Samsung смартфонлари ҳимояси кучаймоқда: One UI 9.0 версиясида янги чекловлар жорий этилади
Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг навбатдаги One UI 9.0 фойдаланувчи интерфейсида хавфсизлик тизимини сезиларли даражада кучайтиришга қарор қилди. Янгиланиш билан бирга экран блокировкасини очишга уринишлар сони қатъий чекланади. Бу чора фойдаланувчи маълумотларини бегона шахслар ёки махсус дастурлар орқали танлаб олиш (бруте-форсе) усулидан ҳимоя қилишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги сиёсат доирасида ПИН-код, график калит ёки паролни нотўғри киритиш имкониятлари кескин камайтирилади. Дастлабки бешта хато уринишдан сўнг, тизим кейинги уринишлар орасидаги вақтни босқичма-босқич узайтириб боради. Бу фойдаланувчига ўз паролини эслаш учун вақт бериш билан бирга, тажовузкорларнинг ишини қийинлаштиради.
13 та уриниш ва маълумотларнинг ўчиб кетишиЭнг муҳим ўзгариш шундаки, агар кетма-кет 13 марта нотўғри код киритилса, смартфон бутунлай блокланади. Бундай ҳолатда қурилмани қайта фаоллаштиришнинг ягона йўли — уни тўлиқ завод созламаларига қайтариш (ҳард ресет) бўлади. Бу жараёнда смартфон хотирасидаги барча шахсий суратлар, ҳужжатлар ва иловалар қайта тикланмайдиган даражада ўчиб кетади.
Samsung тасодифий хатоларни ҳисобга олган ҳолда "ақлли ҳисоблаш" механизмини ҳам жорий этади. Агар фойдаланувчи кетма-кет икки марта бир хил нотўғри паролни киритса, тизим буни битта хато уриниш сифатида қайд этади. Шунингдек, рухсат этилган уринишлар сони тугашига яқин қолганда, экран юзасида фойдаланувчини огоҳлантирувчи махсус хабарлар пайдо бўлади.
Таъкидлаш жоизки, ушбу қоидалар бармоқ изи ёки юзни таниш функциясидан фойдаланадиганларга ҳам тегишли. Android тизими талабларига мувофиқ, хавфсизликни таъминлаш мақсадида фойдаланувчи камида ҳар 72 соатда бир марта асосий ПИН-код ёки паролни киритиши шарт. Агар ушбу муддат келганда парол эсдан чиққан бўлса ва уринишлар сони тугаса, юқоридаги қатъий чоралар қўлланилади.
Компания вакиллари фойдаланувчиларни паролларни унутмасликка чақирмоқда, чунки Samsung масофадан туриб қурилмани блокдан чиқариб бера олмайди. Смартфонни завод созламаларига қайтаргандан сўнг ҳам, уни қайта ишлатиш учун аввал бириктирилган Samsung Аккоунт ва Google Аккоунт маълумотларини киритиш талаб этилади. Бу ўғирланган қурилмаларни бегона шахслар томонидан ишлатилишини имконсиз қилади.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун бу янгилик ўта муҳим, чунки мамлакатимизда Samsung смартфонлари энг оммабоп қурилмалар сирасига киради. Cloud хизматларидан фойдаланиш ва маълумотларни доимий равишда захиралаб бориш (баккуп) эндиликда нафақат қулайлик, балки заруриятга айланмоқда. One UI 9.0 янгиланиши яқин ойларда расман тақдим этилиши кутилмоқда.
…