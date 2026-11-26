Сотиш учун бозорга олиб келинган от эгасини бозордан олиб чиқиб кетишга урингани кўпчиликни таъсирлантирди (видео)
Ижтимоий тармоқларда Ўзбекистонлик Б.исмли йигитнинг ўзи меҳр бериб боқаётган отини сотиш учун бозорга олиб келгани акс этган видеолар тарқалди. Лавҳаларда отнинг эгасига бўлган меҳр-муҳаббати ва ундан айрилишни истамагандек кўринган ҳаракатлари кўпчиликнинг эътиборини тортди.
Видеода йигит отини сотиш мақсадида бозорга олиб келади. Бироқ от эгасидан узоқлашишни истамагандек, уни боши билан орқасидан итариб, бозордан олиб чиқиб кетишга уринади. Ҳатто эгасига эркаланганча суйкалиб, унинг ёнидан кетмайди.
Бу ҳолатни кузатган бозордагилардан бири йигитга: «Шунақа қилиб эгаси билан ўйнашиб турса, қандай қилиб бу мавжудотни яхши кўриб, меҳр қўймаслик мумкин? Нимага сотмоқчисиз ўзи?» дея савол беради.
Йигит эса бунга «Пул керак бўлиб қолди ака», деб жавоб қайтаради.
Мазкур видеолар ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари томонидан илиқ кутиб олинди. Кўпчилик отнинг эгасига кўрсатаётган меҳрини эътироф этиб, ҳайвоннинг садоқати ва инсон билан ўртасидаги боғлиқлик ҳақида фикр билдирмоқда.
Айрим кузатувчилар эса йигит отини сотмаслигига умид билдирмоқда.
Отнинг кейинги тақдири қандай кечиши ҳақида кейинги хабарларимизда албатта маълумот берамиз. Бизни кузатишда давом этинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…