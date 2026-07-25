Samsung смартфонлари ҳимояси кучаймоқда: One UI 9.0 версиясида янги чекловлар жорий этилади

·58·Техно
Samsung смартфонлари ҳимояси кучаймоқда: One UI 9.0 версиясида янги чекловлар жорий этилади

Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг навбатдаги One UI 9.0 фойдаланувчи интерфейсида хавфсизлик тизимини сезиларли даражада кучайтиришга қарор қилди. Янгиланиш билан бирга экран блокировкасини очишга уринишлар сони қатъий чекланади. Бу чора фойдаланувчи маълумотларини бегона шахслар ёки махсус дастурлар орқали танлаб олиш (бруте-форсе) усулидан ҳимоя қилишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги сиёсат доирасида ПИН-код, график калит ёки паролни нотўғри киритиш имкониятлари кескин камайтирилади. Дастлабки бешта хато уринишдан сўнг, тизим кейинги уринишлар орасидаги вақтни босқичма-босқич узайтириб боради. Бу фойдаланувчига ўз паролини эслаш учун вақт бериш билан бирга, тажовузкорларнинг ишини қийинлаштиради.

13 та уриниш ва маълумотларнинг ўчиб кетиши

Энг муҳим ўзгариш шундаки, агар кетма-кет 13 марта нотўғри код киритилса, смартфон бутунлай блокланади. Бундай ҳолатда қурилмани қайта фаоллаштиришнинг ягона йўли — уни тўлиқ завод созламаларига қайтариш (ҳард ресет) бўлади. Бу жараёнда смартфон хотирасидаги барча шахсий суратлар, ҳужжатлар ва иловалар қайта тикланмайдиган даражада ўчиб кетади.

Samsung тасодифий хатоларни ҳисобга олган ҳолда "ақлли ҳисоблаш" механизмини ҳам жорий этади. Агар фойдаланувчи кетма-кет икки марта бир хил нотўғри паролни киритса, тизим буни битта хато уриниш сифатида қайд этади. Шунингдек, рухсат этилган уринишлар сони тугашига яқин қолганда, экран юзасида фойдаланувчини огоҳлантирувчи махсус хабарлар пайдо бўлади.

Таъкидлаш жоизки, ушбу қоидалар бармоқ изи ёки юзни таниш функциясидан фойдаланадиганларга ҳам тегишли. Android тизими талабларига мувофиқ, хавфсизликни таъминлаш мақсадида фойдаланувчи камида ҳар 72 соатда бир марта асосий ПИН-код ёки паролни киритиши шарт. Агар ушбу муддат келганда парол эсдан чиққан бўлса ва уринишлар сони тугаса, юқоридаги қатъий чоралар қўлланилади.

Компания вакиллари фойдаланувчиларни паролларни унутмасликка чақирмоқда, чунки Samsung масофадан туриб қурилмани блокдан чиқариб бера олмайди. Смартфонни завод созламаларига қайтаргандан сўнг ҳам, уни қайта ишлатиш учун аввал бириктирилган Samsung Аккоунт ва Google Аккоунт маълумотларини киритиш талаб этилади. Бу ўғирланган қурилмаларни бегона шахслар томонидан ишлатилишини имконсиз қилади.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун бу янгилик ўта муҳим, чунки мамлакатимизда Samsung смартфонлари энг оммабоп қурилмалар сирасига киради. Cloud хизматларидан фойдаланиш ва маълумотларни доимий равишда захиралаб бориш (баккуп) эндиликда нафақат қулайлик, балки заруриятга айланмоқда. One UI 9.0 янгиланиши яқин ойларда расман тақдим этилиши кутилмоқда.

SamsungOne UI 9СмартфонХавфсизликТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб