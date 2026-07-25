«Арсенал» Хулиан Альварес учун "яширин сценарий"ни ишга туширди
Европада ёзги трансфер бозорининг энг катта интригаларидан бири Хулиан Альварес атрофида шаклланмоқда. «Барселона» аргентиналик ҳужумчини ўз лойиҳасининг муҳим қисми сифатида кўраётган бир пайтда, «Арсенал» воқеалар ривожини шошилмасдан кузатмоқда.
Лондон клуби каталонияликларнинг музокаралари натижасиз якунланишини кутиб, ҳал қилувчи ҳаракатни трансфер ойнасининг кейинги босқичида амалга ошириши мумкин. Бироқ бу режанинг ишлаши фақат пулга эмас, Альвареснинг қарори ва «Атлетико» раҳбарияти позициясига ҳам боғлиқ.
«Барселона» учун асосий тўсиқ нимада?
«Барселона» Альваресни қўлга киритиш истагини яширмаяпти. Хабарларга кўра, футболчининг ўзи ҳам Каталония клубига ўтишни бошқа вариантлардан устун қўймоқда. Аммо «Атлетико» Ла Лигадаги тўғридан-тўғри рақибини кучайтиришни истамаяпти.
Мадрид клуби бош директори Мигель Анхель Хиль Марин ҳужумчини сотиш режаси йўқлигини очиқ баён қилди. Унинг таъкидлашича, клуб 100 миллион евролик таклифни қабул қилмаган ва ҳатто сумма 150 ёки 200 миллион еврога етса ҳам позициясини ўзгартирмоқчи эмас.
«Биз 100 миллионни қабул қилмадик, 150 ёки 200 миллионни ҳам қабул қилмаймиз».
Альвареснинг «Атлетико» билан шартномаси 2030 йилгача амал қилади. Демак, клуб футболчини сотишга молиявий ёки шартномавий жиҳатдан мажбур эмас.
«Арсенал» шошилмасдан, қулай фурсатни кутмоқда
«Арсенал» трансфер пойгасидан чиқиб кетгани йўқ. Sky Sports маълумотига кўра, клублар мулкдорлари даражасида дастлабки мулоқотлар ўтказилган ва томонлар ўртасидаги алоқа каналлари очиқ қолмоқда.
Айрим манбалар «Атлетико» Альваресни Испаниядаги рақибига сотишдан кўра, Англия клуби билан музокара қилишга мойилроқ эканини билдирмоқда. Шунингдек, «Арсенал» спорт директори Андреа Берта ҳужумчининг вакиллари билан алоқани давом эттираётгани хабар қилинган.
Лондонликларнинг эҳтимолий режаси қуйидагича:
«Барселона» белгилаган муддат якунланишини кутиш;
каталонияликлар музокарадан чиқса, Альваресга янги лойиҳа таклиф қилиш;
«Атлетико»ни қониқтирадиган расмий пакетни тезкор тақдим этиш;
август ойида бошқа даъвогарлар ҳаракатга келмасидан битимни ёпиш.
«Барселона» раҳбарияти Альварес бўйича таклиф чексиз муддат амал қилмаслигини билдирган. Хабарларга кўра, каталонияликлар масалага июль ойи охиригача ойдинлик киритишни истамоқда. Бу эса августда «Арсенал» учун янги имконият очиши мумкин.
Нега Альварес «Арсенал» учун муҳим?
Альварес оддий марказий ҳужумчи эмас. «Атлетико»нинг расмий тавсифида у тезкор, техникаси юқори, шериклари билан яхши комбинация қиладиган ва ҳужумкор ярим ҳимоячи позициясида ҳам ўйнай оладиган универсал футболчи сифатида қайд этилган.
У ҳужум марказида якка ўйнаши, асосий форвард ортида ҳаракат қилиши ёки флангдан марказга ўтиши мумкин. АПЛ расмий сайти маълумотига кўра, аргентиналик «Атлетико» сафида 106 учрашувда 49 та гол урган.
Бундай футболчи Микель Артетага бир нечта тактик схема ўртасида ўйин давомидаёқ ўзгариш қилиш имконини беради. Энг муҳими, Альварес Англия футболи муҳитини яхши билади — бу унинг мослашиш жараёнини бошқа легионерларга нисбатан енгиллаштириши мумкин.
ПСЖ ҳам қулай вазиятни кутиб турибди
«Арсенал»нинг асосий рақиби фақат «Барселона» эмас. ПСЖ ҳам Альвареснинг вакиллари билан мунтазам алоқада бўлиб тургани айтилмоқда. Агар каталонияликлар трансферни амалга ошира олмаса, Париж клуби катта молиявий таклиф билан пойгага қўшилиши мумкин.
Айни пайтда трансфер бўйича учта асосий сценарий мавжуд:
«Атлетико» барча таклифларни рад этиб, Альваресни жамоада олиб қолади.
Футболчи «Барселона»га ўтиш истагини янада қатъий билдириб, клубга босим ўтказади.
«Барселона» музокарадан чиққач, «Арсенал» ёки ПСЖ Мадрид клубини қониқтирадиган таклиф юборади.
Биринчи сценарий ҳозирча «Атлетико»нинг расмий позициясига энг яқин. Аммо трансфер ойнасининг сўнгги ҳафталарида вазият бир неча соат ичида ўзгариб кетиши ҳам мумкин.
Ҳал қилувчи сўз кимда?
«Арсенал»нинг режаси мантиқий: «Барселона» билан очиқ аукционга киришмасдан, рақибнинг музокаралари тўхташини кутиш. Бироқ лондонликлар учун асосий муаммо — Альвареснинг ўзи ҳозирча Каталония вариантини устун кўраётганидир.
Шу сабабли трансфер тақдирини фақат «Атлетико» белгиламайди. Футболчининг кейинги баёноти, «Барселона» таклифининг амал қилиш муддати ва «Арсенал»нинг расмий қадами бу мураккаб ўйинда ҳал қилувчи аҳамият касб этади.
Сизнингча, Хулиан Альварес учун энг тўғри танлов қайси: «Барселона», «Арсенал» ёки «Атлетико»да қолиш?
…