек алифбосининг такомиллаштирилишидан фойдаланиб, Telegram орқали «янги ўзбек алифбоси клавиатураси» номли зарарли APК файлларни тарқатмоқда.
  • Ушбу сохта иловаларни ўрнатган фойдаланувчиларнинг банк карталари, шахсий маълумотлари ва СМС-кодлари фирибгарлар назоратига ўтиб қолмоқда.

Ўзбекистонда лотин ёзувига асосланган ўзбек алифбосининг такомиллаштирилиши ва янги ҳарфларнинг киритилиши ортидан кибержиноятчилар одамларнинг ишончидан фойдаланишнинг янги айёрoнa йўлини ўйлаб топишди. Айни пайтда машҳур мессенжерларда, хусусан, Телеграм тармоғида «янги ўзбек алифбоси клавиатураси» номи билан хавфли зарарли иловалар (вируслар) оммавий тарқатилмоқда.

Маҳаллий ОАВ ва киберхавфсизлик мутахассисларининг огоҳлантиришича, ушбу сохта иловаларни қурилмага ўрнатган фуқаролар ўзлари билмаган ҳолда банк карталари ва шахсий маълумотлари устидан назоратни фирибгарларга топшириб қўймоқда.

Фирибгарлик механизми: Тузоқ қандай ишлайди?

Кибержиноятчилар фуқароларнинг эътиборини тортиш ва уларни чалғитиш мақсадида қуйидаги тактикалардан фойдаланмоқда:

  • Ишончга кириш ва шахсий хабарлар: Фирибгарлар фойдаланувчиларнинг шахсий хабарларига (ёки турли оммавий гуруҳларга) тўғридан-тўғри хавфли APK форматдаги файлларни юбориб, «янги алифбога мослаштирилган қулай клавиатура»ни ўрнатишни тавсия қилмоқда;

  • Қурилмага тўлиқ кириш ҳуқуқини олиш: Фойдаланувчи ушбу дастурни телефонига ўрнатганидан сўнг, сохта илова смартфондаги СМС хабарларни ўқиш, клавиатурада ёзилган барча матнларни ёзиб олиш ва бошқа хавфли рухсатларни сўраб олади;

  • Банк маблағларининг ўғирланиши: Натижада жиноятчилар жабрланувчининг мобил банкинг логин-пароллари, банк картаси рақамлари ҳамда банкдан келадиган махсус тасдиқловчи СМС-кодларни қўлга киритиб, ҳисобдаги барча пулларни бошқа карталарга ўтказиб олади.

Киберхавфдан қандай ҳимояланиш керак?

Киберхавфсизлик соҳаси экспертлари ҳар бир фойдаланувчига қуйидаги қатъий хавфсизлик қоидаларига амал қилишни тавсия этади:

  • Номаълум файлларни юклаб олманг: Телеграм, WhatsApp ва бошқа мессенжерлар орқали нотаниш ёки ҳатто танишлардан келган шубҳали APK файлларни асло очманг ва телефонга ўрнатманг;

  • Фақат расмий манбалардан фойдаланинг: Ҳар қандай илова ёки клавиатурани фақатгина расмий дўконлар — Google Play Market (Android учун) ёки App Store (iPhone учун) орқали юклаб олинг;

  • Қурилма созламаларини текширинг: Телефон хавфсизлик созламаларида «Номаълум манбалардан илова ўрнатиш» функциясини ўчириб қўйинг ва антивирус дастурларидан фойдаланинг;

  • СМС-кодларни ҳеч кимга берманг: Банклар ва расмий идоралар ҳеч қачон телефонга келган сирли тасдиқлаш кодларини ёки картанинг махфий маълумотларини сўрамаслигини унутманг.

«Янги алифбо клавиатураси» фирибгарлигининг асосий белгилари

Кўрсаткичлар

Фирибгарлик схемаси тафсилотлари

Жиноятчилар ниқоби

«Янги ўзбек алифбоси учун қулай клавиатура дастури»

Тарқатиш йўли

Телеграм мессенжеридаги шахсий хабарлар ва оммавий гуруҳлар

Файл формати

Хавфли норасмий .APK файллар

Асосий мақсад

Банк картаси маълумотлари, СМС-кодлар ва мобил ҳисобларни ўғирлаш

Келтириб чиқарадиган хавф

Смартфон тўлиқ масофавий назоратга ўтиши ва барча маблағларнинг ечиб олиниши

Ҳимоя чораси

Мессенжер орқали файл ўрнатмаслик, фақат Google Play / App Store'дан фойдаланиш

киберхавфсизликфирибгарликўзбек алифбосиТелеграм
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ChatGPT тақдим этган сохта ҳавола сабаб 2 миллион доллар йўқотилдиChatGPT тақдим этган сохта ҳавола сабаб 2 миллион доллар йўқотилди6 сентябр 15:25Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқулладиЎзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади7 июл 13:23FBI ижтимоий тармоқ аккаунтларини бузиб кириш бўйича огоҳлантирдиFBI ижтимоий тармоқ аккаунтларини бузиб кириш бўйича огоҳлантирди12 август 00:53Покта Маил хавфли РАР-архивлар тарқалишининг олдини олдиПокта Маил хавфли РАР-архивлар тарқалишининг олдини олди11 август 16:59Киберфирибгарларнинг янги тузоғи: дронлар ҳужумидан огоҳлантирувчи сохта сайтларКиберфирибгарларнинг янги тузоғи: дронлар ҳужумидан огоҳлантирувчи сохта сайтлар29 июн 19:24Telegramда дронлар ҳақидаги сохта каналлар орқали янги фирибгарлик аниқландиTelegramда дронлар ҳақидаги сохта каналлар орқали янги фирибгарлик аниқланди11 июн 17:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?