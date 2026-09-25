Саида Мирзиёева ЖСТ раҳбари билан муҳим масалани муҳокама қилди
Ўзбекистон Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева АҚШда Жаҳон савдо ташкилоти (ЖСТ) бош директори Нгози Оконжо-Ивеала билан учрашди.
Учрашувда Ўзбекистоннинг ЖСТга аъзо бўлиш жараёнининг ҳозирги босқичи ва олдинда турган якуний вазифалар муҳокама қилинди.
Саида Мирзиёева бу ҳақда Telegram каналида маълум қилиб, Нгози Оконжо-Ивеалага Ўзбекистонга кўрсатаётган доимий қўллаб-қувватлови ва экспертлик кўмаги учун миннатдорлик билдирди.
«Бу йўлнинг катта қисмини босиб ўтдик. Бундан кейин шаҳдимизни сусайтирмасдан, бошланган ишни ниҳоясига етказишимиз жуда муҳим», — деди Саида Мирзиёева.
Ўзбекистон ЖСТга аъзо бўлишнинг якуний босқичида
ЖСТнинг расмий маълумотларига кўра, Ўзбекистоннинг қўшилиш жараёни доирасида 2026 йил сентябрда Тошкентда давлат савдоси ва субсидиялар бўйича махсус семинар ўтказилмоқда. У ЖСТга қўшилиш бўйича музокараларнинг навбатдаги босқичига тайёргарлик билан боғлиқ.
ЖСТ бош директори Нгози Оконжо-Ивеала ҳам 2026 йил март ойида Ўзбекистонни жорий йилда ташкилотга аъзо бўлиши мумкин бўлган давлатлар қаторида тилга олган эди.
Шу нуқтаи назардан, Саида Мирзиёеванинг АҚШдаги учрашуви Ўзбекистоннинг ЖСТга интеграция жараёнида якуний вазифаларга эътибор кучайган бир пайтга тўғри келмоқда.
Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим хабарни барча яқинларингиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…