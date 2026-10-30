Жаҳон банки Ўзбекистон электр тармоқларига $100 млн ажратади

·30·Иқтисодиёт
Жаҳон банки Ўзбекистон электр тармоқларига $100 млн ажратади

Жаҳон банки Ўзбекистондаги электр инфратузилмасини янгилаш ва рақамлаштириш лойиҳаси учун 100 миллион доллар ажратади. 27 октябрь куни тасдиқланган дастур доирасида мамлакат бўйлаб 60 та муҳим электр подстанциясини модернизация қилиш ва уларнинг бошқарув тизимларини рақамлаштириш режалаштирилган.

Лойиҳанинг умумий қиймати 371 миллион долларни ташкил этади. Ушбу маблағ учта манба ҳисобидан шакллантирилади:

• Жаҳон банки: 100 миллион доллар.

Осиё тараққиёт банки: 200 миллион доллар.

• Ўзбекистон ҳукумати: 71 миллион доллар.

Дастурнинг асосий мақсади электр тармоқлари самарадорлигини ошириш ва мамлакатда электр таъминоти барқарорлигини мустаҳкамлашдан иборат. Бунинг учун танланган 60 та подстанцияда мавжуд ускуналар ва бошқарув тизимлари янгиланади, рақамли технологиялар жорий этилади.

Лойиҳа амалга оширилиши натижасида электр тармоқларидаги узилишларни камайтириш, подстанциялар ишини самарали бошқариш ва электр энергиясини истеъмолчиларга етказиб бериш ишончлилигини ошириш кўзда тутилган.

Жаҳон БанкиЭлектр ТармоқлариОсиё Тараққиёт БанкиЭнергетика
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маълумотлар марказлари энергетика тармоғи учун янги синовга айланмоқдаМаълумотлар марказлари энергетика тармоғи учун янги синовга айланмоқда27 июл 21:50Шимолий Америка электр тармоқлари хавфсизлиги бўйича фавқулодда огоҳлантиришШимолий Америка электр тармоқлари хавфсизлиги бўйича фавқулодда огоҳлантириш12 май 23:52Иссиқхоначиларга катта енгиллик: Электр энергияси харажатининг ярми қоплаб бериладиИссиқхоначиларга катта енгиллик: Электр энергияси харажатининг ярми қоплаб берилади14 октябр 16:03Доллар ва евро арзонлади: Россия Марказий банки янги курсларни эълон қилдиДоллар ва евро арзонлади: Россия Марказий банки янги курсларни эълон қилди3 сентябр 22:32Электр истеъмолида янги рекорд: иссиқ тизимни синамоқдаЭлектр истеъмолида янги рекорд: иссиқ тизимни синамоқда14 июл 18:4519,1 млн ва 4,4 млн: Ўзбекистондаги маошлар ўртасидаги тафовут...19,1 млн ва 4,4 млн: Ўзбекистондаги маошлар ўртасидаги тафовут...4 август 18:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

Ўзбекистонда 1 млн сўмлик банкнота пайдо бўлдими? Марказий банк жавоб берди
Ўзбекистонда 1 млн сўмлик банкнота пайдо бўлдими? Марказий банк жавоб берди
22 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
22 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
20 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
20 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
16 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
16 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
28 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
28 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
29 октябрь учун валюта курслари маълум қилинди
29 октябрь учун валюта курслари маълум қилинди
14 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
14 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди