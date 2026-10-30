Машҳур боксчи Эдгар Берланга оғир жиноятда айбланиб ҳибсга олинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Америкалик 29 ёшли боксчи Эдгар Берланга Флорида штатида икки ҳолат бўйича оғир тан жароҳати етказишда айбланиб, полиция томонидан ҳибсга олинди.
- 18 октябр куни содир бўлган ҳодиса учун спортчига 15 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланиши мумкин.
- Суд боксчининг вақтинча озодликда бўлиши учун 16 минг АҚШ доллари миқдорида гаров пули белгилади.
- Мазкур иш бўйича асосий дастлабки суд мажлиси 17 ноябр санасига тайинланди.
Профессионал бокс оламида навбатдаги шов-шувли жиноий можаро портлади. Америкалик машҳур чарм қўлқоп устаси, 29 ёшли Эдгар Берланга АҚШнинг Флорида штатида икки ҳолат бўйича оғир тан жароҳати етказишда айбланиб, ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан ҳибсга олинди.
Нуфузли «Boxing Scene» нашрининг хабар беришича, агар спортчининг айби суд жараёнида тўлиқ исботланса, уни 15 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси кутмоқда. Бу ҳолат спортчининг истиқболли карьерасига бутунлай нуқта қўйиши мумкин.
Ҳодиса тафсилотлари ва суд белгилаган гаров пули
Тергов органлари ва полиция ҳисоботига кўра, воқеалар ривожи қуйидагича кечган:
Қўлга олиниш ва саналар: Берланга 26 октябрь куни Лейкленд шаҳар полицияси томонидан қўлга олинган. Унга қўйилган айбловлар 18 октябрь куни юз берган нохуш ҳодиса билан бевосита боғлиқ;
Айблов мазмуни: Тергов ҳужжатларида боксчининг оғирлаштирувчи ҳолатларда фуқароларга оғир тан жароҳати етказгани қайд этилган;
Гаров пули: Сешанба куни бўлиб ўтган дастлабки эшитувда суд боксчининг вақтинча озодликда бўлиши учун гаров миқдорини 16 минг АҚШ доллари этиб белгилади;
Суд муддати: Мазкур жиноий иш бўйича асосий дастлабки суд мажлиси 17 ноябрь санасига тайинланган бўлиб, унда Берланга ўзига қўйилган оғир айбловларга нисбатан расмий позициясини эълон қилиши кутилмоқда.
Рингдаги муваффақият ва кутилмаган қулаш
Эдгар Берланга ушбу жиноий можарога қадар фаолиятининг муҳим чўққисида турган эди:
Сўнгги жангдаги нокаут: У ўзининг сўнгги жангини жорий йилнинг июль ойида Нью-Йоркда бўлиб ўтган Zuffa Boxing 9 турнирининг марказий баҳсида ўтказган;
Батлер устидан ғалаба: Ўша кечада у Стивен Батлерга қарши муросасиз жанг олиб бориб, 7-раундда рақибини техник нокаутга учратган ва ёрқин ғалабага эришганди;
Тақдир синови: Кетма-кет ғалабалар билан мухлислар эътиборини қозонаётган боксчининг айбдор ёки айбсиз экани, унинг рингга қайтиш имконияти энди тўлиқ 17 ноябрда бошланадиган суд ҳайъати қарорига боғлиқ бўлиб турибди.
АҚШ спортида зўравонлик ва жисмоний куч ишлатиш билан боғлиқ ҳолатларга қонунчилик томонидан ўта қаттиқ жазо чоралари кўрилишини инобатга олсак, Берлангани ҳаётидаги энг оғир «раунд» кутмоқда.
Изоҳлар 0
…