Ўзбекистонда олтин қуймалари нархи йил бошидан бери энг паст даражага тушди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 19 ноябр куни ўлчовли олтин қуймалари учун жорий йил бошидан буён кузатилган энг паст нархларни белгилади.
- Хусусан, 5 граммлик олтин қуймасининг сотиш нархи 8 млн 917 минг сўмни ташкил этиб, 3 мартдаги рекорд кўрсаткичдан сўнг маҳаллий бозорда 18 фоизга арзонлашди.
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 19 ноябрь куни учун ўлчовли олтин қуймаларнинг янгиланган сотув ва қайтариб сотиб олиш нархларини эълон қилди. Расмий маълумотларга кўра, 5 граммлик олтин қуймасининг сотиш нархи 8 млн 917 минг сўм этиб белгиланди. Бу жорий йил бошидан буён — аниқроғи, 9 январдан кейин кузатилган энг паст кўрсаткич ҳисобланади.
Таққослаш учун, 2026 йилнинг 3 март санасида 5 граммлик қуйма нархи 10 млн 864 минг сўмга етиб (1 грамми 2 млн 173 минг сўм), йиллик рекорд ўрнатган эди. Шундан бери қимматбаҳо металл қиймати маҳаллий бозорда 18 фоизга арзонлаган. Шунга қарамай, ҳозирги нархлар ўтган йилнинг 19 ноябридаги кўрсаткичга нисбатан 10 фоизга юқори бўлиб турибди.
19 ноябрь ҳолатига кўра олтин қуймаларининг нархлари
Марказий банк томонидан эълон қилинган расмий котировкаларга мувофиқ, турли оғирликдаги ўлчовли олтин қуймаларнинг сотиш ҳамда қадоқ ҳолатига кўра қайтариб сотиб олиш қийматлари қуйидагича:
Оғирлиги
Сотиш нархи
Қайтариб сотиб олиш (қадоғи бут ҳолатда)
Қайтариб сотиб олиш (қадоғи бузилган / экспертизадан сўнг)
5 грамм
8 917 000 сўм
7 207 000 сўм
7 134 000 сўм
10 грамм
17 834 000 сўм
14 413 000 сўм
14 267 000 сўм
20 грамм
35 669 000 сўм
28 826 000 сўм
28 535 000 сўм
50 грамм
89 172 000 сўм
72 065 000 сўм
71 337 000 сўм
100 грамм
178 343 000 сўм
144 130 000 сўм
142 674 000 сўм
Нархлар пасайишининг асосий сабаблари нимада?
Мутахассислар ички бозордаги арзонлашувни бевосита глобал молиявий омиллар ва халқаро биржалардаги ўзгаришлар билан изоҳлашмоқда:
Жаҳон бозоридаги пасайиш: Халқаро котировкаларда олтиннинг бир трой унцияси 3 830 – 3 840 АҚШ доллари атрофига тушиб, 2025 йил октябридан бери энг паст даражани қайд этди. 2026 йил январь ойи охирида ўрнатилган тарихий чўққидан (5 594,82 доллар) буён жаҳон бозоридаги нарх 31,5 фоизга пасайган.
АҚШ доллари ва фоиз ставкалари босими: АҚШ долларининг халқаро валюталар саватига нисбатан мустаҳкамланиши, АҚШ давлат облигациялари даромадлилигининг ошиши ҳамда Федерал резерв тизими (ФРС) томонидан фоиз ставкаларининг кўтарилиши эҳтимоли юқорилиги фоизли даромад келтирмайдиган олтинга бўлган инвесторлар талабини пасайтирмоқда.
Кунлик расмий котировкалар ва тижорат банклари орқали қайтариб сотиб олиш нархларининг янгиланишини Ўзбекистон Марказий банкининг расмий сайтида кузатиб бориш мумкин.
Сизнингча, олтин қуймалари нархининг пасайиши узоқ муддатли сармоя киритиш учун қулай фурсатми ёки арзонлашиш яна давом этадими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…