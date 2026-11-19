Ўзбекистонда ОТМга кириш имтиҳонлари бекор қилинадими? Янги тизим жорий қилинмоқда
Ўзбекистонда олийгоҳга кириш учун алоҳида тест топшириш тартиби ўзгариши мумкин. Янги режага кўра, 11-синф битирувчилари мактабни тамомлаш ва университетга кириш учун иккита алоҳида имтиҳон ўрнига ягона давлат имтиҳонини топширади. Унинг натижаси ҳам аттестат олишда, ҳам ОТМга кириш танловида ҳисобга олинади.
Бироқ бу ўзгариш ҳозирдан амалга кирмайди. Дастлаб тизим 2027/2028-ўқув йили якунида Тошкент шаҳри ва Навоий вилоятида синовдан ўтказилиши, 2028/2029-ўқув йили якунидан эса мамлакат бўйлаб жорий этилиши режалаштирилган.
11-синф битирувчилари учун қандай ўзгариш бўлади?
Ҳозирги тартибда ўқувчилар мактабни тамомлаш учун якуний имтиҳонлар топширади. Олий таълим муассасасига киришни истаганлар эса кейинчалик алоҳида қабул тестларида иштирок этади.
Янги тизимда бу жараёнларни бирлаштириш кўзда тутилган. 11-синф ўқувчиси ягона давлат имтиҳонини топширади ва унинг натижаси икки мақсадда ишлатилади:
мактабни тамомлаганликни тасдиқлаш;
ОТМга кириш танловида иштирок этиш.
Бунда абитуриент ўзи танлаган олий таълим йўналишига мос фанлардан имтиҳон топшириши назарда тутилган. Демак, мактаб битирувчиси университетга кириш учун алоҳида тестга қайта тайёрланиш ва яна бир имтиҳон топшириш заруратидан халос бўлиши мумкин.
9-синф ўқувчилари учун ҳам янги тартиб жорий этилади
Ўзгаришлар фақат 11-синф битирувчилари билан чекланмайди. 9-синфни тамомлаётган ўқувчилар учун ҳам асосий давлат имтиҳони жорий этилиши режалаштирилган.
Унинг натижалари мактаб шаҳодатномасида акс этади ҳамда академик лицей ва техникумларга қабул жараёнида ҳисобга олинади.
Шу тариқа, 9-синфдан кейин ўқишни давом эттириш йўналишини танлаётган ўқувчиларнинг билим даражасини ягона тартибда баҳолаш имконияти яратилиши кутилмоқда.
Янги тизим қачон жорий этилади?
Режага мувофиқ, ислоҳот босқичма-босқич амалга оширилади:
Муддат
Режалаштирилган ўзгариш
2027/2028-ўқув йили якуни
Тошкент шаҳри ва Навоий вилоятида тажриба-синов
2028/2029-ўқув йили якунидан
Тизимни бутун республика бўйлаб жорий этиш
Дастлабки синов жараёнида имтиҳонларни ташкил этиш, топшириқлар мазмуни ва натижаларни ҳисоблаш механизмлари текширилиши кўзда тутилган.
Демак, абитуриентлар энди тест топширмайдими?
Йўқ, гап имтиҳонларни бутунлай бекор қилиш ҳақида эмас. Асосий ўзгариш — мактабни битириш ва олийгоҳга кириш учун ўтказиладиган алоҳида синовларни ягона имтиҳонга бирлаштиришдир.
Шунингдек, 2026/2027-ўқув йили учун қабул жараёнлари амалдаги тартиб асосида давом этмоқда. Янги тизим ҳозирча режалаштириш ва синов босқичига тааллуқли бўлиб, унинг барча тафсилотлари белгиланган тартибда расмийлаштирилиши керак.
Абитуриентлар учун бу нимани англатади?
Янги тартиб тўлиқ жорий этилса, мактаб битирувчилари учун имтиҳонлар сони камайиши, вақт ва тайёргарлик жараёнидаги ортиқча юклама қисқариши мумкин. Бироқ бу тизимнинг самарадорлиги имтиҳон саволларининг сифати, баҳолашнинг шаффофлиги ва барча абитуриентлар учун тенг имкониятлар яратилишига боғлиқ бўлади.
Энг муҳими, олийгоҳга кириш имтиҳонлари бекор қилинмаяпти — уларни мактабдаги якуний давлат имтиҳонлари билан бирлаштириш режалаштирилмоқда. Бу эса Ўзбекистонда абитуриентларни қабул қилиш тизимидаги сезиларли ўзгаришлардан бири бўлиши мумкин.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…