Инсон ҳаётидаги энг бахтсиз ёш аниқланди: олимлар тадқиқоти
Яқинда ўтказилган илмий тадқиқот инсон ҳаётидаги энг бахтсиз даврни аниқлади. Дартмут коллежи профессори Дэвид Бланчфлауэр томонидан олиб борилган изланишлар натижасида, аксарият инсонлар ўз ҳаётларидан энг кўп норозилик билдирувчи ёш 47,2 ёш эканлиги маълум бўлди.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Тадқиқот тафсилотлари
132 та мамлакатда ўтказилган тадқиқот шуни кўрсатдики, одамларнинг ҳаётдан қониқиш даражаси оилавий ҳолати, таълими ёки касбига боғлиқ бўлмайди. Деярли ҳар бир инсон 47 ёшида бахтсизликнинг энг паст чўққисига етади.
Нега айнан шу ёшда бахтсизлик кучаяди?
Олимлар бу даврни кўпинча “ўрта ёш инқирози” билан боғлашади. Илгари бу тушунча фақат афсона деб ҳисобланган бўлса, энди илмий исбот топди.
Асосий сабаблардан бири сифатида одамларнинг ўз амбицияларини қайта кўриб чиқиши келтирилади. Ҳаётда ўз олдига қўйилган мақсадларнинг бажарилмаганини англаш бу ёшда руҳий босимни оширади.
Умид бор!
Аммо бу ҳолат доимий эмас. Тадқиқот натижалари ҳаётдаги эмоционал ўзгаришларнинг U шаклида эканлигини кўрсатди. 47 ёшдан кейин бахт даражаси аста-секин кўтарилиб боради ва инсон ўзини анча яхши ҳис қила бошлайди.
Тадқиқот тафсилотлари
132 та мамлакатда ўтказилган тадқиқот шуни кўрсатдики, одамларнинг ҳаётдан қониқиш даражаси оилавий ҳолати, таълими ёки касбига боғлиқ бўлмайди. Деярли ҳар бир инсон 47 ёшида бахтсизликнинг энг паст чўққисига етади.
Нега айнан шу ёшда бахтсизлик кучаяди?
Олимлар бу даврни кўпинча “ўрта ёш инқирози” билан боғлашади. Илгари бу тушунча фақат афсона деб ҳисобланган бўлса, энди илмий исбот топди.
Асосий сабаблардан бири сифатида одамларнинг ўз амбицияларини қайта кўриб чиқиши келтирилади. Ҳаётда ўз олдига қўйилган мақсадларнинг бажарилмаганини англаш бу ёшда руҳий босимни оширади.
Умид бор!
Аммо бу ҳолат доимий эмас. Тадқиқот натижалари ҳаётдаги эмоционал ўзгаришларнинг U шаклида эканлигини кўрсатди. 47 ёшдан кейин бахт даражаси аста-секин кўтарилиб боради ва инсон ўзини анча яхши ҳис қила бошлайди.
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг
…