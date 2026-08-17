Отга тилла тиш қўйилди: видео тармоқларда муҳокамага сабаб бўлди

·3·Жамият
Отга тилла тиш қўйилди: видео тармоқларда муҳокамага сабаб бўлди
Қисқача

Қамаши туманида Бойсун исмли отнинг пастки жағидаги икки тиши тилла билан қопланди. Видео муаллифи бу ишни отларга тилла тиш қўйиб бўлмайди, деган фикрларга жавобан амалга оширганини айтди. Ғайриоддий ҳолат ижтимоий тармоқларда турли муносабатларга сабаб бўлиб, айримлар уни қизиқарли деб баҳолаган, бошқалар эса ортиқча иш деб ҳисоблаган.

Ижтимоий тармоқларда Қамаши туманида Бойсун исмли отга тилла тиш қўйилгани акс этган видео тарқалди. Кадрларда отнинг пастки жағидаги икки тиши тилла билан қопланганини кўриш мумкин.

Видео муаллифининг таъкидлашича, отларга тилла тиш қўйиб бўлмайди, деган фикрларга жавобан у Бойсуннинг пастки тишларидан иккитасига тилла қоплама қўйдирган.

Муаллиф видеони ҳазиломуз тарзда «Энди Бойсуннинг ҳам иккита тилла тиши бор», дея якунлаган.

Ушбу ғайриоддий ҳолат ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари орасида турли муносабатларга сабаб бўлди. Айримлар отнинг янги «табассум»ини қўллаб-қувватлаб, буни қизиқарли ва ўзига хос иш сифатида баҳолаган бўлса, бошқалар ҳайвонга бундай безак қўйишни ортиқча ва «аҳмоқгарчилик» деб ҳисоблаган.

Қисқаси, Бойсуннинг тилла тишлари оддий отни ижтимоий тармоқларда бир зумда машҳур қилиб юборди.

Odamning barmoqlari hayvonning og'zini ochib, uning tilla tishini ko'rsatmoqda.

Сизнингча, бу иш қанчалик тўғри? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Самарқандда Mercedes-Benz тез ёрдам машинасига йўл бермадиСамарқандда Mercedes-Benz тез ёрдам машинасига йўл бермадиБугун, 13:48Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқдаҚашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқдаБугун, 11:54Ўзбек йигит ва нидерландиялик қизнинг миллий тўйи (видео)Ўзбек йигит ва нидерландиялик қизнинг миллий тўйи (видео)Бугун, 11:38Томди туман суди раиси Азиза Мирзаева ЙТҲда ҳалок бўлдиТомди туман суди раиси Азиза Мирзаева ЙТҲда ҳалок бўлдиБугун, 10:31Оёқлари йўқ бўлса-да ер ҳайдаётган филиппинлик йигит дунёни ларзага солди!Оёқлари йўқ бўлса-да ер ҳайдаётган филиппинлик йигит дунёни ларзага солди!Бугун, 09:59Тошкентда кўп қаватли уй томида ёнғин чиқдиТошкентда кўп қаватли уй томида ёнғин чиқдиБугун, 09:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди