Трансфер бозоридаги “шиширилган” нархлар: Англия Премер-лигаси Европани ортда қолдирмоқда
Англия Премер-лигаси клубларининг трансфер бозоридаги мисли кўрилмаган молиявий қудрати Европанинг бошқа чемпионатлари учун жиддий хавф туғдирмоқда. Сўнгги йилларда инглиз клублари томонидан амалга оширилаётган трансферлар нафақат рекордларни янгиламоқда, балки халқаро бозордаги нархларнинг сунъий равишда ошиб кетишига сабаб бўлмоқда. Goal.com нашри таҳлилига кўра, бу ҳолат футбол оламида адолатли рақобат тушунчасини йўққа чиқариши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Яқинда амалга оширилган битимлар орасида Морган Роджерснинг Астон Вилла жамоасидан Челси сафига 137 миллион евро эвазига ўтиши мутахассислар эътиборини тортди. Шу билан бирга, Алежандро Гарначо Бирмингҳам клубига йўл олди. Челси ҳатто Чемпионлар лигасига йўлланма ололмаган бўлса-да, трансферлар учун 1 миллиард евродан ортиқ маблағ сарфлашда давом этмоқда. Бу каби “фараонларга хос” харажатлар молиявий фейр-плей қоидаларига қанчалик мос келиши кўплаб саволларни келтириб чиқармоқда.
Премер-лиганинг иқтисодий гегемонлигиФақатгина Лондон клублари эмас, балки бошқа жамоалар ҳам катта суммалар билан операция қилмоқда. Масалан, Тоттенхем Сандро Тонали ва Матеус Фернандес учун жами 200 миллион евродан кўпроқ маблағ сарфлади. Манчестер Сити эса Эллиот Андерссонни Ноттингҳам Форестдан 135 миллион еврога сотиб олди. Бундай суммалар Европанинг бошқа гигантлари — Реал Мадрид, Барселона ёки Бавария каби клублар учун ҳам сезиларли даражада қимматлик қилмоқда.
Италия А Серияси ёки Германия Бундеслигаси клублари ҳозирда молиявий барқарорликни сақлаш ва ҳисоб-китобларни мувозанатлашга мажбур. Агар 1990-йилларда Италия чемпионати дунёнинг энг бой лигаси бўлган бўлса, ҳозирда вазият тубдан ўзгарган. Премер-лига ўз ички бозорида ўйинчиларни ўта юқори нархларда сотиб олиш орқали ўзига хос “ёпиқ эксклюзив клуб”га айланиб бормоқда, бу эса ўз навбатида бошқа давлатлар жамоаларининг рақобатбардошлигини пасайтирмоқда.
Саудия Арабистони ва трансфер бозоридаги янги ўйинчиВазиятни янада мураккаблаштираётган омиллардан бири — Саудия Арабистони клубларининг трансфер бозорига кириб келишидир. Англия футболи билан яқин алоқалар ўрнатган ушбу мамлакат клублари Европа жамоалари мўлжаллаб турган футболчиларни катта маош ва трансфер суммаси билан илиб кетмоқда. Бунга Рома жамоаси деярли келишувга эришган Крйсенсио Суммервилле мисол бўла олади.
Италия клуби футболчи учун 50 миллион евро таклиф қилган бир пайтда, Симоне Инзагҳи бошқараётган Ал-Ҳилал 80 миллион евро ва футболчининг ўзига йилига 15 миллион евро соф маош вада қилиб, трансферни ўз фойдасига ҳал қилди. Шунингдек, Дарвин Нунез каби юлдузлар ҳам Европанинг бошқа грандлари ўрнига айнан Саудия петродолларларини танламоқда.
Хулоса қилиб айтганда, Премер-лиганинг молиявий ўсиш суръати Европадаги рақиблари учун чидаб бўлмас даражага етди. Гарчи бу жараёнларда қонунбузарлик ҳолатлари расман тасдиқланмаган бўлса-да, бозорнинг “допинг” қилиниши кўплаб клубларни ўз стратегиясини ўзгартиришга ва камтарона мақсадлар билан чекланишга мажбур қилмоқда. Бу эса келажакда футбол оламидаги кучлар мувозанатини бутунлай ўзгартириб юбориши тайин.
…