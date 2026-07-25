Шампунь идишларидаги 11,8 кг заҳар: йирик контрабанданинг олди олинди
Давлат хавфсизлик хизмати ва «Тошкент-Аэро» ихтисослаштирилган божхона комплекси ходимлари ҳамкорлигида «Хавфсиз ва соғлом юрт» тезкор-профилактик тадбири доирасида халқаро наркотрафик каналига қақшатқич зарба берилди. Таиланддан Ўзбекистон орқали қўшни давлатга ўтказиш режалаштирилган жуда кўп миқдордаги гиёҳвандлик воситаси тўхтатиб қолинди.
Zamin.uz ушбу шов-шувли тезкор тадбир ва айёрлик билан яширилган «заҳарли юк»нинг фош этилиши тафсилотларини тақдим этади.
1. Таиланддан келган «меҳмон» ва шампунь идишидаги сир
«Бангкок – Деҳли – Тошкент» авиайўналиши бўйича Ислом Каримов номидаги Тошкент халқаро аэропортига учиб келган 2005 йилда туғилган Қирғизистон Республикаси фуқароси ўзини шубҳасиз кўрсатишга уриниб, «яшил» йўлак орқали ҳаракатланган.
Айёрлик усули: Текширув давомида унинг чемоданидаги шампунь идишлари божхоначиларнинг диққатини тортган.
Аниқланган модда: Идишлар ичида умумий оғирлиги 11,8 килограмм бўлган гашиш мойи усталик билан яширилгани ошкор бўлди.
2. Юнусободдаги тузоқ ва шерикнинг ушланиши
Контрабанда аниқлангач, тезкор тадбир тўхтатилмай, кейинги босқичда тузоқ сифатида давом эттирилди.
Тезкор тадбир тафсилоти:
Гиёҳвандлик воситаси Тошкент шаҳрининг Юнусобод туманидаги кўп қаватли уйлардан бирининг хонадонига қолдирилди. Заҳарли юкли ўрамларни олиб кетиш учун келган вақтида Чирчиқ шаҳрида яшовчи, 2001 йилда туғилган фуқаро ашёвий далиллар билан қўлга олинди.
Терговга қадар текширувда аниқланишича, ушбу гиёҳвандлик воситаси Ўзбекистон ҳудудидан транзит сифатида фойдаланиб, қўшни давлатга етказиб берилиши керак бўлган.
Оперетив тадбир натижалари кўрсаткичлари
Жиҳатлар
Тафсилотлар
Наркотик тури ва оғирлиги
11,8 кг гашиш мойи
Яшириш усули
Шампунь идишлари ичига солиб ниқобланган
Йўналиш (Маршрут)
Таиланд (Бангкок) – Ҳиндистон (Деҳли) – Ўзбекистон (Тошкент)
Қўлга олинганлар
2005 йилда туғилган чет эл фуқароси ва 2001 йилда туғилган маҳаллий фуқаро
Жавобгарлик
Жиноят кодексининг 246-моддаси 2-қисми (Контрабанда)
3. Қамоқ эҳтиёт чораси ва қонун устуворлиги
Мазкур ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 246-моддаси 2-қисми (Жуда кўп миқдорда ўтказилган контрабанда) билан жиноят иши қўзғатилди.
Ушбу модда бўйича айбдор деб топилган шахсларга нисбатан қонунчиликда жуда оғир жазо чоралари белгиланган. Ҳозирда гумонланувчиларга нисбатан қамоққа олиш эҳтиёт чораси қўлланилиб, жиноий тармоқнинг бошқа аъзоларини аниқлаш бўйича тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда.
Огоҳлик — давр талаби!
Чегара ва божхона постларида хавфсизликни таъминлаш ҳамда жамиятни гиёҳвандлик офатидан асраш бўйича тезкор тадбирлар изчил давом эттирилмоқда.
Ушбу муҳим ва огоҳлантирувчи янгиликни яқинларингизга ва ижтимоий тармоқлардаги гуруҳларингизга дарҳол юборинг!
Сизнингча, транзит наркотрафикга қарши курашишда яна қандай қўшимча чоралар кўрилиши керак? Ўз фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…