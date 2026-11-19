«Доля» лақабли уюшган жиноий гуруҳ қўлга олинди: Зўравонлик тизими фош этилди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкент шаҳрида зўравонлик, безорилик ва товламачилик билан шуғулланган уюшган жиноий гуруҳ фаолиятига Ички ишлар вазирлиги ҳамда Давлат хавфсизлик хизмати ҳамкорлигида чек қўйилди.
- Гуруҳ етакчиси Умид Абдуғаниев («Доля»), шунингдек, Иззат Йўлдошев («Скар»), Рустам Зияев («Туз») ва Даврон Абдуғаниев («Доди») каби аъзолар қўлга олиниб, уларга нисбатан Жиноят кодексининг 165-моддаси билан жиноят иши қўзғатилди.
Тошкент шаҳрида кўча ечимларини зўравонлик ва безорилик йўли билан ҳал қилиб, мунтазам равишда товламачилик жиноятини содир этиб келган уюшган жиноий гуруҳ фаолиятига чек қўйилди. Бу ҳақда Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги (ИИВ) матбуот хизмати расмий хабар берди.
Тезкор амалиёт ва қўлга олинганлар
Вазирликнинг тезкор қидирув департаменти, унинг ҳудудий бўлинмалари ҳамда Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) ходимлари ҳамкорлигида ўтказилган кенг кўламли тезкор тадбир натижасида ушбу жиноий тўда аъзолари аниқланиб, қўлга олинди. Жиноий гуруҳ етакчиси ва унинг фаол аъзолари шахсига аниқлик киритилди:
Абдуғаниев Умид: Лақаби «Доля», муқаддам Жиноят кодексининг 169-моддаси (ўғирлик) билан судланган.
Йўлдошев Иззат: Лақаби «Скар», муқаддам Жиноят кодексининг 168-моддаси (фирибгарлик) билан судланган.
Зияев Рустам: Лақаби «Туз», муқаддам Жиноят кодексининг 169, 226 (ҳужжатларни, штампларни, бланкаларни сохталаштириш, уларни сотиш ёки улардан фойдаланиш) ҳамда 277-моддалари (безорилик) билан судланган.
Абдуғаниев Даврон: Лақаби «Доди».
11 минг долларлик товламачилик эпизоди
Расмий маълумотларга кўра, гуруҳ аъзоларининг жиноий фаолиятига доир бир нечта ҳолатлар аниқланган. Шулардан бири 2026 йилнинг сентябрь ойида содир бўлган. Икки таниш фуқаро ўртасида пул масаласида келишув бўлиб, улардан бири шеригига тадбиркорлик фаолиятини бошлаш учун бир йилга 11 минг доллар қарз берган.
Бу олди-бердидан хабар топган жиноий гуруҳ аъзолари ноябрь ойида ҳеч қандай асоссиз ва қонуний ҳуқуқларсиз икки танишнинг ўртасидаги муносабатга аралашган. Улар куч ишлатган ҳолда қарз олган фуқарони қўрқитиб, унинг танишига тегишли бўлган 11 минг долларни ўзларига топширишга мажбурлаган ва қўлга киритган пулни эгасига қайтармасдан, ўз эҳтиёжларига сарфлаб юборган.
Жиноий гуруҳ аъзолари
Лақаби
Муқаддам судланганлиги
Абдуғаниев Умид
Доля
Ўғирлик (169-модда)
Йўлдошев Иззат
Скар
Фирибгарлик (168-модда)
Зияев Рустам
Туз
Ўғирлик, Сохталаштириш, Безорилик
Абдуғаниев Даврон
Доди
Маълумот берилмаган
Тизимли разиллик ва таҳдидлар
ИИВ хабарида қайд этилишича, ушбу уюшган жиноий гуруҳнинг қилмишлари ёш, жинс, ижтимоий аҳвол, сабаб ва мавзу танламаган. Улар телефон савдоси, ойлик иш ҳақини ундириш, автомашина олди-сотдиси ва ишлаган пулни талаб қилиш каби турли хил масалаларда фуқароларга таҳдид, қўрқитиш, товламачилик ва зўравонлик орқали миллионлаб пулларни талаб қилиб келган. Жиноятчилар ўз қурбонларини ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга мурожаат қилишдан қўрқитиб, жим юришга мажбур қилган.
Жабрланганлардан бири берган кўрсатмада таҳдидларнинг оғирлигини таъкидлаган: "Пичоқ билан таҳдид бўлди. Оиламга, оиламни тинчини бузиб таҳдид қилишди. Ўзимга тўйимни тўхтатиш бўйича".
Мазкур ҳолат юзасидан жиноий гуруҳ аъзоларига нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 165-моддаси иккинчи қисми (товламачилик) билан жиноят иши қўзғатилган. Ҳозирда тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Ички ишлар вазирлиги ушбу уюшган жиноий гуруҳ аъзоларидан жабр кўрган фуқаролар бор бўлса, бу ҳақда ички ишлар органларига мурожаат қилишларини сўради.
Сизнингча, Тошкент кўчаларида бу каби уюшган жиноий гуруҳларнинг пайдо бўлишига ва ёшларни ўз сафига тортишига қарши курашда қандай чоралар энг самарали бўлади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…