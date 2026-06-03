Порадан бош тортган ходимларни мукофотлаш тартиби бекор қилиниши мумкин

·0·Жамият
Порадан бош тортган ходимларни мукофотлаш тартиби бекор қилиниши мумкин

Ўзбекистонда давлат органлари ходимларининг хизмат вазифасини бажариш давомида ҳалоллик кўрсатишини рағбатлантириш тизимида муҳим ўзгариш кутилмоқда. Коррупцияга қарши курашиш агентлиги ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар вакилларига пора олишдан бош тортгани учун пул мукофотлари бериш амалиётини тўхтатишни назарда тутувчи махсус қарор лойиҳасини ишлаб чиқди.

Ушбу ҳуқуқий қадам ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлган кескин танқидий фикрлардан сўнг ташланди. Кенг жамоатчилик ва фаоллар қонун устуворлигини таъминлаш ва порадан узоқ бўлиш — рағбатлантириладиган алоҳида ютуқ эмас, балки ҳар бир ходимнинг тўғридан-тўғри касбий ва мажбурий вазифаси эканини қатъий таъкидлаб келаётган эди.

Назоратнинг янги ва замонавий тизими

Коррупцияга қарши курашиш агентлиги жамоатчилик фикрини инобатга олган ҳолда, бундай тўловларни амалга оширишни ҳуқуқий ва мантиқий жиҳатдан мақсадга мувофиқ эмас деб топди. Давлат бюджети маблағларининг асоссиз сарфланишига йўл қўймаслик мақсадида тизим бутунлай рақамлаштирилади.

  • Электрон платформа: Келгусида ходимларнинг фаолияти ва уларнинг ҳалоллик даражасини баҳолаш махсус ишлаб чиқиладиган рақамли тизим орқали назорат қилинади.

  • Бюджет тежамкорлиги: Пора олмаганлик учун алоҳида маблағ ажратиш амалиётидан воз кечилиши давлат ғазнасини ортиқча харажатлардан ҳимоя қилади.

Юртимиздаги энг муҳим ҳуқуқий ислоҳотлар ва долзарб янгиликларни Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шўртан газ-кимё мажмуасида миллиардлаб сўмлик талон-торожлик аниқландиБугун, 07:10Тошкентда йигит уй эгалари ухлаб ётганида квартирани ўғирлаб кетдиБугун, 23:20PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунландиБугун, 23:05Рашк фожиага айланди: талаба ва хорижлик ҳалок бўлдиБугун, 22:46Кореяга ишга юборишни ваъда қилган фирибгарлар тузоққа тушдиКеча, 17:35Кучли шамол ҳаво шарини қулатди, жабрланганлар борКеча, 14:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди