Саида Мирзиёева: “Бек ва Лола”, “Доноча”, “Лулу Нана” — болалар учун сифатли ва фойдали контент яратилаяпти

·2.2K·Жамият
Саида Мирзиёева: “Бек ва Лола”, “Доноча”, “Лулу Нана” — болалар учун сифатли ва фойдали контент яратилаяпти

Президент ёрдамчиси Саида Мирзиёева болалар учун яратилаётган миллий анимацион лойиҳалар ҳақида фикр билдирди.

Унинг таъкидлашича, миллий мультфильмлар орасида замонавий ва сифатли маҳсулотлар борлиги қувонарли ҳол, аммо бу борада ҳали етарлича ишлар қилинмаган.

Саида Мирзиёева шундай деди:

“Бек ва Лола”, “Помидор дўппи”, “Доноча” ва “Лулу Нана” лойиҳалари болажонларимиз учун ҳам қизиқарли, ҳам фойдали бўлишига ишонаман. Ушбу мультфильмларни боғча ва мактаб ўқувчиларига намойиш этишни, шунингдек, уларда кўтарилаётган мавзуларни болалар билан муҳокама қилиб боришни тавсия қиламан.

Болалар контентига янада катта эътибор керак

Мирзиёеванинг таъкидлашича, болалар учун миллий контент яратиш фақат тарғибот ёки визуал маҳсулот эмас, балки таълим ва тарбиянинг ажралмас қисми бўлиши керак.

“Албатта, бу ҳали етарли эмас. Болалар учун контент яратиш ва ушбу соҳани қўллаб-қувватлашни янги босқичга олиб чиқишимиз лозим”, — деди у.

Таълим муассасаларида миллий мультфильмлар кўпроқ намойиш этилиши керак

Мирзиёева боғча ва мактабларда болалар учун мўлжалланган маҳаллий анимация лойиҳаларини мувофиқ шаклда жорий қилиш, уларни дарслар ва тарбиявий соатлар билан боғлаш, мультфильмдаги мавзуларни болалар билан муҳокама қилиш кераклигини қайд этди.


Саида МирзиёеваБолалар МультфильмлариМиллий АнимацияФойдали КонтентТарбия ВажлигиЯнги Босқич
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Йўл ўртасида миллий либосда рақсга тушган қизнинг ҳаракати эътирозларга сабаб бўлди (видео)Йўл ўртасида миллий либосда рақсга тушган қизнинг ҳаракати эътирозларга сабаб бўлди (видео)Бугун, 16:20Қўй сотиб олиш баҳонасида таксичини ўлдирган йигит 20 йилга қамалдиҚўй сотиб олиш баҳонасида таксичини ўлдирган йигит 20 йилга қамалдиБугун, 14:27Китоблик тадбиркор туғилиб ўсган маҳалласига поликлиника қуриб бердиКитоблик тадбиркор туғилиб ўсган маҳалласига поликлиника қуриб бердиБугун, 12:28250 хил қовун ва 186 минг сайёҳ: Хивадаги халқаро фестивал қандай ўтди?250 хил қовун ва 186 минг сайёҳ: Хивадаги халқаро фестивал қандай ўтди?Бугун, 09:49«Иззат Назарбек» лақабли шахс қамоққа олинди: ИИББ деталларни очиқлади«Иззат Назарбек» лақабли шахс қамоққа олинди: ИИББ деталларни очиқладиБугун, 00:04«Ижтимоий дафтарлар» доирасида 82 млрд сўмдан ортиқ маблағ ундирилди«Ижтимоий дафтарлар» доирасида 82 млрд сўмдан ортиқ маблағ ундирилдиКеча, 20:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди