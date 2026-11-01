Жаҳон бозорида олтин нархи кескин қулади: Олтиннинг арзонлашишига нима сабаб бўлди?

·75·Дунё
Жаҳон бозорида олтин нархи кескин қулади: Олтиннинг арзонлашишига нима сабаб бўлди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Халқаро қимматбаҳо металлар бозорида олтин нархи сўнгги бир йилдан ортиқ вақт ичида кузатилмаган энг паст кўрсаткичгача тушиб, бир трой унсия учун 3 899 долларни ташкил этди.
  • Ушбу пасайишга АҚШ иқтисодиётининг барқарорлашуви ҳамда нефт нархларининг кўтарилиши сабаб бўлди.
  • Мутахассислар юзага келган вазиятни тилла тақинчоқлар харид қилиш ва узоқ муддатли сармоя киритиш учун қулай фурсат деб баҳоламоқда.

Халқаро қимматбаҳо металлар бозорида инвесторлар ва харидорлар учун кутилмаган кескин ўзгариш юз берди — олтин котировкалари сўнгги бир йилдан ортиқ вақт ичида кузатилмаган энг паст кўрсаткичгача тушиб кетди.

Жаҳон хомашё биржаларида бир трой унция олтин нархи психологик муҳим ҳисобланган 3 900 долларлик чегарадан пастга шўнғиди. Декабрь ойи фьючерс шартномалари бўйича нархлар савдо давомида 3 899 доллар даражасида қайд этилди. Бундай пасайиш сўнгги бор 2025 йилнинг октябрь ойида кузатилган эди.

Нархлар қулаши ортида қандай омиллар турибди?

Халқаро молиявий таҳлилчилар ва бозор мутахассислари қимматбаҳо металлар арзонлашувига қуйидаги икки асосий сабабни кўрсатмоқда:

  • АҚШнинг кучли иқтисодий кўрсаткичлари: Америка иқтисодиётида кузатилаётган барқарорлик ва кучли макроиқтисодий ҳисоботлар сармоядорларнинг хавфсиз актив («safe haven») сифатида олтинга бўлган эҳтиёжини вақтинча сусайтирди;

  • Нефть нархининг кўтарилиши: Энергия бозорида хомашё нархларининг ошиши глобал капитал оқимини қайта тақсимлаб, биржа иштирокчиларини активларни қайта баҳолашга ундади.

Харидорлар учун қулай фурсат: Заргарлик бозорида нималар кутилмоқда?

Жаҳон биржаларидаги ушбу пасайиш чакана бозорга ва миллий заргарлик тармоқларига ҳам ўз таъсирини ўтказмай қолмайди:

  • Тақинчоқлар хариди учун айни вақт: Тилла тақинчоқлар ва олтин буюмлар сотиб олишни режалаштириб юрган фуқаролар учун ҳозирги ҳолат нархларни диққат билан кузатиб бориш ва қулай харидларни амалга ошириш учун энг маъқул даврлардан бири ҳисобланади;

  • Инвестицион танлов: Мутахассисларнинг фикрича, узоқ муддатли сармоя киритиш ниятида бўлганлар учун котировкаларнинг коррекцияси таннарх жиҳатидан қулай кириш нуқтасини тақдим этмоқда.

Олтин нархиҚимматбаҳо металларЖаҳон биржасиМолиявий бозор
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳурмуз бўғозидаги қамал ва банк бозорига зарба: АҚШ гигант банклари акциялари "қулади"Ҳурмуз бўғозидаги қамал ва банк бозорига зарба: АҚШ гигант банклари акциялари "қулади"18 октябр 22:32«Cessna самолёти аҳоли томорқасига қулади!»: Татаристонда фожиали ҳалокат юз берди«Cessna самолёти аҳоли томорқасига қулади!»: Татаристонда фожиали ҳалокат юз берди13 сентябр 00:48Суданда олтин кони қулади: қурбонлар борСуданда олтин кони қулади: қурбонлар бор17 сентябр 12:03Анталияда табиий офат: 40 метрли кран ва контейнерлар қулади, 4 нафар ишчи ҳалок бўлдиАнталияда табиий офат: 40 метрли кран ва контейнерлар қулади, 4 нафар ишчи ҳалок бўлди27 октябр 16:32Атиги 9 граммли пат кимошди савдосида 28 минг долларга сотилдиАтиги 9 граммли пат кимошди савдосида 28 минг долларга сотилди21 октябр 08:09Молдова ҳудудига 17 соат ичида Россияга тегишли деб топилган 5 та дрон қуладиМолдова ҳудудига 17 соат ичида Россияга тегишли деб топилган 5 та дрон қулади17 октябр 11:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда