«Арсенал» Хулиан Альварес учун "яширин сценарий"ни ишга туширди

·50·Спорт
«Арсенал» Хулиан Альварес учун "яширин сценарий"ни ишга туширди

Европада ёзги трансфер бозорининг энг катта интригаларидан бири Хулиан Альварес атрофида шаклланмоқда. «Барселона» аргентиналик ҳужумчини ўз лойиҳасининг муҳим қисми сифатида кўраётган бир пайтда, «Арсенал» воқеалар ривожини шошилмасдан кузатмоқда.

Лондон клуби каталонияликларнинг музокаралари натижасиз якунланишини кутиб, ҳал қилувчи ҳаракатни трансфер ойнасининг кейинги босқичида амалга ошириши мумкин. Бироқ бу режанинг ишлаши фақат пулга эмас, Альвареснинг қарори ва «Атлетико» раҳбарияти позициясига ҳам боғлиқ.

«Барселона» учун асосий тўсиқ нимада?

«Барселона» Альваресни қўлга киритиш истагини яширмаяпти. Хабарларга кўра, футболчининг ўзи ҳам Каталония клубига ўтишни бошқа вариантлардан устун қўймоқда. Аммо «Атлетико» Ла Лигадаги тўғридан-тўғри рақибини кучайтиришни истамаяпти.

Мадрид клуби бош директори Мигель Анхель Хиль Марин ҳужумчини сотиш режаси йўқлигини очиқ баён қилди. Унинг таъкидлашича, клуб 100 миллион евролик таклифни қабул қилмаган ва ҳатто сумма 150 ёки 200 миллион еврога етса ҳам позициясини ўзгартирмоқчи эмас.

«Биз 100 миллионни қабул қилмадик, 150 ёки 200 миллионни ҳам қабул қилмаймиз».

Альвареснинг «Атлетико» билан шартномаси 2030 йилгача амал қилади. Демак, клуб футболчини сотишга молиявий ёки шартномавий жиҳатдан мажбур эмас.

«Арсенал» шошилмасдан, қулай фурсатни кутмоқда

«Арсенал» трансфер пойгасидан чиқиб кетгани йўқ. Sky Sports маълумотига кўра, клублар мулкдорлари даражасида дастлабки мулоқотлар ўтказилган ва томонлар ўртасидаги алоқа каналлари очиқ қолмоқда.

Айрим манбалар «Атлетико» Альваресни Испаниядаги рақибига сотишдан кўра, Англия клуби билан музокара қилишга мойилроқ эканини билдирмоқда. Шунингдек, «Арсенал» спорт директори Андреа Берта ҳужумчининг вакиллари билан алоқани давом эттираётгани хабар қилинган.

Лондонликларнинг эҳтимолий режаси қуйидагича:

  • «Барселона» белгилаган муддат якунланишини кутиш;

  • каталонияликлар музокарадан чиқса, Альваресга янги лойиҳа таклиф қилиш;

  • «Атлетико»ни қониқтирадиган расмий пакетни тезкор тақдим этиш;

  • август ойида бошқа даъвогарлар ҳаракатга келмасидан битимни ёпиш.

«Барселона» раҳбарияти Альварес бўйича таклиф чексиз муддат амал қилмаслигини билдирган. Хабарларга кўра, каталонияликлар масалага июль ойи охиригача ойдинлик киритишни истамоқда. Бу эса августда «Арсенал» учун янги имконият очиши мумкин.

Нега Альварес «Арсенал» учун муҳим?

Альварес оддий марказий ҳужумчи эмас. «Атлетико»нинг расмий тавсифида у тезкор, техникаси юқори, шериклари билан яхши комбинация қиладиган ва ҳужумкор ярим ҳимоячи позициясида ҳам ўйнай оладиган универсал футболчи сифатида қайд этилган.

У ҳужум марказида якка ўйнаши, асосий форвард ортида ҳаракат қилиши ёки флангдан марказга ўтиши мумкин. АПЛ расмий сайти маълумотига кўра, аргентиналик «Атлетико» сафида 106 учрашувда 49 та гол урган.

Бундай футболчи Микель Артетага бир нечта тактик схема ўртасида ўйин давомидаёқ ўзгариш қилиш имконини беради. Энг муҳими, Альварес Англия футболи муҳитини яхши билади — бу унинг мослашиш жараёнини бошқа легионерларга нисбатан енгиллаштириши мумкин.

ПСЖ ҳам қулай вазиятни кутиб турибди

«Арсенал»нинг асосий рақиби фақат «Барселона» эмас. ПСЖ ҳам Альвареснинг вакиллари билан мунтазам алоқада бўлиб тургани айтилмоқда. Агар каталонияликлар трансферни амалга ошира олмаса, Париж клуби катта молиявий таклиф билан пойгага қўшилиши мумкин.

Айни пайтда трансфер бўйича учта асосий сценарий мавжуд:

  1. «Атлетико» барча таклифларни рад этиб, Альваресни жамоада олиб қолади.

  2. Футболчи «Барселона»га ўтиш истагини янада қатъий билдириб, клубга босим ўтказади.

  3. «Барселона» музокарадан чиққач, «Арсенал» ёки ПСЖ Мадрид клубини қониқтирадиган таклиф юборади.

Биринчи сценарий ҳозирча «Атлетико»нинг расмий позициясига энг яқин. Аммо трансфер ойнасининг сўнгги ҳафталарида вазият бир неча соат ичида ўзгариб кетиши ҳам мумкин.

Ҳал қилувчи сўз кимда?

«Арсенал»нинг режаси мантиқий: «Барселона» билан очиқ аукционга киришмасдан, рақибнинг музокаралари тўхташини кутиш. Бироқ лондонликлар учун асосий муаммо — Альвареснинг ўзи ҳозирча Каталония вариантини устун кўраётганидир.

Шу сабабли трансфер тақдирини фақат «Атлетико» белгиламайди. Футболчининг кейинги баёноти, «Барселона» таклифининг амал қилиш муддати ва «Арсенал»нинг расмий қадами бу мураккаб ўйинда ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Сизнингча, Хулиан Альварес учун энг тўғри танлов қайси: «Барселона», «Арсенал» ёки «Атлетико»да қолиш?

Жулиан АльваресАрсеналБарселонаАтлетикоМигель Анхель Хиль Марин
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17Реал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиРеал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 01:16Юрген Клопп Германияга шарт қўйди: у кескин шартида нима деган эди?Юрген Клопп Германияга шарт қўйди: у кескин шартида нима деган эди?Бугун, 01:12Темировга 100 минг доллар: Абу-Дабидаги бонус эгалари эълон қилинди...Темировга 100 минг доллар: Абу-Дабидаги бонус эгалари эълон қилинди...Бугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди