Туркиядаги машҳур Каппадокия қояси сайёҳлар устига қулаб тушди, қурбонлар бор (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Туркиянинг Каппадокия ҳудудида кучли ёғингарчилик оқибатида қоя қулаши натижасида 3 киши ҳалок бўлди ва 5 киши жароҳатланди.
- 2026 йил 29 октябр куни Гёреме миллий боғида юз берган ушбу фожиа қурбонларининг икки нафари Туркия фуқароси, бир нафари эса чет эллик сайёҳ экани аниқланди.
- Навшаҳар вилояти губернатори Ҳусейн Кок қоя жинсларининг юмшаб қулашига минтақадаги тинимсиз ёмғирлар сабаб бўлганини маълум қилди.
Туркиянинг жаҳонга машҳур асосий сайёҳлик марказларидан бири бўлган Каппадокияда кучли ва давомли ёғингарчилик оқибатида мудҳиш табиий фожиа содир бўлди. Ҳудуднинг ташриф қоғози саналмиш «парилар мўриси» (fairy chimney) ноёб қоя тузилмаларидан бирининг улкан қисми одамлар устига ўпирилиб тушди.
2026 йил 29 октябрь куни маҳаллий вақт билан тахминан соат 15:15 ларда юз берган мазкур фалокат сайёҳлар ва маҳаллий аҳоли орасида қурбонлар келтириб чиқарди.
Фожиа тафсилотлари ва қурбонлар
Гёреме миллий боғи ҳудудида содир бўлган кўнгилсизлик бўйича қуйидаги маълумотлар очиқланди:
Ҳодиса жойи: Ўпирилиш Гёреме миллий боғидаги очиқ осмон остидаги тарихий музейга кириш қисмида, сайёҳлар гавжум бўлган йўлак ҳамда автотураргоҳ яқинида юз берган;
Қурбонлар ва жароҳатланганлар: Вулқон туфидан иборат оғир тош парчаларининг қулаши оқибатида 3 киши ҳалок бўлди, камида 5 киши турли даражада тан жароҳати олди;
Шахслар: Расмий маълумотларга кўра, ҳалок бўлганларнинг икки нафари Туркия фуқароси, бир нафари эса чет эллик сайёҳ экани аниқланган.
Қоя ўпирилишига нима сабаб бўлди?
Навшаҳар (Nevşehir) вилояти губернатори Ҳусейн Кок воқеа юзасидан баёнот бериб, ҳодиса омилларини очиқлади:
Ёғингарчилик омили: Мутахассислар ва маъмурият хулосасига кўра, кўп асрлик қоя жинсларининг юмшаб қулашига минтақада охирги кунларда кузатилган ҳаддан зиёд кучли ва тинимсиз ёмғирлар сабаб бўлган;
Қутқарув амалиёти: Ҳозирда фалокат жойида қутқарувчилар, кинологлар ва тез тиббий ёрдам гуруҳлари вайроналарни бартараф этиш ҳамда тошлар остида қолган бошқа одамлар бор-йўқлигини аниқлаш бўйича қидирув ишларини давом эттирмоқда.
Ҳаво шарлари парвози вақтинча тўхтатилди
Каппадокияда давом этаётган ноқулай об-ҳаво шароити минтақанинг асосий сайёҳлик фаолиятига ҳам жиддий таъсир кўрсатди:
Парвозлар бекор қилинди: Кучли шамол ва тинимсиз ёғингарчилик хавфи сабабли хавфсизлик чоралари кучайтирилиб, 29 ва 30 октябрь кунлари машҳур анъанавий иссиқ ҳаво шарларининг парвозлари тўлиқ бекор қилинди;
Сайёҳларга огоҳлантириш: Маҳаллий ҳокимият табиий ёдгорликлар ва очиқ қоялик ҳудудларда ҳаракатланувчи меҳмонларни эҳтиёт чораларини кўришга ва хавфли зоналарга яқинлашмасликка чақирмоқда.
Вулқон жинсларининг юмшоқ табиати туфайли шаклланган Каппадокиянинг ноёб рельефи кучли ёғингарчилик пайтларида емирилиш хавфи юқори бўлган нуқталардан бири бўлиб қолаётгани яна бир бор намоён бўлди.
Изоҳлар 0
…