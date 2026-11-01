Жаҳон бозорида олтин нархи кескин қулади: Олтиннинг арзонлашишига нима сабаб бўлди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Халқаро қимматбаҳо металлар бозорида олтин нархи сўнгги бир йилдан ортиқ вақт ичида кузатилмаган энг паст кўрсаткичгача тушиб, бир трой унсия учун 3 899 долларни ташкил этди.
- Ушбу пасайишга АҚШ иқтисодиётининг барқарорлашуви ҳамда нефт нархларининг кўтарилиши сабаб бўлди.
- Мутахассислар юзага келган вазиятни тилла тақинчоқлар харид қилиш ва узоқ муддатли сармоя киритиш учун қулай фурсат деб баҳоламоқда.
Халқаро қимматбаҳо металлар бозорида инвесторлар ва харидорлар учун кутилмаган кескин ўзгариш юз берди — олтин котировкалари сўнгги бир йилдан ортиқ вақт ичида кузатилмаган энг паст кўрсаткичгача тушиб кетди.
Жаҳон хомашё биржаларида бир трой унция олтин нархи психологик муҳим ҳисобланган 3 900 долларлик чегарадан пастга шўнғиди. Декабрь ойи фьючерс шартномалари бўйича нархлар савдо давомида 3 899 доллар даражасида қайд этилди. Бундай пасайиш сўнгги бор 2025 йилнинг октябрь ойида кузатилган эди.
Нархлар қулаши ортида қандай омиллар турибди?
Халқаро молиявий таҳлилчилар ва бозор мутахассислари қимматбаҳо металлар арзонлашувига қуйидаги икки асосий сабабни кўрсатмоқда:
АҚШнинг кучли иқтисодий кўрсаткичлари: Америка иқтисодиётида кузатилаётган барқарорлик ва кучли макроиқтисодий ҳисоботлар сармоядорларнинг хавфсиз актив («safe haven») сифатида олтинга бўлган эҳтиёжини вақтинча сусайтирди;
Нефть нархининг кўтарилиши: Энергия бозорида хомашё нархларининг ошиши глобал капитал оқимини қайта тақсимлаб, биржа иштирокчиларини активларни қайта баҳолашга ундади.
Харидорлар учун қулай фурсат: Заргарлик бозорида нималар кутилмоқда?
Жаҳон биржаларидаги ушбу пасайиш чакана бозорга ва миллий заргарлик тармоқларига ҳам ўз таъсирини ўтказмай қолмайди:
Тақинчоқлар хариди учун айни вақт: Тилла тақинчоқлар ва олтин буюмлар сотиб олишни режалаштириб юрган фуқаролар учун ҳозирги ҳолат нархларни диққат билан кузатиб бориш ва қулай харидларни амалга ошириш учун энг маъқул даврлардан бири ҳисобланади;
Инвестицион танлов: Мутахассисларнинг фикрича, узоқ муддатли сармоя киритиш ниятида бўлганлар учун котировкаларнинг коррекцияси таннарх жиҳатидан қулай кириш нуқтасини тақдим этмоқда.
Изоҳлар 0
…