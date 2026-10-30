Ишхонада сир сақлашни билмаслик оқибати: Ҳар бир ходим билиши шарт бўлган 3 олтин қоида

·51·Жамият
Ишхонада сир сақлашни билмаслик оқибати: Ҳар бир ходим билиши шарт бўлган 3 олтин қоида
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Иш жойида муваффақиятга эришиш учун профессионал билимлар билан бир қаторда мулоқот маданияти ва чегараларни тўғри белгилаш муҳим аҳамиятга эга.
  • Мутахассислар ҳамкасбларни яқин дўст деб билмаслик, шахсий ҳаёт ҳамда келгуси режаларни оммага ёймаслик ва раҳбарият ҳақидаги норозиликларни жамоа ичида муҳокама қилмасликни тавсия этишади.
  • Ушбу учта қоидага амал қилиш ходимнинг карера истиқболини ва нуфузини салбий таъсирлардан ҳимоя қилади.

Иш жойидаги муваффақият фақатгина профессионал билим ва тиришқоқликка эмас, балки мулоқот маданияти ҳамда тўғри қўйилган чегараларга ҳам бевосита боғлиқ. Корпоратив муҳитда билдирилган битта ноўрин фикр ёки ортиқча очиқкўнгиллик йиллар давомида қурилган обрў ва карьера истиқболини бир лаҳзада йўққа чиқариши мумкин.

HR-мутахассислари, карьера бўйича коучлар ва тажрибали психологлар ҳар қандай иш жойида мустаҳкам хотиржамлик ҳамда юқори нуфузни сақлаб қолиш учун асло йўл қўйиб бўлмайдиган 3 та муҳим хатони санаб ўтишди.

1. Ҳамкасбларни қадрдон дўст деб билиш

Ишхона — бу, аввало, умумий вазифалар, рақобат ҳамда моддий манфаатлар кесишган майдон:

  • Илиқлик ва масофа уйғунлиги: Жамоа аъзолари билан ҳурматли, дўстона ва хушмуомала бўлиш зарур, бироқ уларга болаликдаги ёки оилавий дўстдек тўлиқ ишониш хатодир;

  • Манфаатлар тўқнашуви: Лавозим кўтарилиши, мукофот пуллари ёки лойиҳа раҳбарлиги масаласи ўртага тушганда, энг яқин кўринган «дўст» ҳам кутилмаганда рақибга айланиши мумкин;

  • Сирларни ошкор қилмаслик: Шахсий заиф жиҳатларингиз ва сирларингизни иш муҳитида бўлишиш кейинчалик сизга қарши қўлланиладиган воситага айланиши хавфи бор.

2. Шахсий ҳаёт ва келгуси режаларни оммага ёйиш

Шахсий ҳаёт қанчалик ёпиқ ва муҳофазаланган бўлса, касбий фаолиятдаги тинчлик шунчалик барқарор бўлади:

  • Молия ва даромадлар: Қўшимча топган пулларингиз, оилавий харажатлар ёки қарзлар ҳақидаги суҳбатлар жамоада ортиқча ҳасад, ғийбат ва нотўғри хулосаларни келтириб чиқаради;

  • Янги лойиҳалар ва бизнес ғоялар: Келажакдаги мақсадларингиз, бошқа ишга ўтиш ниятингиз ёки шахсий тадбиркорлик ғояларингизни ҳамкасблар ёки раҳбарият билан бўлишиш сизнинг ҳозирги ишингизга бўлган садоқатингизни шубҳа остига қўяди;

  • Оилавий муаммолар: Уйдаги келишмовчиликларни ишга олиб кириш ходимнинг эмоционал барқарорлиги ва профессионал масъулияти бўйича раҳбариятда нотўғри тасаввур уйғотади.

3. Раҳбарият ҳақидаги норозиликларни жамоада муҳокама қилиш

Иш жараёнида бошлиқнинг қарорларидан норози бўлиш табиий ҳол, аммо уни ҳамкасблар орасида танқид қилиш энг хавфли қадамлардан биридир:

  • «Иккиюзламачилик» қопқони: Сиз билан бирга раҳбарни ғийбат қилган одам вазият тақозо этганда бу гапларни бошлиқнинг ўзига етказиб, ўз мавқейини мустаҳкамлашга уриниши ҳаётда кўп учрайди;

  • Ишончнинг йўқолиши: Бир марта раҳбариятга етиб борган салбий фикр сизни жамоада «норози ва ишончсиз ходим» тамғаси остида қолдиради;

  • Тўғри йўл: Агар муаммо ёки таклиф бўлса, уни ортиқча гап-сўзсиз, тўғридан-тўғри юзма-юз, конструктив тарзда раҳбарнинг ўзи билан ҳал қилиш карьера учун энг фойдали ёндашувдир.

Ишхонада профессионал одоб-ахлоқ меъёрларига риоя қилиш ва чегараларни тўғри белгилаш шахсий эркинлигингизни, асаб тизимингизни ҳамда келажакдаги карьера чўққиларини ҳимоя қилишнинг энг ишончли кафолатидир.

карьеракорпоратив маданиятиш жойидаги муносабатларпрофессионал одоб-ахлоқ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Юқори даромад ортида катта масъулият туради» – Тошкентдан туриб Америка йўлларини бошқарган диспетчер Юсуфхўжа Махамадхўжаев ҳикояси«Юқори даромад ортида катта масъулият туради» – Тошкентдан туриб Америка йўлларини бошқарган диспетчер Юсуфхўжа Махамадхўжаев ҳикоясиКеча 21:22Сунъий интеллект пойгаси: бойлар ва камбағаллар ўртасидаги жарликСунъий интеллект пойгаси: бойлар ва камбағаллар ўртасидаги жарлик17 май 01:28Пенсия ёшига етган ходимни ишдан бўшатиш мумкинми: Қонун нима дейди?Пенсия ёшига етган ходимни ишдан бўшатиш мумкинми: Қонун нима дейди?3 октябр 15:59Болангиз мактабга чиқяптими? Унга мана бу 6 та сўзни айтишни унутманг!Болангиз мактабга чиқяптими? Унга мана бу 6 та сўзни айтишни унутманг!2 сентябр 10:38+43°да ишлаётганлар учун қўшимча танаффус бериладими?+43°да ишлаётганлар учун қўшимча танаффус бериладими?14 июл 12:10Автобусда бепул юришга қарши янги тартиб кучга кирди (видео)Автобусда бепул юришга қарши янги тартиб кучга кирди (видео)9 сентябр 19:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди