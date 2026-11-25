Ўзбекистон инглиз тилини билиш бўйича жаҳон рейтингида паст ўринни эгаллади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон 2026 йилги ЭФ Энглиш Профисиенкй индекси натижаларига кўра, 117 та давлат орасида 101-ўринни эгаллаб, аҳолининг инглиз тилини билиш даражаси «жуда паст» деб баҳоланди.
- Мамлакат ўтган йилги 104-ўринга нисбатан рейтингда бироз кўтарилган бўлса-да, ўртача балл 429 баллдан 421 баллга тушиб кетди.
- Ўзбекистон 2018 йилдан буён иштирок этиб келаётган ушбу халқаро тадқиқотда ҳали ҳам энг паст натижа қайд этган давлатлар гуруҳида қолмоқда.
Ўзбекистон аҳолисининг инглиз тилини билиш даражаси халқаро рейтингда «жуда паст» деб баҳоланди. 2026 йилги EF English Proficiency индекси натижаларига кўра, мамлакат 117 та давлат орасида 101-ўринни эгаллади. Бу ҳақда индекснинг жорий йилги ҳисоботида маълум қилинди.
Қайд этилишича, Ўзбекистон ўтган йилги натижасига нисбатан рейтингда бироз юқорилаган. Хусусан, 2025 йилда мамлакат 123 та давлат орасида 104-ўриндан жой олган эди. Бироқ бу йил ўзбекистонликларнинг инглиз тилини билиш бўйича ўртача кўрсаткичи пасайган.
Агар 2025 йилда мамлакатнинг ўртача натижаси 429 баллни ташкил этган бўлса, 2026 йилда бу кўрсаткич 421 баллга тушган. Индексда энг юқори натижа 700 балл билан белгиланган.
Ўзбекистон рейтингда 2018 йилдан бери иштирок этмоқда
Маълумот учун, Ўзбекистон ушбу халқаро тадқиқотда 2018 йилдан буён қатнашиб келади. Ўша йили мамлакат 88 та давлат орасида 86-ўринни эгаллаган эди.
Тадқиқотда 18 ёш ва ундан юқори бўлган иштирокчиларнинг инглиз тилини билиш даражаси инобатга олинади. EF English Proficiency индекси турли мамлакатлардаги аҳолининг инглиз тилини ўзлаштириш ҳолатини баҳолашга қаратилган.
2026 йилги рейтингда биринчи ўринни Швеция эгаллади. Дастлабки ўнталикдан Австрия, Дания, Германия, Нидерландия, Хорватия, Португалия ва Норвегия ҳам ўрин олган.
Марказий Осиё ва Ўзбекистонга қўшни давлатларнинг натижалари ҳам турлича. Жумладан, Қирғизистон 90-ўрин, Афғонистон 92-ўрин, Қозоғистон 99-ўрин ва Тожикистон 110-ўринни эгаллаган.
Шу тариқа, Ўзбекистон жорий йилги рейтингда ўтган йилга нисбатан ўринларини яхшилаган бўлса-да, аҳолининг инглиз тилини билиш бўйича ўртача балли камайган. Мамлакат ҳали ҳам индексида энг паст натижа қайд этган давлатлар гуруҳида қолмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…