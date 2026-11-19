Тошкентда ичимлик суви аппаратларини бузиб, пулларини ўғирлаган ёшлар ушланди
Тошкент шаҳрининг икки туманида кўчаларга ўрнатилган ичимлик суви тарқатиш аппаратларини бузиб, ичидаги пулларни ўғирлашда гумонланган бир гуруҳ ёшлар қўлга олинди. Бу ҳақда Тошкент шаҳар Ички ишлар бош бошқармаси хабар берди.
Аввалроқ ижтимоий тармоқларда номаълум шахсларнинг сув аппаратларини бузиб, улардаги пулларни олиб кетаётгани акс этган видеолар тарқалган эди. Ушбу тасвирлар фойдаланувчилар орасида муҳокамаларга сабаб бўлди.
Тошкент шаҳар ИИББ ходимлари видеоларни ўрганиб, воқеага алоқадор шахсларни аниқлади. Маълум бўлишича, гумонланувчилар пойтахтнинг Учтепа ва Юнусобод туманларида ўрнатилган филтрланган ичимлик суви аппаратларини бузиб, уларнинг ичидаги нақд пулларни қўлга киритган.
Тезкор-қидирув тадбирлари давомида 2004 йилда туғилган Р.А., 2007 йилда туғилган И.С. ва М.Н., 2008 йилда туғилган А.Қ., 2010 йилда туғилган Н.Ғ. ҳамда 2011 йилда туғилган Р.О. ушланган.
Мазкур ҳолат юзасидан Учтепа тумани Ички ишлар органлари фаолиятини мувофиқлаштириш бошқармаси Тергов бўлими томонидан Жиноят кодексининг 169-моддаси, яъни ўғрилик бўйича жиноят иши қўзғатилган.
Ҳозирда қўлга олинганларнинг бошқа шу каби ҳолатларга алоқадорлиги ҳам текширилмоқда. Тергов якунларига кўра, уларнинг ҳаракатларига қонуний баҳо берилади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…