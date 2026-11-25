Ўзбекистонда 6 ёшли болалар учун мактабга тайёрлов курслари бепул бўлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонда 6 ёшли болалар учун бир йиллик мактабга тайёрлов курслари давлат боғчалари ва мактабларида бепул ташкил этилади.
- Ҳозирги кунда мамлакатдаги 726 минг 921 нафар бола, яни 6 ёшли болаларнинг 98 фоизи ушбу таълим билан қамраб олинган.
- 2027 йилга қадар қамровни 100 фоизга етказиш мақсадида қўшимча 800 та гуруҳ ва 20 мингга яқин ўрин яратиш режалаштирилмоқда.
Ўзбекистонда 6 ёшли болаларни бир йиллик мактабга тайёрлов курслари давлат боғчалари ва мактабларида бепул ташкил этилади. Ҳозирда болаларнинг 98 фоизи ушбу таълим билан қамраб олинган. Қолган болаларни ҳам тайёрлов курсларига жалб қилиш учун қўшимча гуруҳлар ва ўринлар яратиш режалаштирилмоқда.
Мактабга тайёрлов курслари қаерда ташкил этилади?
Бир йиллик тайёрлов гуруҳлари боғчаларда ва мактабларнинг бўш синфхоналарида очилади. Олис ҳудудларда боғча ёки мактаб мавжуд бўлмаган тақдирда, «Келажак» марказлари, техникумлар ва бошқа ижтимоий соҳа объектларида ҳам гуруҳлар ташкил этилиши мумкин.
Бундай бинолар санитария, ёнғин хавфсизлиги ва таълим талабларига жавоб бериши шарт. Гуруҳлар фақат тегишли текширувлардан ўтган жойларда фаолият юритади.
6 ёшли болаларнинг қанчаси мактабга тайёрланмоқда?
Ҳозирда мамлакатда 6 ёшли болаларнинг 98 фоизи — 726 минг 921 нафари мактабга тайёрлов билан қамраб олинган.
Уларнинг 66,2 фоизи боғчаларда, 29,1 фоизи мактабларда, қолган қисми эса қисқа муддатли ва мобил гуруҳларда таълим олмоқда.
Сўнгги етти йилда мактабга тайёрлов билан қамров 37 фоиздан 98 фоизга ошган.
Болаларга ким таълим беради?
Боғчалардаги тайёрлов гуруҳларида тарбиячилар, мактабларда ташкил этилган гуруҳларда эса махсус жалб қилинган педагоглар машғулот олиб боради.
Тайёрлов курсларида олий маълумотли педагог-тарбиячилар, шунингдек, олий таълим муассасаларининг мактабгача таълим йўналишидаги битирувчи курс талабалари ҳам дарс бериши мумкин. Мактабдаги ўқитувчилар ўз асосий дарсларини қолдириб, тайёрлов гуруҳларига жалб этилмайди.
Ота-оналар тайёрлов курслари учун пул тўлайдими?
Давлат мактаблари ва боғчаларида бир йиллик мактабга тайёрлов бепул ташкил этилади. Ота-оналар фарзандини хусусий таълим ташкилотида тайёрлашни танласа, бу хизмат шартнома асосида пулли бўлиши мумкин.
Болаларга нималар ўргатилади?
Барча тайёрлов гуруҳлари учун ягона таълим дастури амал қилади. Машғулотлар ўйин методикаси асосида ташкил этилиб, болаларнинг:
жисмоний ривожланиши;
нутқ ва мулоқот кўникмалари;
ўқиш ва ёзишга тайёргарлиги;
фикрлаш ва билиш қобилиятлари;
ижодий салоҳияти ривожлантирилади.
Қамров 100 фоизга қачон етказилади?
2027 йилга қадар 6 ёшли болаларни мактабга тайёрлов билан тўлиқ қамраб олиш мақсад қилинган. Бунинг учун тахминан 800 та қўшимча гуруҳ ташкил этиш ва 20 мингга яқин ўрин яратиш зарур. Керакли харажатлар 2027 йилги давлат бюджети параметрларида назарда тутилиши белгиланган.
Шунингдек, бир йиллик мактабга тайёрловни мажбурий умумий ўрта таълимнинг дастлабки босқичи сифатида жорий этиш бўйича қонун лойиҳаси кўриб чиқилмоқда. Ушбу босқични таълим тизимига интеграция қилиш, дастурларни такомиллаштириш ва бошланғич таълим билан уйғунлаштириш масалалари ҳам муҳокама қилинмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…