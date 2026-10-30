Тарихдаги энг даҳшатли ўғрилик: Binance биржасидан 6,3 млрд доллар ўғирланди
Дунёнинг энг йирик криптовалюта биржаси ҳисобланган Binance ўз тарихидаги энг мисли кўрилмаган хавфсизлик инцидентини расман тасдиқлади. Хакерлик ҳужуми оқибатида платформадан тахминан 6,3 миллиард АҚШ доллари миқдоридаги рақамли активлар ўғирлаб кетилди.
Халқаро ахборот агентликлари ва соҳа таҳлилчилари мазкур воқеани криптовалюта ва молия саноати тарихидаги энг йирик талончилик деб атамоқда. Фавқулодда ҳодиса сабабли биржа барча турдаги ҳисобларни тўлдириш ва маблағларни нақдлаштириш (ечиб олиш) амалиётларини хавфсизлик текшируви якунлангунга қадар вақтинча тўлиқ тўхтатди.
Ҳужум қандай амалга оширилди?
Дастлабки суриштирув маълумотлари кибержиноятчилар тизимга қандай йўл билан кириб борганини ошкор қилди:
Инженер ноутбукининг бузилиши: Ҳужумга компаниянинг DevOps-инженерларидан бирининг шахсий ноутбуки зарарлангани сабаб бўлган;
Ички контейнерга кириш: Бу орқали хакерлар ички сервис контейнерига рухсатсиз кириш имконига эга бўлишган ва улкан ҳажмдаги маблағларни чиқариб олиш транзакцияларини ишга туширишган;
Ўғирланган активлар: Блокчейн таҳлилчиларининг қайд этишича, талончилик давомида 1,5 миллиард долларлик Bitcoin, 900 миллион долларлик Ethereum ҳамда жуда катта миқдордаги USDT ва USDC стейблкоинлари ўзлаштирилган;
Шимолий Корея изи: «TRM Labs» киберхавфсизлик экспертлари ҳужумни Шимолий Кореянинг махсус элитар хакерлик гуруҳи бўлган TraderTraitor билан боғламоқда.
3 миллиард доллар музлатилди: Фойдаланувчилар маблағлари хавфсизми?
Криптобиржа раҳбарияти инцидент оқибатларини юмшатиш ва фойдаланувчиларни тинчлантириш мақсадида тезкор баёнот берди:
Калитлар дахлсизлиги: Раҳбарият ҳамёнларнинг шахсий калитлари (private keys) сизиб чиқмаганини ва мижозларнинг асосий маблағлари тўлиқ хавфсизликда эканини билдирди;
Активларни музлатиш: Соҳа ҳамкорлари ҳамда йирик стейблкоин эмитентлари (Tether ва Circle) билан фавқулодда алоқа ўрнатилиши натижасида ўғирланган маблағларнинг қарийб 3 миллиард доллари тўғридан-тўғри блокчейнда музлатиб қўйилди;
Зарарни қоплаш кафолати: Binance барча йўқотишларни тўлиқ қоплайди. Етказилган қолган зарарларни тўлаш учун платформа ўзининг ички суғурта резерв фонди — SAFU ҳамда шахсий молиявий захираларини тўлиқ сафарбар қилади.
Гарчи биржа муаммони ўз маблағлари ҳисобидан ҳал қилишини маълум қилган бўлса-да, бундай миқёсдаги киберҳужум глобал крипто бозори ва рақамли активлар хавфсизлиги тизимига бўлган ишончни яна бир бор жиддий синов остига қўймоқда.
Изоҳлар 0
…