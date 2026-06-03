Порадан бош тортган ходимларни мукофотлаш тартиби бекор қилиниши мумкин
Ўзбекистонда давлат органлари ходимларининг хизмат вазифасини бажариш давомида ҳалоллик кўрсатишини рағбатлантириш тизимида муҳим ўзгариш кутилмоқда. Коррупцияга қарши курашиш агентлиги ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар вакилларига пора олишдан бош тортгани учун пул мукофотлари бериш амалиётини тўхтатишни назарда тутувчи махсус қарор лойиҳасини ишлаб чиқди.
Ушбу ҳуқуқий қадам ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлган кескин танқидий фикрлардан сўнг ташланди. Кенг жамоатчилик ва фаоллар қонун устуворлигини таъминлаш ва порадан узоқ бўлиш — рағбатлантириладиган алоҳида ютуқ эмас, балки ҳар бир ходимнинг тўғридан-тўғри касбий ва мажбурий вазифаси эканини қатъий таъкидлаб келаётган эди.
Назоратнинг янги ва замонавий тизими
Коррупцияга қарши курашиш агентлиги жамоатчилик фикрини инобатга олган ҳолда, бундай тўловларни амалга оширишни ҳуқуқий ва мантиқий жиҳатдан мақсадга мувофиқ эмас деб топди. Давлат бюджети маблағларининг асоссиз сарфланишига йўл қўймаслик мақсадида тизим бутунлай рақамлаштирилади.
Электрон платформа: Келгусида ходимларнинг фаолияти ва уларнинг ҳалоллик даражасини баҳолаш махсус ишлаб чиқиладиган рақамли тизим орқали назорат қилинади.
Бюджет тежамкорлиги: Пора олмаганлик учун алоҳида маблағ ажратиш амалиётидан воз кечилиши давлат ғазнасини ортиқча харажатлардан ҳимоя қилади.
Юртимиздаги энг муҳим ҳуқуқий ислоҳотлар ва долзарб янгиликларни Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…