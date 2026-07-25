Ян Диоманде трансфери атрофида кураш қизиди: Реал Мадрид ва PSJ 100 миллион фунт тикмоқда

·43·Спорт
Ян Диоманде трансфери атрофида кураш қизиди: Реал Мадрид ва PSJ 100 миллион фунт тикмоқда

Германиянинг РБ Лейпциг клуби ва Кот-дъИвуар терма жамоаси юлдузи Ян Диоманде Европа грандлари ўртасидаги асосий трансфер нишонига айланди. 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги ёрқин ўйинларидан сўнг, 100 миллион фунт стерлингга баҳоланаётган вингер фаолиятини бошқа жамоада давом эттиришга қарор қилди. Айни дамда ушбу иқтидорли футболчи учун курашда Реал Мадрид, PSJ, Арсенал ва Ливерпул каби клублар жиддий қизиқиш билдирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

The Athletic нашрининг хабар беришича, Испаниянинг Реал Мадрид клуби аллақачон РБ Лейпциг билан тўғридан-тўғри музокараларни бошлаб юборган. Мадридликларнинг янги бош мураббийи Жозе Моуринью жамоа таркибини тубдан янгилаш режасига Диомандени ҳам киритган. Ўтган мавсумда Бундеслига доирасида 12 та гол ва 8 та голли узатмани амалга оширган ҳужумчи, „қироллик клуби“ учун ҳужум чизиғини кучайтиришда идеал номзод сифатида кўрилмоқда.

Бироқ футболчининг ўзи болалигидан мухлислик қилган клубига ўтишни афзал кўрмоқда. ТEАМталк маълумотларига кўра, Ян Диоманде учун устувор йўналиш PSJ ҳисобланади. Футболчи ўз интервюларида отаси ҳам Париж клуби мухлиси бўлганини ва ушбу жамоага нисбатан алоҳида меҳри борлигини яширмаган. Агар француз гранди немис клуби билан келиша олмаса, футболчи Мадрид вариантини кўриб чиқишга тайёр.

Трансфер бозоридаги рақобат ва клублар позицияси

Англия Премер-лигаси вакиллари ҳам бу пойгадан четда қолаётгани йўқ. Арсенал жамоаси Морган Роджерс трансфери муваффақиятсизликка учрагач, бор эътиборини Диомандега қаратди. Шунингдек, Ливерпул ҳам ҳужум чизиғини ёшартириш мақсадида ушбу трансферни диққат билан кузатиб бормоқда. Ҳар икки клуб иқтидорли вингер учун катта маблағ сарфлашга тайёрлигини билдирган.

РБ Лейпциг спорт директори Марсельььььььььььььььь Счафер футболчини жамоада олиб қолиш ниятида эканини бир неча бор таъкидлаган бўлса-да, Диоманденинг ўзи кетиш истагини очиқ баён қилди. Футболчи Жаҳон чемпионати вақтида берган интервюсида барча музокараларни агентига топширганини ва фаолиятида янги саҳифа очиш вақти келганини маълум қилган эди.

Ҳозирда футболчи таътилдан қайтиб, РБ Лейпциг машғулотларига қўшилган. PSJ раҳбарияти Реал Мадрид ёки инглиз клублари келишувни „ўғирлаб“ кетишидан олдин расмий таклиф юборишни режалаштирмоқда. Немис клуби эса ўзининг энг қимматли активини 100 миллион фунтдан камига қўйиб юбормаслик борасида қатъий турибди.

Ушбу трансфер амалга ошса, Ян Диоманде Кот-дъИвуар футболи тарихидаги энг қиммат ўйинчилардан бирига айланади. Унинг техник маҳорати, тезлиги ва гол сезиш қобилияти Европанинг исталган топ-клуби учун катта куч бўлиши шубҳасиз. Трансфер ойнасининг сўнгги кунлари ушбу курашда ким ғолиб чиқишини кўрсатиб беради.

ФутболТрансферларРеал МадридPSJЯн Диоманде
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17Реал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиРеал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 01:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди