Марескадан кутилмаган қарор: “Брайтон”га қарши баҳсда Ҳусанов қайси позицияда ўйнайди?
Англия Премьер-лигасининг сўнгги турида «Астон Вилла» майдонида 1:2 ҳисобида мавсумдаги илк мағлубиятини тан олган «Манчестер Сити» зудлик билан вазиятни ўнглашга мажбур. Энцо Мареска бошқарувидаги «шаҳарликлар» навбатдаги муҳим синовни Англия лигаси кубогининг 4-босқичи доирасида «Брайтон»га қарши учрашувда ўтказади.
Evening Standard ва Sports Mole нашрларининг ёзишича, тақвимнинг ўта тиғизлиги ҳамда сўнгги муваффақиятсизлик ортидан мураббийлар штаби таркибда кенг кўламли ротацияга қўл уради. Энг асосийси, ўзбекистонлик иқтидорли ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов кубок баҳсида майдонга тушиши кутилмоқда.
Ҳимоя ва дарвоза: Доннарумма ўрнини Рулли эгаллайди, Ҳусанов марказдами ёки қанотда?
«Астон Вилла»га қарши ўйинда йўл қўйилган қўпол хатолар ва чарчоқ аломатлари ҳимоя чизиғида янги номларни кўришга ундамоқда:
Дарвозада ўзгариш: «Астон Вилла» билан баҳсда иккинчи голда айбдор деб топилган Жанлуижи Доннарумма захирага олинади; унинг ўрнини ўтган ой «Норвич»га қарши (5:0) кубокда муваффақиятли дебют қилган Жеронимо Рулли эгаллайди;
Абдуқодир Ҳусановнинг универсаллиги: Мушакларида муаммо бўлган Матеуш Нуньеш ўйнай олмаслиги сабабли, Мареска ўнг қанот ҳимоясида Рико Льюис ёки Абдуқодир Ҳусановдан бирига ишонч билдириши кутилмоқда;
Марказий мудофаа қўрғони: Ҳусанов қанотга қўйилмаган тақдирда, ҳимоя марказининг етакчисига айланади; унга шерик сифатида хатолари учун танқид қилинган Марк Гехи, тажрибали Рубен Диаш ёки ёш Витор Рейсдан бири танланади;
Чап қанот: Бу қанот ҳимоячиси ўрни учун Нико О'Райли ҳамда Йошко Гвардиол ўртасида рақобат кетмоқда.
Ярим ҳимоя ва ҳужум: Ҳоландга ҳордиқ, 17 ёшли янги тўпурар майдонда
Мареска асосий юлдузларни эҳтиёт қилишга ва кучларни қайта тақсимлашга қарор қилган:
Ҳоланднинг ўрнига 17 ёшли Самба: Оёғидаги жароҳатидан тикланиб, «Астон Вилла»га қарши 90 дақиқа ҳаракат қилган Эрлинг Ҳоландга тўлиқ дам берилади; унинг ўрнини «Норвич» билан кубок баҳсида дубль қайд этган 17 ёшли вундеркинд Флойд Самба эгаллайди;
Ярим ҳимояни янгилаш: Сўнгги баҳсда захирада қолган Аюб Буадди ҳамда Матео Ковачич майдонга тушиши, бу эса Эллиот Андерсон ва Энцо Фернандесга дам олиш имконини бериши кутилмоқда;
Фоден сафга қайтмоқда: Сўнгги иккита уй ўйинида 4 та гол уриб юқори формада турган Фил Фоден «ўнлик» позициясида Райан Шеркининг ўрнини олишга асосий даъвогар бўлиб турибди.
«Манчестер Сити»нинг «Брайтон»га қарши тахминий таркиби
Чизиқ
Футболчилар
Дарвозабон
Жеронимо Рулли
Ҳимоячилар
Рико Льюис, Абдуқодир Ҳусанов, Рубен Диаш, Нико О'Райли
Марказий ярим ҳимоя
Аюб Буадди, Матео Ковачич
Ҳужумкор ярим ҳимоячилар
Райан Макэйду (ёки Аллан), Фил Фоден, Жереми Доку
Марказий ҳужумчи
Флойд Самба
Дам бериладиган етакчилар
Жанлуижи Доннарумма, Эрлинг Ҳоланд, Энцо Фернандес
«Брайтон»га қарши бўладиган мазкур тўқнашув «Манчестер Сити» учун нафақат чорак финалга чиқиш, балки Абдуқодир Ҳусанов ва захирадаги ёшлар учун мураббийлар ишончини оқлашда муҳим синовга айланади.
Изоҳлар 0
…