17:43 / 25.02.2021
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Иқтисодиёт

Долларнинг расмий курси бир кунлик кўтарилишдан сўнг яна пастлади

Долларнинг расмий курси бир кунлик кўтарилишдан сўнг яна пастлади
Фото: Марказий банк
Марказий банк 26 февралдан хорижий валюталарнинг ўзбек сўмига нисбатан янги қийматини белгилади.

Унга кўра, долларнинг расмий курси 15,81 сўмга пастлаб, 10 538,53 сўмни ташкил қилди. Евро 41,90 сўмга кўтарилиб, 12 879,14 сўм бўлди.
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