Шампунь идишларидаги 11,8 кг заҳар: йирик контрабанданинг олди олинди

·36·Жамият
Шампунь идишларидаги 11,8 кг заҳар: йирик контрабанданинг олди олинди

Давлат хавфсизлик хизмати ва «Тошкент-Аэро» ихтисослаштирилган божхона комплекси ходимлари ҳамкорлигида «Хавфсиз ва соғлом юрт» тезкор-профилактик тадбири доирасида халқаро наркотрафик каналига қақшатқич зарба берилди. Таиланддан Ўзбекистон орқали қўшни давлатга ўтказиш режалаштирилган жуда кўп миқдордаги гиёҳвандлик воситаси тўхтатиб қолинди.

Zamin.uz ушбу шов-шувли тезкор тадбир ва айёрлик билан яширилган «заҳарли юк»нинг фош этилиши тафсилотларини тақдим этади.

1. Таиланддан келган «меҳмон» ва шампунь идишидаги сир

«Бангкок – Деҳли – Тошкент» авиайўналиши бўйича Ислом Каримов номидаги Тошкент халқаро аэропортига учиб келган 2005 йилда туғилган Қирғизистон Республикаси фуқароси ўзини шубҳасиз кўрсатишга уриниб, «яшил» йўлак орқали ҳаракатланган.

  • Айёрлик усули: Текширув давомида унинг чемоданидаги шампунь идишлари божхоначиларнинг диққатини тортган.

  • Аниқланган модда: Идишлар ичида умумий оғирлиги 11,8 килограмм бўлган гашиш мойи усталик билан яширилгани ошкор бўлди.

2. Юнусободдаги тузоқ ва шерикнинг ушланиши

Контрабанда аниқлангач, тезкор тадбир тўхтатилмай, кейинги босқичда тузоқ сифатида давом эттирилди.

Тезкор тадбир тафсилоти:

Гиёҳвандлик воситаси Тошкент шаҳрининг Юнусобод туманидаги кўп қаватли уйлардан бирининг хонадонига қолдирилди. Заҳарли юкли ўрамларни олиб кетиш учун келган вақтида Чирчиқ шаҳрида яшовчи, 2001 йилда туғилган фуқаро ашёвий далиллар билан қўлга олинди.

Терговга қадар текширувда аниқланишича, ушбу гиёҳвандлик воситаси Ўзбекистон ҳудудидан транзит сифатида фойдаланиб, қўшни давлатга етказиб берилиши керак бўлган.

Оперетив тадбир натижалари кўрсаткичлари

Жиҳатлар

Тафсилотлар

Наркотик тури ва оғирлиги

11,8 кг гашиш мойи

Яшириш усули

Шампунь идишлари ичига солиб ниқобланган

Йўналиш (Маршрут)

Таиланд (Бангкок) – Ҳиндистон (Деҳли) – Ўзбекистон (Тошкент)

Қўлга олинганлар

2005 йилда туғилган чет эл фуқароси ва 2001 йилда туғилган маҳаллий фуқаро

Жавобгарлик

Жиноят кодексининг 246-моддаси 2-қисми (Контрабанда)

3. Қамоқ эҳтиёт чораси ва қонун устуворлиги

Мазкур ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 246-моддаси 2-қисми (Жуда кўп миқдорда ўтказилган контрабанда) билан жиноят иши қўзғатилди.

Ушбу модда бўйича айбдор деб топилган шахсларга нисбатан қонунчиликда жуда оғир жазо чоралари белгиланган. Ҳозирда гумонланувчиларга нисбатан қамоққа олиш эҳтиёт чораси қўлланилиб, жиноий тармоқнинг бошқа аъзоларини аниқлаш бўйича тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда.

Огоҳлик — давр талаби!

Чегара ва божхона постларида хавфсизликни таъминлаш ҳамда жамиятни гиёҳвандлик офатидан асраш бўйича тезкор тадбирлар изчил давом эттирилмоқда.

Ушбу муҳим ва огоҳлантирувчи янгиликни яқинларингизга ва ижтимоий тармоқлардаги гуруҳларингизга дарҳол юборинг!

Сизнингча, транзит наркотрафикга қарши курашишда яна қандай қўшимча чоралар кўрилиши керак? Ўз фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

ТошкентТаиландЎзбекистонЮнусободЧирчиқ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентдаги бекатда 32 ёшли эркак ўлик ҳолда топилдиТошкентдаги бекатда 32 ёшли эркак ўлик ҳолда топилдиКеча, 22:1563 ёшида талабалик орзусини рўёбга чиқарган аёл ҳаммани ҳайратга солди63 ёшида талабалик орзусини рўёбга чиқарган аёл ҳаммани ҳайратга солдиКеча, 19:45Бойсундаги авария учун ҳал қилувчи режа ишга тушмоқдаБойсундаги авария учун ҳал қилувчи режа ишга тушмоқдаКеча, 18:31Ота чақалоғини туғруқхонадан безатилган фурада олиб чиқдиОта чақалоғини туғруқхонадан безатилган фурада олиб чиқдиКеча, 16:28Жиззахда 308 миллион сўмлик КИА К8 хатландиЖиззахда 308 миллион сўмлик КИА К8 хатландиКеча, 15:53Тошкентда маст ҳолатдаги аёл автобус ғилдираклари остига ётиб олдиТошкентда маст ҳолатдаги аёл автобус ғилдираклари остига ётиб олдиКеча, 15:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди