Марескадан кутилмаган қарор: “Брайтон”га қарши баҳсда Ҳусанов қайси позицияда ўйнайди?

·0·Спорт
Марескадан кутилмаган қарор: “Брайтон”га қарши баҳсда Ҳусанов қайси позицияда ўйнайди?

Англия Премьер-лигасининг сўнгги турида «Астон Вилла» майдонида 1:2 ҳисобида мавсумдаги илк мағлубиятини тан олган «Манчестер Сити» зудлик билан вазиятни ўнглашга мажбур. Энцо Мареска бошқарувидаги «шаҳарликлар» навбатдаги муҳим синовни Англия лигаси кубогининг 4-босқичи доирасида «Брайтон»га қарши учрашувда ўтказади.

Evening Standard ва Sports Mole нашрларининг ёзишича, тақвимнинг ўта тиғизлиги ҳамда сўнгги муваффақиятсизлик ортидан мураббийлар штаби таркибда кенг кўламли ротацияга қўл уради. Энг асосийси, ўзбекистонлик иқтидорли ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов кубок баҳсида майдонга тушиши кутилмоқда.

Ҳимоя ва дарвоза: Доннарумма ўрнини Рулли эгаллайди, Ҳусанов марказдами ёки қанотда?

«Астон Вилла»га қарши ўйинда йўл қўйилган қўпол хатолар ва чарчоқ аломатлари ҳимоя чизиғида янги номларни кўришга ундамоқда:

  • Дарвозада ўзгариш: «Астон Вилла» билан баҳсда иккинчи голда айбдор деб топилган Жанлуижи Доннарумма захирага олинади; унинг ўрнини ўтган ой «Норвич»га қарши (5:0) кубокда муваффақиятли дебют қилган Жеронимо Рулли эгаллайди;

  • Абдуқодир Ҳусановнинг универсаллиги: Мушакларида муаммо бўлган Матеуш Нуньеш ўйнай олмаслиги сабабли, Мареска ўнг қанот ҳимоясида Рико Льюис ёки Абдуқодир Ҳусановдан бирига ишонч билдириши кутилмоқда;

  • Марказий мудофаа қўрғони: Ҳусанов қанотга қўйилмаган тақдирда, ҳимоя марказининг етакчисига айланади; унга шерик сифатида хатолари учун танқид қилинган Марк Гехи, тажрибали Рубен Диаш ёки ёш Витор Рейсдан бири танланади;

  • Чап қанот: Бу қанот ҳимоячиси ўрни учун Нико О'Райли ҳамда Йошко Гвардиол ўртасида рақобат кетмоқда.

Ярим ҳимоя ва ҳужум: Ҳоландга ҳордиқ, 17 ёшли янги тўпурар майдонда

Мареска асосий юлдузларни эҳтиёт қилишга ва кучларни қайта тақсимлашга қарор қилган:

  • Ҳоланднинг ўрнига 17 ёшли Самба: Оёғидаги жароҳатидан тикланиб, «Астон Вилла»га қарши 90 дақиқа ҳаракат қилган Эрлинг Ҳоландга тўлиқ дам берилади; унинг ўрнини «Норвич» билан кубок баҳсида дубль қайд этган 17 ёшли вундеркинд Флойд Самба эгаллайди;

  • Ярим ҳимояни янгилаш: Сўнгги баҳсда захирада қолган Аюб Буадди ҳамда Матео Ковачич майдонга тушиши, бу эса Эллиот Андерсон ва Энцо Фернандесга дам олиш имконини бериши кутилмоқда;

  • Фоден сафга қайтмоқда: Сўнгги иккита уй ўйинида 4 та гол уриб юқори формада турган Фил Фоден «ўнлик» позициясида Райан Шеркининг ўрнини олишга асосий даъвогар бўлиб турибди.

«Манчестер Сити»нинг «Брайтон»га қарши тахминий таркиби

Чизиқ

Футболчилар

Дарвозабон

Жеронимо Рулли

Ҳимоячилар

Рико Льюис, Абдуқодир Ҳусанов, Рубен Диаш, Нико О'Райли

Марказий ярим ҳимоя

Аюб Буадди, Матео Ковачич

Ҳужумкор ярим ҳимоячилар

Райан Макэйду (ёки Аллан), Фил Фоден, Жереми Доку

Марказий ҳужумчи

Флойд Самба

Дам бериладиган етакчилар

Жанлуижи Доннарумма, Эрлинг Ҳоланд, Энцо Фернандес

«Брайтон»га қарши бўладиган мазкур тўқнашув «Манчестер Сити» учун нафақат чорак финалга чиқиш, балки Абдуқодир Ҳусанов ва захирадаги ёшлар учун мураббийлар ишончини оқлашда муҳим синовга айланади.

Абдуқодир ҲусановМанчестер СитиАнглия лигаси кубогиАПЛ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳусанов бенефиси: «Сити»нинг кечаги ғалабасида ўзбек ҳимоячиси жуда юқори баҳо олди!Ҳусанов бенефиси: «Сити»нинг кечаги ғалабасида ўзбек ҳимоячиси жуда юқори баҳо олди!18 сентябр 14:05«Сити»дан 5:0 ҳисобидаги даҳшатли мастер-класс: Ҳусановнинг ўйини қандай баҳоланди?«Сити»дан 5:0 ҳисобидаги даҳшатли мастер-класс: Ҳусановнинг ўйини қандай баҳоланди?18 сентябр 13:55Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилдиҲусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди19 октябр 07:06Ҳусанов нима учун марказга қайтарилди ва экспертлар нега Марескани танқид қилмоқда?Ҳусанов нима учун марказга қайтарилди ва экспертлар нега Марескани танқид қилмоқда?Кеча 17:00Илк мағлубият: Экспертлар манчестерликлар таркибида кимларни кескин танқид қилди?Илк мағлубият: Экспертлар манчестерликлар таркибида кимларни кескин танқид қилди?24 октябр 19:47“Астон Вилла” Бирмингҳемда “Манчестер Сити”ни қандай мағлуб этди (видео)“Астон Вилла” Бирмингҳемда “Манчестер Сити”ни қандай мағлуб этди (видео)24 октябр 18:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди