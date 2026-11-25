Ўзбекистонда 25 ноябрь куни олтин қуймалар нархи тушди
Иқтисодиёт1 дақиқа ўқиш3
Ўзбекистон Марказий Банки томонидан ўлчовли олтин қуймаларнинг 2026 йил 25 ноябрдаги сотув нархлари эълон қилинди.
Олтин қуймалар нархи қуйидагича белгиланди:
5 грамм — 8 320 000 сўм;
10 грамм — 16 640 000 сўм;
20 грамм — 33 280 000 сўм;
50 грамм — 83 200 000 сўм;
100 грамм — 166 400 000 сўм.
Ўлчовли олтин қуймаларни Ўзбекистондаги барча банкларнинг офисларидан харид қилиш мумкин.
Мақола сизга ёқдими?
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…