Ян Диоманде трансфери атрофида кураш қизиди: Реал Мадрид ва PSJ 100 миллион фунт тикмоқда
Германиянинг РБ Лейпциг клуби ва Кот-дъИвуар терма жамоаси юлдузи Ян Диоманде Европа грандлари ўртасидаги асосий трансфер нишонига айланди. 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги ёрқин ўйинларидан сўнг, 100 миллион фунт стерлингга баҳоланаётган вингер фаолиятини бошқа жамоада давом эттиришга қарор қилди. Айни дамда ушбу иқтидорли футболчи учун курашда Реал Мадрид, PSJ, Арсенал ва Ливерпул каби клублар жиддий қизиқиш билдирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
The Athletic нашрининг хабар беришича, Испаниянинг Реал Мадрид клуби аллақачон РБ Лейпциг билан тўғридан-тўғри музокараларни бошлаб юборган. Мадридликларнинг янги бош мураббийи Жозе Моуринью жамоа таркибини тубдан янгилаш режасига Диомандени ҳам киритган. Ўтган мавсумда Бундеслига доирасида 12 та гол ва 8 та голли узатмани амалга оширган ҳужумчи, „қироллик клуби“ учун ҳужум чизиғини кучайтиришда идеал номзод сифатида кўрилмоқда.
Бироқ футболчининг ўзи болалигидан мухлислик қилган клубига ўтишни афзал кўрмоқда. ТEАМталк маълумотларига кўра, Ян Диоманде учун устувор йўналиш PSJ ҳисобланади. Футболчи ўз интервюларида отаси ҳам Париж клуби мухлиси бўлганини ва ушбу жамоага нисбатан алоҳида меҳри борлигини яширмаган. Агар француз гранди немис клуби билан келиша олмаса, футболчи Мадрид вариантини кўриб чиқишга тайёр.
Трансфер бозоридаги рақобат ва клублар позициясиАнглия Премер-лигаси вакиллари ҳам бу пойгадан четда қолаётгани йўқ. Арсенал жамоаси Морган Роджерс трансфери муваффақиятсизликка учрагач, бор эътиборини Диомандега қаратди. Шунингдек, Ливерпул ҳам ҳужум чизиғини ёшартириш мақсадида ушбу трансферни диққат билан кузатиб бормоқда. Ҳар икки клуб иқтидорли вингер учун катта маблағ сарфлашга тайёрлигини билдирган.
РБ Лейпциг спорт директори Марсельььььььььььььььь Счафер футболчини жамоада олиб қолиш ниятида эканини бир неча бор таъкидлаган бўлса-да, Диоманденинг ўзи кетиш истагини очиқ баён қилди. Футболчи Жаҳон чемпионати вақтида берган интервюсида барча музокараларни агентига топширганини ва фаолиятида янги саҳифа очиш вақти келганини маълум қилган эди.
Ҳозирда футболчи таътилдан қайтиб, РБ Лейпциг машғулотларига қўшилган. PSJ раҳбарияти Реал Мадрид ёки инглиз клублари келишувни „ўғирлаб“ кетишидан олдин расмий таклиф юборишни режалаштирмоқда. Немис клуби эса ўзининг энг қимматли активини 100 миллион фунтдан камига қўйиб юбормаслик борасида қатъий турибди.
Ушбу трансфер амалга ошса, Ян Диоманде Кот-дъИвуар футболи тарихидаги энг қиммат ўйинчилардан бирига айланади. Унинг техник маҳорати, тезлиги ва гол сезиш қобилияти Европанинг исталган топ-клуби учун катта куч бўлиши шубҳасиз. Трансфер ойнасининг сўнгги кунлари ушбу курашда ким ғолиб чиқишини кўрсатиб беради.
…