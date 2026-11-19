Ўзбекистон фуқаролари Ўмонга визасиз бориши мумкин: янги келишувнинг муҳим шартлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон ва Ўмон Султонлиги ўртасида ўзаро визасиз режим жорий этиш тўғрисидаги битим имзоланди.
- Унга кўра, фуқаролар ҳар бир ташрифда 30 кунгача, бир календар йили давомида эса жами 180 кунгача визасиз бўлишлари мумкин.
- Сафар учун амал қилиш муддати камида олти ой бўлган биометрик паспорт талаб этилади.
- Мазкур келишув ҳар икки томон ички тартиб-таомилларни якунлаб, бир-бирини расман хабардор қилганидан 30 кун ўтгач кучга киради.
Ўзбекистон фуқаролари учун Форс кўрфазидаги яна бир давлатга сафар қилиш имконияти кенгаймоқда. Ўзбекистон ва Ўмон Султонлиги ўртасида ўзаро визасиз режим жорий этиш тўғрисидаги битим имзоланди. Энди икки мамлакат фуқаролари белгиланган шартларга риоя қилган ҳолда визасиз сафар қилиши мумкин бўлади.
Бироқ янги тартибнинг муҳим жиҳати бор: визасиз режим ҳар бир ташрифда 30 кунгача амал қилади, бир календарь йили давомидаги жами визасиз бўлиш муддати эса 180 кундан ошмаслиги керак.
Ўмонга бориш учун қандай паспорт талаб этилади?
Имзоланган битимга мувофиқ, визасиз сафар қилиш ҳуқуқидан фойдаланиш учун фуқароларда амал қилиш муддати камида олти ой бўлган биометрик паспорт бўлиши лозим.
Ушбу талаб Ўзбекистон ва Ўмон фуқаролари учун ўзаро тартибда белгиланган. Яъни ҳар икки мамлакат фуқаролари ҳам келишувда назарда тутилган шартлар асосида визасиз сафар қилиши мумкин.
30 кунлик муддат қандай ҳисобланади?
Янги келишувда визасиз бўлиш муддати аниқ белгилаб қўйилган:
ҳар бир ташриф давомида 30 кунгача визасиз қолиш мумкин;
бир календарь йили давомидаги жами бўлиш муддати 180 кундан ошмаслиги керак;
сафар учун камида олти ой амал қилиш муддатига эга биометрик паспорт талаб этилади.
Демак, фуқаро бир йил давомида Ўмонга бир неча марта бориши мумкин, аммо барча ташрифлар давомидаги жами бўлиш муддати 180 кунлик чегарадан ошмаслиги шарт.
Визасиз режим қачон кучга киради?
Битим имзолангани унинг қоидалари дарҳол амал қила бошлаганини англатмайди.
Ҳужжатга кўра, икки томон ҳам келишувни кучга киритиш учун зарур бўлган ички тартиб-таомилларни бажаргани ҳақида бир-бирини расман хабардор қилиши керак. Битим ана шу хабарномалардан сўнг олинган охиргиси санасидан 30 кун ўтгач кучга киради.
Шунинг учун фуқаролар сафарни режалаштиришдан олдин визасиз режим расман кучга кирган-кирмаганини аниқлашлари муҳим.
Ўзбекистон ва Ўмон ўртасидаги сафарлар учун янги имконият
Визасиз режимнинг жорий этилиши икки мамлакат ўртасидаги туризм, ишбилармонлик алоқалари ва маданий ҳамкорликни ривожлантиришга хизмат қилиши мумкин.
Айниқса, Ўмонга сайёҳлик, қариндошларни зиёрат қилиш ёки қисқа муддатли ишбилармонлик сафарларини амалга оширишни режалаштираётган ўзбекистонликлар учун бу муҳим янгиликдир.
Энг муҳими, янги келишув кучга киргач, Ўмонга бориш учун ҳар бир қисқа муддатли ташриф олдидан виза расмийлаштириш зарурати бартараф этилади. Фақат паспортнинг амал қилиш муддати ва визасиз бўлишнинг белгиланган чегараларига риоя қилиш талаб этилади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…