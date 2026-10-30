Бош ҳомий кетганидан сўнг: Тошкент шаҳар ҳокимлиги “Пахтакор”га 5 млрд сўм ажратмоқда

·63·Спорт
Бош ҳомий кетганидан сўнг: Тошкент шаҳар ҳокимлиги “Пахтакор”га 5 млрд сўм ажратмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкент шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги жамғарма маблағлари ҳисобидан «Пахтакор» футбол клубига 5 миллиард сўм миқдорида молиявий ёрдам ажратилиши режалаштирилмоқда.
  • Ушбу қарор клубнинг бош ҳомийси билан ҳамкорлик тўхтатилганидан сўнг юзага келган молиявий қийинчиликларни бартараф этиш мақсадида қабул қилинди.
  • Тошкент шаҳар ҳокимининг биринчи ўринбосари Д.

Тошкент шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги Тошкент шаҳрини ривожлантириш жамғармаси маблағлари ҳисобидан пойтахтнинг «Пахтакор» футбол клубига 5 миллиард сўм миқдорида молиявий маблағ ажратилиши режалаштирилмоқда. Мазкур ташаббус юзасидан тегишли қарор 2026 йил 29 октябрь куни қабул қилинди.

Ушбу молиявий кўмак жамоанинг бош ҳомийси билан юзага келган кутилмаган вазият ва клуб атрофидаги ўзгаришлар фонида амалга оширилмоқда.

Ташаббус тафсилотлари ва қарор механизми

Клубга маблағ ажратиш жараёни қуйидаги тартибда илгари сурилган:

  • Расмий таклиф: Тошкент шаҳар ҳокимининг биринчи ўринбосари Д. Худайбергенов Тошкент шаҳрини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан 5 000 000 000 сўмни «Пахтакор» футбол клуби ҳисоб рақамига ўтказиш бўйича таклиф киритган;

  • Кенгаш кўриб чиқиши: Мазкур молиявий ташаббус тасдиқлаш учун «Toshkent Invest kompaniyasi» АЖнинг кузатув кенгашига тақдим этилган;

  • Мақсад: Ажратилаётган маблағ клубнинг жорий харажатларини қоплаш, молиявий барқарорлигини сақлаб қолиш ва мусобақалардаги узлуксиз иштирокини таъминлашга хизмат қилади.

Молиявий кўмак сабаби: Бош ҳомий билан хайрлашув

«Пахтакор» клубининг маҳаллий бюджет ва жамғарма кўмагига эҳтиёж сезишига клуб атрофидаги сўнгги воқеалар сабаб бўлди:

  • Ҳамкорликнинг тўхтатилиши: Аввалроқ пойтахтнинг собиқ ҳокими ва тадбиркор Жаҳонгир Ортиқхўжаев клуб билан ҳамкорликни тўхтатганини эълон қилган эди;

  • Ҳакамлар қарори ва можаро: Маълумотларга кўра, баҳсли учрашувдаги ҳакамлар қароридан сўнг бош ҳомий ўз фаолиятини тўхтатишга қарор қилган ва оқибатда жамоа йирик молиявий кўмак манбаидан маҳрум бўлган эди;

  • Клубнинг мавқейи: Ўзбекистоннинг энг совриндор ва етакчи клубларидан бири бўлган «Пахтакор»нинг қийин вазиятда қолиб кетмаслиги учун шаҳар маъмурияти вақтинчалик молиявий ёрдам пакетини шакллантирди.

Тошкент шаҳри жамғармаси томонидан ажратилаётган 5 миллиард сўм клубнинг миллий чемпионат ва халқаро майдондаги муҳим ўйинлари олдидан жамоа ичидаги муҳитни барқарорлаштиришга қаратилган муҳим қадам бўлди.

ПахтакорТошкент шаҳар ҳокимлигиToshkent Invest kompaniyasiЖаҳонгир Ортиқхўжаев
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда 100 та жамоат ҳожатхонаси қуриладиган манзиллар маълум бўлдиТошкентда 100 та жамоат ҳожатхонаси қуриладиган манзиллар маълум бўлди27 октябр 22:29Тошкентда иситиш тизими декабрь ойида ёқиладими?Тошкентда иситиш тизими декабрь ойида ёқиладими?26 октябр 12:55Тошкентда қулаган девор қабр тошларига зарар етказдиТошкентда қулаган девор қабр тошларига зарар етказди23 октябр 14:46«Пахтакор» учун «Ал Ҳуссайн»га қарши баҳс: Янги мураббий нималар деди?«Пахтакор» учун «Ал Ҳуссайн»га қарши баҳс: Янги мураббий нималар деди?10 август 21:49«Пахтакор»да кутилмаган бурилиш: Ортиқхўжаев клубни тарк этяптими?«Пахтакор»да кутилмаган бурилиш: Ортиқхўжаев клубни тарк этяптими?24 август 19:23Фламарионнинг бенефиси!: «Пахтакор» Ғузорда камчиликда ўйнаб «Машъал»ни таслим этдиФламарионнинг бенефиси!: «Пахтакор» Ғузорда камчиликда ўйнаб «Машъал»ни таслим этди19 сентябр 20:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди