Уй сотиб олишдан олдин қурилиш ҳужжатларини текшириш хизмати ишга туширилди
Ягона интерактив давлат хизматлари портали (my.gov.uz) орқали кўчмас мулк харид қилишдан аввал қурилиш объектларининг қонунийлиги ва расмий ҳужжатларини онлайн текшириш имконияти яратилди. Ушбу янги сервис кўп қаватли ва якка тартибдаги турар жойлар билан бир қаторда маданият, санъат ва туризм каби 30 дан ортиқ йўналишдаги объектларни қамраб олади.
Портал орқали қандай маълумотларни кўриш мумкин?
Хизматдан фойдаланувчилар қурилаётган ёки қурилиши режалаштирилган объект ҳақидаги қуйидаги асосий маълумотларни реал вақт режимида кўздан кечиришлари мумкин:
Умумий тавсиф: Объектнинг расмий номи, аниқ манзили, тоифаси ҳамда фойдаланишга топширишнинг режалаштирилган муддати.
Техник кўрсаткичлар: Бинонинг қаватлар ва хонадонлар сони, умумий майдони ва лойиҳанинг қиймати.
Масъул ташкилотлар: Қурилиш буюртмачиси, лойиҳа ташкилоти ҳамда пудратчи корхоналар ҳақидаги расмий маълумотлар.
Юклаб олиш мумкин бўлган расмий ҳужжатлар
Фойдаланувчилар нафақат маълумотлар билан танишиш, балки қурилишнинг қонунийлигини тасдиқловчи муҳим ҳужжатлар нусхасини тўғридан-тўғри юклаб олиш имкониятига ҳам эга:
Ҳужжат тури
Вазифаси ва аҳамияти
Архитектура ва шаҳарсозлик кенгаши хулосаси
Лойиҳанинг амалдаги шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига мослигини тасдиқлайди
Давлат экспертизаси хулосаси
Лойиҳа-смета ҳужжатларининг хавфсизлик ва техник талабларга жавоб беришини кафолатлайди
Қурилиш-монтаж ишларини бошлашга рухсатнома
Объектда қурилиш ишларини олиб бориш қонуний эканлигини билдирувчи асосий ҳужжат
Бу хизмат кимлар учун айниқса фойдали?
Янги интерактив хизмат, энг аввало, улуш киритиш шартлари асосида янги қурилаётган кўп қаватли уйлардан хонадон сотиб олаётган фуқаролар учун муҳим ҳимоя воситаси ҳисобланади. Эндиликда бўлажак харидорлар пул маблағларини ўтказишдан аввал қурувчи компанияда барча рухсатномалар мавжудлигини ҳамда ваъда қилинган топшириш муддатлари давлат реестридаги расмий ҳужжатларга мос келишини мустақил равишда текшириб олишлари мумкин.
Сизнингча, my.gov.uz порталидаги ушбу янги хизмат уй-жой бозоридаги фирибгарликлар ва ноқонуний қурилишларнинг олдини олишда қанчалик самара беради?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва янги уй сотиб олишни режалаштираётган яқинларингизни ушбу фойдали янгиликдан хабардор қилиш учун хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…