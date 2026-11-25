Оҳангаронда Cobalt дарахтга урилди: уч киши ҳалок бўлди (видео)
Тошкент вилоятининг Оҳангарон туманида содир бўлган йўл-транспорт ҳодисаси оқибатида уч киши ҳалок бўлди. Cobalt автомобили йўл четидаги дарахтга урилган. Бу ҳақда вилоят ИИББ ахборот хизмати маълум қилди.
Қайд этилишича, ЙТҲ 24 ноябрь куни соат тахминан 18:00 да Оҳангарон тумани «Янгиҳаёт» МФЙ ҳудудидан ўтган А-373 «Тошкент — Олмалиқ» автомобиль йўлида содир бўлган.
Дастлабки маълумотларга кўра, 1993 йилда туғилган Р.С. бошқарувидаги Cobalt автомобилида ҳаракатланиб, рул бошқарувини йўқотган. Натижада автомобиль йўл четидаги дарахтга урилган.
Ҳодиса оқибатида ҳайдовчи ва 1994 йилда туғилган икки нафар йўловчи оғир тан жароҳатлари олиб, воқеа жойида вафот этган.
Мазкур ЙТҲ юзасидан Жиноят кодексининг 266-моддаси 3-қисми «а» банди — транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш оқибатида одамлар ўлимига сабаб бўлиш ҳолати билан жиноят иши қўзғатилган.
Ҳозирда тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда. Ҳодисанинг барча тафсилотлари ва келиб чиқиш сабаблари ўрганилмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…