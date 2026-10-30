Тарихдаги энг даҳшатли ўғрилик: Binance биржасидан 6,3 млрд доллар ўғирланди

·0·Техно
Тарихдаги энг даҳшатли ўғрилик: Binance биржасидан 6,3 млрд доллар ўғирланди

Дунёнинг энг йирик криптовалюта биржаси ҳисобланган Binance ўз тарихидаги энг мисли кўрилмаган хавфсизлик инцидентини расман тасдиқлади. Хакерлик ҳужуми оқибатида платформадан тахминан 6,3 миллиард АҚШ доллари миқдоридаги рақамли активлар ўғирлаб кетилди.

Халқаро ахборот агентликлари ва соҳа таҳлилчилари мазкур воқеани криптовалюта ва молия саноати тарихидаги энг йирик талончилик деб атамоқда. Фавқулодда ҳодиса сабабли биржа барча турдаги ҳисобларни тўлдириш ва маблағларни нақдлаштириш (ечиб олиш) амалиётларини хавфсизлик текшируви якунлангунга қадар вақтинча тўлиқ тўхтатди.

Ҳужум қандай амалга оширилди?

Дастлабки суриштирув маълумотлари кибержиноятчилар тизимга қандай йўл билан кириб борганини ошкор қилди:

  • Инженер ноутбукининг бузилиши: Ҳужумга компаниянинг DevOps-инженерларидан бирининг шахсий ноутбуки зарарлангани сабаб бўлган;

  • Ички контейнерга кириш: Бу орқали хакерлар ички сервис контейнерига рухсатсиз кириш имконига эга бўлишган ва улкан ҳажмдаги маблағларни чиқариб олиш транзакцияларини ишга туширишган;

  • Ўғирланган активлар: Блокчейн таҳлилчиларининг қайд этишича, талончилик давомида 1,5 миллиард долларлик Bitcoin, 900 миллион долларлик Ethereum ҳамда жуда катта миқдордаги USDT ва USDC стейблкоинлари ўзлаштирилган;

  • Шимолий Корея изи: «TRM Labs» киберхавфсизлик экспертлари ҳужумни Шимолий Кореянинг махсус элитар хакерлик гуруҳи бўлган TraderTraitor билан боғламоқда.

3 миллиард доллар музлатилди: Фойдаланувчилар маблағлари хавфсизми?

Криптобиржа раҳбарияти инцидент оқибатларини юмшатиш ва фойдаланувчиларни тинчлантириш мақсадида тезкор баёнот берди:

  • Калитлар дахлсизлиги: Раҳбарият ҳамёнларнинг шахсий калитлари (private keys) сизиб чиқмаганини ва мижозларнинг асосий маблағлари тўлиқ хавфсизликда эканини билдирди;

  • Активларни музлатиш: Соҳа ҳамкорлари ҳамда йирик стейблкоин эмитентлари (Tether ва Circle) билан фавқулодда алоқа ўрнатилиши натижасида ўғирланган маблағларнинг қарийб 3 миллиард доллари тўғридан-тўғри блокчейнда музлатиб қўйилди;

  • Зарарни қоплаш кафолати: Binance барча йўқотишларни тўлиқ қоплайди. Етказилган қолган зарарларни тўлаш учун платформа ўзининг ички суғурта резерв фонди — SAFU ҳамда шахсий молиявий захираларини тўлиқ сафарбар қилади.

Гарчи биржа муаммони ўз маблағлари ҳисобидан ҳал қилишини маълум қилган бўлса-да, бундай миқёсдаги киберҳужум глобал крипто бозори ва рақамли активлар хавфсизлиги тизимига бўлган ишончни яна бир бор жиддий синов остига қўймоқда.

BinanceTraderTraitorSAFUTRM Labs
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бектемирда крипто-ботлар орқали наркосавдо қилган фуқаро ушландиБектемирда крипто-ботлар орқали наркосавдо қилган фуқаро ушланди10 июл 11:10Bitcoin бозорида ваҳимали сотувлар камаймоқда: Инвесторлар сабрлироқ бўла бошладиBitcoin бозорида ваҳимали сотувлар камаймоқда: Инвесторлар сабрлироқ бўла бошлади18 июн 01:36БитГо Европада MiCA талаблари асосида янги крипто-сервис платформасини ишга туширдиБитГо Европада MiCA талаблари асосида янги крипто-сервис платформасини ишга туширди17 июн 19:35Йирик криптобиржалар SpaceX IPO акцияларини бекор қилдиЙирик криптобиржалар SpaceX IPO акцияларини бекор қилди13 июн 08:14Binance: Токенизация қилинган активлар бозори 600 фоизга ўсдиBinance: Токенизация қилинган активлар бозори 600 фоизга ўсди9 июн 02:11Binance ва Алпака даромадларни бўлишиш бўйича келишувга эришдиBinance ва Алпака даромадларни бўлишиш бўйича келишувга эришди3 июн 21:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro Max нархлари янгиланди: тўлиқ рўйхат
iPhone 18 Pro Max нархлари янгиланди: тўлиқ рўйхат
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?