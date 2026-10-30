Туркиядаги машҳур Каппадокия қояси сайёҳлар устига қулаб тушди, қурбонлар бор (видео)

·88·Дунё
Туркиядаги машҳур Каппадокия қояси сайёҳлар устига қулаб тушди, қурбонлар бор (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Туркиянинг Каппадокия ҳудудида кучли ёғингарчилик оқибатида қоя қулаши натижасида 3 киши ҳалок бўлди ва 5 киши жароҳатланди.
  • 2026 йил 29 октябр куни Гёреме миллий боғида юз берган ушбу фожиа қурбонларининг икки нафари Туркия фуқароси, бир нафари эса чет эллик сайёҳ экани аниқланди.
  • Навшаҳар вилояти губернатори Ҳусейн Кок қоя жинсларининг юмшаб қулашига минтақадаги тинимсиз ёмғирлар сабаб бўлганини маълум қилди.

Туркиянинг жаҳонга машҳур асосий сайёҳлик марказларидан бири бўлган Каппадокияда кучли ва давомли ёғингарчилик оқибатида мудҳиш табиий фожиа содир бўлди. Ҳудуднинг ташриф қоғози саналмиш «парилар мўриси» (fairy chimney) ноёб қоя тузилмаларидан бирининг улкан қисми одамлар устига ўпирилиб тушди.

2026 йил 29 октябрь куни маҳаллий вақт билан тахминан соат 15:15 ларда юз берган мазкур фалокат сайёҳлар ва маҳаллий аҳоли орасида қурбонлар келтириб чиқарди.

Фожиа тафсилотлари ва қурбонлар

Гёреме миллий боғи ҳудудида содир бўлган кўнгилсизлик бўйича қуйидаги маълумотлар очиқланди:

  • Ҳодиса жойи: Ўпирилиш Гёреме миллий боғидаги очиқ осмон остидаги тарихий музейга кириш қисмида, сайёҳлар гавжум бўлган йўлак ҳамда автотураргоҳ яқинида юз берган;

  • Қурбонлар ва жароҳатланганлар: Вулқон туфидан иборат оғир тош парчаларининг қулаши оқибатида 3 киши ҳалок бўлди, камида 5 киши турли даражада тан жароҳати олди;

  • Шахслар: Расмий маълумотларга кўра, ҳалок бўлганларнинг икки нафари Туркия фуқароси, бир нафари эса чет эллик сайёҳ экани аниқланган.

Қоя ўпирилишига нима сабаб бўлди?

Навшаҳар (Nevşehir) вилояти губернатори Ҳусейн Кок воқеа юзасидан баёнот бериб, ҳодиса омилларини очиқлади:

  • Ёғингарчилик омили: Мутахассислар ва маъмурият хулосасига кўра, кўп асрлик қоя жинсларининг юмшаб қулашига минтақада охирги кунларда кузатилган ҳаддан зиёд кучли ва тинимсиз ёмғирлар сабаб бўлган;

  • Қутқарув амалиёти: Ҳозирда фалокат жойида қутқарувчилар, кинологлар ва тез тиббий ёрдам гуруҳлари вайроналарни бартараф этиш ҳамда тошлар остида қолган бошқа одамлар бор-йўқлигини аниқлаш бўйича қидирув ишларини давом эттирмоқда.

Ҳаво шарлари парвози вақтинча тўхтатилди

Каппадокияда давом этаётган ноқулай об-ҳаво шароити минтақанинг асосий сайёҳлик фаолиятига ҳам жиддий таъсир кўрсатди:

  • Парвозлар бекор қилинди: Кучли шамол ва тинимсиз ёғингарчилик хавфи сабабли хавфсизлик чоралари кучайтирилиб, 29 ва 30 октябрь кунлари машҳур анъанавий иссиқ ҳаво шарларининг парвозлари тўлиқ бекор қилинди;

  • Сайёҳларга огоҳлантириш: Маҳаллий ҳокимият табиий ёдгорликлар ва очиқ қоялик ҳудудларда ҳаракатланувчи меҳмонларни эҳтиёт чораларини кўришга ва хавфли зоналарга яқинлашмасликка чақирмоқда.

Вулқон жинсларининг юмшоқ табиати туфайли шаклланган Каппадокиянинг ноёб рельефи кучли ёғингарчилик пайтларида емирилиш хавфи юқори бўлган нуқталардан бири бўлиб қолаётгани яна бир бор намоён бўлди.

КаппадокияГёремеНавшаҳарТуркия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нуҳ кемаси топилдими?: Туркиядаги гигант тузилма остида 3 қаватли сирли иншоот аниқландиНуҳ кемаси топилдими?: Туркиядаги гигант тузилма остида 3 қаватли сирли иншоот аниқланди1 октябр 00:20Олмаота тоғларида сайёҳлар олдида қор барси пайдо бўлди (видео)Олмаота тоғларида сайёҳлар олдида қор барси пайдо бўлди (видео)25 сентябр 15:55Венеция тарихий марказга бир кунлик кириш ҳақини 30 еврогача оширмоқдаВенеция тарихий марказга бир кунлик кириш ҳақини 30 еврогача оширмоқда22 сентябр 15:52Кенияда қурилаётган кўп қаватли бино қулаб, вайроналар савдо жойларини босиб қолди Кенияда қурилаётган кўп қаватли бино қулаб, вайроналар савдо жойларини босиб қолди Кеча 20:50Олматада ваҳима: Талабалар саройи томи қулаб тушдими ёки режали демонтаж?Олматада ваҳима: Талабалар саройи томи қулаб тушдими ёки режали демонтаж?25 сентябр 09:07Покистонда мактаб томи қулаб тушииб 17 нафар ўқувчи ва ўқитувчи қурбон бўлдиПокистонда мактаб томи қулаб тушииб 17 нафар ўқувчи ва ўқитувчи қурбон бўлди15 октябр 16:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда