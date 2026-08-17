7,9 фоизлик пасайиш: Ўзбекистонда чақалоқлар сони нега камаймоқда?

·2·Жамият
7,9 фоизлик пасайиш: Ўзбекистонда чақалоқлар сони нега камаймоқда?
Қисқача

Ўзбекистонда йилнинг дастлабки олти ойида 373,4 мингта туғилиш қайд этилиб, бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 7,9 фоизга камайди. Туркманистондан ташқари Марказий Осиё давлатларида жами 711,3 мингта туғилиш қайд этилган ва умумий кўрсаткич 5,5 фоизга пасайган.

Марказий Осиё давлатларида узоқ йиллардан буён давом этиб келаётган юқори демографик ўсиш суръатларида янги тенденциялар кузатилмоқда. Жорий йилнинг биринчи ярми якунларига кўра, минтақа мамлакатларида (Туркманистондан ташқари) жами 711,3 мингта туғилиш қайд этилган бўлиб, бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 5,5 фоизга камдир.

Умумий кўрсаткичларнинг пасайиши асосан минтақанинг икки йирик давлати — Ўзбекистон ва Қозоғистон ҳисобига тўғри келмоқда.

Рақамлар ва фарқлар: Қайси давлатда қандай ўзгариш юз берди?

Йилнинг дастлабки олти ойида минтақа давлатлари бўйича қуйидагича демографик манзара шаклланди:

  • Ўзбекистон: 373,4 мингта туғилиш қайд этилди (ўтган йилга нисбатан −7,9 фоизга камайиш);

  • Қозоғистон: 149,8 мингта туғилиш рўйхатга олинди (−7,1 фоизлик пасайиш);

  • Қирғизистон: 66,3 минг нафар чақалоқ дунёга келди (+2 фоизлик ўсиш);

  • Тожикистон: 121,8 мингта туғилиш қайд этилди (+0,9 фоизлик ижобий динамика).

МДҲ ва постсовет ҳудудидаги умумий пасайиш фонида ноёб тенденция

Маҳаллий иқтисодчи Миркомил Холбоевнинг таъкидлашича, постсовет ҳудудида туғилиш кўрсаткичлари деярли барча давлатларда қисқариб бораётган бир пайтда, Қирғизистон ва Тожикистондаги ўсиш кам учрайдиган ҳолат ҳисобланади:

  • Арманистон: Ярим йил давомида туғилиш 1,9 фоизга қисқарди;

  • Озарбайжон: Январь–май ойларида кўрсаткич 12,3 фоизга тушиб кетди;

  • Украина: Демографик пасайиш 16 фоизни ташкил этди;

  • Россия: Расмий статистик маълумотларни эълон қилишни чеклаган Россияда дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, биринчи чоракда туғилиш 6 фоизга камайган.

Мутахассислар Ўзбекистон ва Қозоғистондаги пасайиш тенденциясини урбанизация жараёнларининг тезлашиши, оила қуриш ёшининг улғайиши ҳамда ижтимоий-иқтисодий омиллар билан изоҳламоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Супер-контракт нархлари очиқланди: Энг қиммат ва энг арзон йўналишлар қайсилар?Супер-контракт нархлари очиқланди: Энг қиммат ва энг арзон йўналишлар қайсилар?Бугун, 21:19Отга тилла тиш қўйилди: видео тармоқларда муҳокамага сабаб бўлдиОтга тилла тиш қўйилди: видео тармоқларда муҳокамага сабаб бўлдиБугун, 14:09Самарқандда Mercedes-Benz тез ёрдам машинасига йўл бермадиСамарқандда Mercedes-Benz тез ёрдам машинасига йўл бермадиБугун, 13:48Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқдаҚашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқдаБугун, 11:54Ўзбек йигит ва нидерландиялик қизнинг миллий тўйи (видео)Ўзбек йигит ва нидерландиялик қизнинг миллий тўйи (видео)Бугун, 11:38Томди туман суди раиси Азиза Мирзаева ЙТҲда ҳалок бўлдиТомди туман суди раиси Азиза Мирзаева ЙТҲда ҳалок бўлдиБугун, 10:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди