Роналду 1000 та голлик маррага янада яқинлашди: унинг ҳисобида 987 та гол бор
Португалиялик футбол юлдузи Криштиану Роналду фаолияти давомидаги голлари сонини 987 тага етказди. У 24 ноябрь куни Осиё Чемпионлар лигаси элита мусобақасининг 5-турида Қатарнинг «Ал-Садд» жамоасига қарши баҳсда пенальтини аниқ амалга оширди.
Учрашувнинг 13-дақиқасида Роналду рақиб дарвозасини ишғол қилиб, «Ал-Наср»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди. Бироқ 22-дақиқада Муҳаммад Ваад ҳисобни тенглаштирди. 52-дақиқада эса Жоау Феликснинг голи Саудия Арабистони клубига ғалаба келтирди.
Биринчи бўлимнинг қўшимча вақтида Муҳаммад Ваад тўғридан-тўғри қизил карточка олиб, майдонни тарк этди. Натижада «Ал-Садд» учрашувнинг қолган қисмини бир киши кам бўлиб ўтказди.
Шу тариқа, «Ал-Наср» ўз майдонида «Ал-Садд»ни 2:1 ҳисобида мағлуб этди. Бу ғалабадан кейин Саудия Арабистони клуби очколарини 9 тага етказиб, мусобақанинг Ғарбий минтақаси жадвалида бешинчи ўринга кўтарилди. «Ал-Садд» эса 2 очко билан 14-поғонада қолди.
41 ёшли Криштиану Роналду учун бу гол фаолиятидаги 987-тўп бўлди. Шу тариқа, у футбол тарихидаги 1000 та голлик маррага етиш учун яна 13 та гол уриши керак.
«Ал-Наср» кейинги учрашувини 8 декабрь куни Қатарнинг «Ал-Ғарафа» жамоасига қарши ўтказади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…