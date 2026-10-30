Бош ҳомий кетганидан сўнг: Тошкент шаҳар ҳокимлиги “Пахтакор”га 5 млрд сўм ажратмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкент шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги жамғарма маблағлари ҳисобидан «Пахтакор» футбол клубига 5 миллиард сўм миқдорида молиявий ёрдам ажратилиши режалаштирилмоқда.
- Ушбу қарор клубнинг бош ҳомийси билан ҳамкорлик тўхтатилганидан сўнг юзага келган молиявий қийинчиликларни бартараф этиш мақсадида қабул қилинди.
- Тошкент шаҳар ҳокимининг биринчи ўринбосари Д.
Тошкент шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги Тошкент шаҳрини ривожлантириш жамғармаси маблағлари ҳисобидан пойтахтнинг «Пахтакор» футбол клубига 5 миллиард сўм миқдорида молиявий маблағ ажратилиши режалаштирилмоқда. Мазкур ташаббус юзасидан тегишли қарор 2026 йил 29 октябрь куни қабул қилинди.
Ушбу молиявий кўмак жамоанинг бош ҳомийси билан юзага келган кутилмаган вазият ва клуб атрофидаги ўзгаришлар фонида амалга оширилмоқда.
Ташаббус тафсилотлари ва қарор механизми
Клубга маблағ ажратиш жараёни қуйидаги тартибда илгари сурилган:
Расмий таклиф: Тошкент шаҳар ҳокимининг биринчи ўринбосари Д. Худайбергенов Тошкент шаҳрини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан 5 000 000 000 сўмни «Пахтакор» футбол клуби ҳисоб рақамига ўтказиш бўйича таклиф киритган;
Кенгаш кўриб чиқиши: Мазкур молиявий ташаббус тасдиқлаш учун «Toshkent Invest kompaniyasi» АЖнинг кузатув кенгашига тақдим этилган;
Мақсад: Ажратилаётган маблағ клубнинг жорий харажатларини қоплаш, молиявий барқарорлигини сақлаб қолиш ва мусобақалардаги узлуксиз иштирокини таъминлашга хизмат қилади.
Молиявий кўмак сабаби: Бош ҳомий билан хайрлашув
«Пахтакор» клубининг маҳаллий бюджет ва жамғарма кўмагига эҳтиёж сезишига клуб атрофидаги сўнгги воқеалар сабаб бўлди:
Ҳамкорликнинг тўхтатилиши: Аввалроқ пойтахтнинг собиқ ҳокими ва тадбиркор Жаҳонгир Ортиқхўжаев клуб билан ҳамкорликни тўхтатганини эълон қилган эди;
Ҳакамлар қарори ва можаро: Маълумотларга кўра, баҳсли учрашувдаги ҳакамлар қароридан сўнг бош ҳомий ўз фаолиятини тўхтатишга қарор қилган ва оқибатда жамоа йирик молиявий кўмак манбаидан маҳрум бўлган эди;
Клубнинг мавқейи: Ўзбекистоннинг энг совриндор ва етакчи клубларидан бири бўлган «Пахтакор»нинг қийин вазиятда қолиб кетмаслиги учун шаҳар маъмурияти вақтинчалик молиявий ёрдам пакетини шакллантирди.
Тошкент шаҳри жамғармаси томонидан ажратилаётган 5 миллиард сўм клубнинг миллий чемпионат ва халқаро майдондаги муҳим ўйинлари олдидан жамоа ичидаги муҳитни барқарорлаштиришга қаратилган муҳим қадам бўлди.
Изоҳлар 0
…