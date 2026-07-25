Индзаги Бастонини Саудияга чорламоқда: «Интер» рози бўладими?
Италия чемпиони «Интер» ёзги трансфер ойнасида асосий ҳимоячиларидан бирини йўқотиши мумкин. Симоне Индзаги Алессандро Бастони билан Саудия Арабистонида яна бирга ишлашни истамоқда, аммо бу трансфер йўлида пулдан ҳам мураккаброқ тўсиқ бор.
Ҳозирча «Ал-Ҳилол» расмий таклиф юбормаган. Шунга қарамай, клубнинг жиддий қизиқиши ва Индзагининг шахсий истаги «Интер» мухлисларини хавотирга сола бошлади.
Индзаги эски шогирдини Саудияга чақирмоқда
«Ал-Ҳилол» бош мураббийи Симоне Индзаги жамоа ҳимоясини яхши танийдиган футболчи билан кучайтиришни режалаштирмоқда. Италиялик мутахассис «Интер»да ишлаган даврида Бастонини уч марказий ҳимоячидан иборат тизимнинг энг муҳим бўғинларидан бирига айлантирган эди.
Индзаги ҳозир «Ал-Ҳилол»ни бошқармоқда ва унинг Саудия клуби билан шартномаси 2026/27 йилги мавсум охиригача амал қилади.
Индзаги Бастонининг имкониятларини яхши билади: ҳимоячи нафақат рақиб ҳужумини тўхтатади, балки ҳужумларни биринчи пас билан бошлай олади.
Айнан шу жиҳатлар уни Саудия клуби учун оддий трансфер эмас, балки Индзаги тизимига мос тайёр футболчига айлантирмоқда.
Трансферни тўхтатиб турган асосий тўсиқ
«Ал-Ҳилол»нинг қизиқиши жиддий бўлса-да, ҳозирча музокаралар амалий босқичга ўтмаган. Саудия клуби Бастони учун расмий таклиф киритишдан аввал таркибидаги хорижлик футболчилардан бири билан хайрлашиши керак. Акс ҳолда, италиялик ҳимоячини янги мавсум учун рўйхатдан ўтказиш имкони бўлмайди.
Асосий масала
Ҳозирги ҳолат
«Ал-Ҳилол» қизиқиши
Жиддий
Расмий таклиф
Ҳали юборилмаган
Индзагининг позицияси
Бастонини жамоасида кўришни истайди
Легионерлар лимити
Аввал бир хорижлик кетиши керак
Бастонининг шартномаси
2028 йилгача
Шу сабабли яқин кунларда «Ал-Ҳилол» таркибидаги ўзгаришлар Бастони трансфери бўйича биринчи катта сигнал бўлиши мумкин.
«Интер»ни кўндириш осон бўлмайди
Бастони «Интер»нинг шунчаки асосий футболчиси эмас. У жамоанинг етакчиларидан бири, Италия терма жамоаси аъзоси ва клуб билан 2028 йилгача мўлжалланган шартномага эга. Бу эса миланликларга музокараларда кучли позиция беради.
Расмий клуб маълумотларига кўра, ҳимоячи «Интер» билан бирга уч марта Италия чемпионлигини, учта Италия кубогини ва учта Суперкубокни қўлга киритган.
Бастонини сотиш «Интер» учун икки томонлама хавф туғдиради:
чемпионлик таркибининг муҳим ҳимоячиси йўқотилади;
унинг ўрнига шу даражадаги чап оёқли марказий ҳимоячи топиш қийинлашади;
мухлислар клубнинг спорт амбициялари бўйича савол бера бошлайди;
янги мавсум арафасида ҳимоя тизими қайта қурилишига тўғри келади.
Шунинг учун «Ал-Ҳилол» фақат футболчини эмас, «Интер» раҳбариятини ҳам жуда катта таклиф билан ишонтириши керак бўлади.
Бастонининг вакили бошқача фикрда
Трансфер интригасини кучайтираётган энг муҳим жиҳат — футболчининг яқинлари ёз бошида унинг Миланда қолишини очиқ айтгани. Бастонининг агенти Туллио Тинти ҳимоячи «Интер»да бахтли эканини ва клубни тарк этишни режалаштирмаётганини таъкидлаган.
«У “Интер”да бахтли ва албатта қолади».
Бироқ трансфер бозорида бундай баёнотлар ҳар доим ҳам якуний қарор бўлиб чиқмайди. Айниқса, Саудия клуби футболчига катта маош, «Интер»га эса рад этиш қийин бўлган маблағ таклиф қилса, вазият кескин ўзгариши мумкин.
«Барселона» ҳам вазиятни кузатмоқда
Бастонига аввалроқ «Барселона» ҳам қизиқиш билдирган. «Интер» раҳбарияти каталонияликлар қизиқиши мавжудлигини тасдиқлаган, бироқ музокаралар ўша вақтда аниқ ва расмий босқичга ўтмаган эди.
Энди «Ал-Ҳилол»нинг пайдо бўлиши трансфер атрофидаги вазиятни ўзгартириши мумкин. Саудия клуби расмий таклиф юборса:
«Интер» Бастонининг нархини белгилашига тўғри келади;
футболчи Европада қолиш ёки Индзаги билан қайта ишлаш ўртасида қарор қилади;
«Барселона» ва бошқа даъвогарлар ҳаракатини тезлаштириши мумкин.
Ҳал қилувчи қарор кимга боғлиқ?
Ҳозирги вазиятда Бастонининг «Интер»дан кетиши муқаррар эмас. Аксинча, унинг узоқ муддатли шартномаси ва агентининг баёноти ҳимоячининг Миланда қолиши эҳтимоли юқорилигини кўрсатмоқда.
Аммо «Ал-Ҳилол» легионерлар учун жой бўшатиб, расмий ва катта таклиф билан чиқса, «Интер» ҳамда футболчи жиддий қарор олдида қолади. Трансфернинг калити айнан шу таклифда — унинг қачон ва қандай миқдорда юборилишида бўлади.
Сизнингча, Бастони Индзаги ортидан Саудия Арабистонига кетадими ёки «Интер»да қолиши керакми? Фикрингизни изоҳларда ёзинг ва ушбу трансфер хабарини футболга қизиқадиган дўстларингизга Telegram орқали улашинг.
…