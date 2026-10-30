Машҳур боксчи Эдгар Берланга оғир жиноятда айбланиб ҳибсга олинди

·25·Дунё
Машҳур боксчи Эдгар Берланга оғир жиноятда айбланиб ҳибсга олинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Америкалик 29 ёшли боксчи Эдгар Берланга Флорида штатида икки ҳолат бўйича оғир тан жароҳати етказишда айбланиб, полиция томонидан ҳибсга олинди.
  • 18 октябр куни содир бўлган ҳодиса учун спортчига 15 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланиши мумкин.
  • Суд боксчининг вақтинча озодликда бўлиши учун 16 минг АҚШ доллари миқдорида гаров пули белгилади.
  • Мазкур иш бўйича асосий дастлабки суд мажлиси 17 ноябр санасига тайинланди.

Профессионал бокс оламида навбатдаги шов-шувли жиноий можаро портлади. Америкалик машҳур чарм қўлқоп устаси, 29 ёшли Эдгар Берланга АҚШнинг Флорида штатида икки ҳолат бўйича оғир тан жароҳати етказишда айбланиб, ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан ҳибсга олинди.

Нуфузли «Boxing Scene» нашрининг хабар беришича, агар спортчининг айби суд жараёнида тўлиқ исботланса, уни 15 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси кутмоқда. Бу ҳолат спортчининг истиқболли карьерасига бутунлай нуқта қўйиши мумкин.

Ҳодиса тафсилотлари ва суд белгилаган гаров пули

Тергов органлари ва полиция ҳисоботига кўра, воқеалар ривожи қуйидагича кечган:

  • Қўлга олиниш ва саналар: Берланга 26 октябрь куни Лейкленд шаҳар полицияси томонидан қўлга олинган. Унга қўйилган айбловлар 18 октябрь куни юз берган нохуш ҳодиса билан бевосита боғлиқ;

  • Айблов мазмуни: Тергов ҳужжатларида боксчининг оғирлаштирувчи ҳолатларда фуқароларга оғир тан жароҳати етказгани қайд этилган;

  • Гаров пули: Сешанба куни бўлиб ўтган дастлабки эшитувда суд боксчининг вақтинча озодликда бўлиши учун гаров миқдорини 16 минг АҚШ доллари этиб белгилади;

  • Суд муддати: Мазкур жиноий иш бўйича асосий дастлабки суд мажлиси 17 ноябрь санасига тайинланган бўлиб, унда Берланга ўзига қўйилган оғир айбловларга нисбатан расмий позициясини эълон қилиши кутилмоқда.

Рингдаги муваффақият ва кутилмаган қулаш

Эдгар Берланга ушбу жиноий можарога қадар фаолиятининг муҳим чўққисида турган эди:

  • Сўнгги жангдаги нокаут: У ўзининг сўнгги жангини жорий йилнинг июль ойида Нью-Йоркда бўлиб ўтган Zuffa Boxing 9 турнирининг марказий баҳсида ўтказган;

  • Батлер устидан ғалаба: Ўша кечада у Стивен Батлерга қарши муросасиз жанг олиб бориб, 7-раундда рақибини техник нокаутга учратган ва ёрқин ғалабага эришганди;

  • Тақдир синови: Кетма-кет ғалабалар билан мухлислар эътиборини қозонаётган боксчининг айбдор ёки айбсиз экани, унинг рингга қайтиш имконияти энди тўлиқ 17 ноябрда бошланадиган суд ҳайъати қарорига боғлиқ бўлиб турибди.

АҚШ спортида зўравонлик ва жисмоний куч ишлатиш билан боғлиқ ҳолатларга қонунчилик томонидан ўта қаттиқ жазо чоралари кўрилишини инобатга олсак, Берлангани ҳаётидаги энг оғир «раунд» кутмоқда.

Эдгар Берлангапрофессионал боксЛейклендсуд жараёни
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Блогер Некоглай ва унинг рафиқаси гиёҳванд моддалар савдосида айбланиб қўлга олиндиБлогер Некоглай ва унинг рафиқаси гиёҳванд моддалар савдосида айбланиб қўлга олинди22 сентябр 08:59Россияда Япониянинг йирик нашри мухбири жосусликда айбланиб, ҳибсга олиндиРоссияда Япониянинг йирик нашри мухбири жосусликда айбланиб, ҳибсга олинди14 октябр 09:2175 йил қамоқда ўтирган АҚШлик маҳбус 101 ёшида вафот этди75 йил қамоқда ўтирган АҚШлик маҳбус 101 ёшида вафот этди22 август 17:50АҚШ судида мисли кўрилмаган воқеа: Ўлим жазосини кутган эркакнинг айбсизлиги исботландиАҚШ судида мисли кўрилмаган воқеа: Ўлим жазосини кутган эркакнинг айбсизлиги исботланди1 октябр 14:1914 ҳарбий ўлими ортидан Қозоғистон Мудофаа вазирлигининг 5 нафар амалдори кишанланди14 ҳарбий ўлими ортидан Қозоғистон Мудофаа вазирлигининг 5 нафар амалдори кишанланди26 сентябр 10:11Ота-онаси 25 йил аввал йўқолди: фарзандлар ҳали кутмоқдаОта-онаси 25 йил аввал йўқолди: фарзандлар ҳали кутмоқда20 сентябр 19:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда