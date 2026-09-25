Саида Мирзиёева ЖСТ раҳбари билан муҳим масалани муҳокама қилди

·1·Ўзбекистон
Саида Мирзиёева ЖСТ раҳбари билан муҳим масалани муҳокама қилди

Ўзбекистон Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева АҚШда Жаҳон савдо ташкилоти (ЖСТ) бош директори Нгози Оконжо-Ивеала билан учрашди.

Учрашувда Ўзбекистоннинг ЖСТга аъзо бўлиш жараёнининг ҳозирги босқичи ва олдинда турган якуний вазифалар муҳокама қилинди.

Саида Мирзиёева бу ҳақда Telegram каналида маълум қилиб, Нгози Оконжо-Ивеалага Ўзбекистонга кўрсатаётган доимий қўллаб-қувватлови ва экспертлик кўмаги учун миннатдорлик билдирди.

Саида Мирзиёева ЖСТ раҳбари билан муҳим масалани муҳокама қилди

«Бу йўлнинг катта қисмини босиб ўтдик. Бундан кейин шаҳдимизни сусайтирмасдан, бошланган ишни ниҳоясига етказишимиз жуда муҳим», — деди Саида Мирзиёева.

Ўзбекистон ЖСТга аъзо бўлишнинг якуний босқичида

ЖСТнинг расмий маълумотларига кўра, Ўзбекистоннинг қўшилиш жараёни доирасида 2026 йил сентябрда Тошкентда давлат савдоси ва субсидиялар бўйича махсус семинар ўтказилмоқда. У ЖСТга қўшилиш бўйича музокараларнинг навбатдаги босқичига тайёргарлик билан боғлиқ.

ЖСТ бош директори Нгози Оконжо-Ивеала ҳам 2026 йил март ойида Ўзбекистонни жорий йилда ташкилотга аъзо бўлиши мумкин бўлган давлатлар қаторида тилга олган эди.

Саида Мирзиёева ЖСТ раҳбари билан муҳим масалани муҳокама қилди

Шу нуқтаи назардан, Саида Мирзиёеванинг АҚШдаги учрашуви Ўзбекистоннинг ЖСТга интеграция жараёнида якуний вазифаларга эътибор кучайган бир пайтга тўғри келмоқда.

Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим хабарни барча яқинларингиз билан баҳам кўринг!

Саида МирзиёеваНгози Оконжо-ИвеалаЖаҳон савдо ташкилотиТошкент 2026 семинар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда YouTube монетизацияси ишга тушади: Саида Мирзиёева Google вице-президенти билан учрашдиЎзбекистонда YouTube монетизацияси ишга тушади: Саида Мирзиёева Google вице-президенти билан учрашди23 сентябр 18:06Саида Мирзиёева БМТ бош котиби билан учрашди: қандай масалалар муҳокама қилинди?Саида Мирзиёева БМТ бош котиби билан учрашди: қандай масалалар муҳокама қилинди?22 сентябр 11:03Саида Мирзиёева БМТ Бош Ассамблеяси минбаридан чиқиш қилди: энг муҳим ташаббуслари...Саида Мирзиёева БМТ Бош Ассамблеяси минбаридан чиқиш қилди: энг муҳим ташаббуслари...Кеча 12:56Саида Мирзиёева урбанистлар ва йирик девелоперлар билан учрашди: Янги қатъий талабларСаида Мирзиёева урбанистлар ва йирик девелоперлар билан учрашди: Янги қатъий талаблар15 сентябр 22:17Тошкентга «яшил шаҳар» мақоми қайтарилади: боғлар кенгаяди (фото)Тошкентга «яшил шаҳар» мақоми қайтарилади: боғлар кенгаяди (фото)24 июл 20:18Саида Мирзиёева Хитой вакили билан учрашди: Музокарада нималар келишиб олинди?Саида Мирзиёева Хитой вакили билан учрашди: Музокарада нималар келишиб олинди?26 август 18:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари