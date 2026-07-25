Трансфер бозоридаги “шиширилган” нархлар: Англия Премер-лигаси Европани ортда қолдирмоқда

·46·Спорт
Трансфер бозоридаги “шиширилган” нархлар: Англия Премер-лигаси Европани ортда қолдирмоқда

Англия Премер-лигаси клубларининг трансфер бозоридаги мисли кўрилмаган молиявий қудрати Европанинг бошқа чемпионатлари учун жиддий хавф туғдирмоқда. Сўнгги йилларда инглиз клублари томонидан амалга оширилаётган трансферлар нафақат рекордларни янгиламоқда, балки халқаро бозордаги нархларнинг сунъий равишда ошиб кетишига сабаб бўлмоқда. Goal.com нашри таҳлилига кўра, бу ҳолат футбол оламида адолатли рақобат тушунчасини йўққа чиқариши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Яқинда амалга оширилган битимлар орасида Морган Роджерснинг Астон Вилла жамоасидан Челси сафига 137 миллион евро эвазига ўтиши мутахассислар эътиборини тортди. Шу билан бирга, Алежандро Гарначо Бирмингҳам клубига йўл олди. Челси ҳатто Чемпионлар лигасига йўлланма ололмаган бўлса-да, трансферлар учун 1 миллиард евродан ортиқ маблағ сарфлашда давом этмоқда. Бу каби “фараонларга хос” харажатлар молиявий фейр-плей қоидаларига қанчалик мос келиши кўплаб саволларни келтириб чиқармоқда.

Премер-лиганинг иқтисодий гегемонлиги

Фақатгина Лондон клублари эмас, балки бошқа жамоалар ҳам катта суммалар билан операция қилмоқда. Масалан, Тоттенхем Сандро Тонали ва Матеус Фернандес учун жами 200 миллион евродан кўпроқ маблағ сарфлади. Манчестер Сити эса Эллиот Андерссонни Ноттингҳам Форестдан 135 миллион еврога сотиб олди. Бундай суммалар Европанинг бошқа гигантлари — Реал Мадрид, Барселона ёки Бавария каби клублар учун ҳам сезиларли даражада қимматлик қилмоқда.

Италия А Серияси ёки Германия Бундеслигаси клублари ҳозирда молиявий барқарорликни сақлаш ва ҳисоб-китобларни мувозанатлашга мажбур. Агар 1990-йилларда Италия чемпионати дунёнинг энг бой лигаси бўлган бўлса, ҳозирда вазият тубдан ўзгарган. Премер-лига ўз ички бозорида ўйинчиларни ўта юқори нархларда сотиб олиш орқали ўзига хос “ёпиқ эксклюзив клуб”га айланиб бормоқда, бу эса ўз навбатида бошқа давлатлар жамоаларининг рақобатбардошлигини пасайтирмоқда.

Саудия Арабистони ва трансфер бозоридаги янги ўйинчи

Вазиятни янада мураккаблаштираётган омиллардан бири — Саудия Арабистони клубларининг трансфер бозорига кириб келишидир. Англия футболи билан яқин алоқалар ўрнатган ушбу мамлакат клублари Европа жамоалари мўлжаллаб турган футболчиларни катта маош ва трансфер суммаси билан илиб кетмоқда. Бунга Рома жамоаси деярли келишувга эришган Крйсенсио Суммервилле мисол бўла олади.

Италия клуби футболчи учун 50 миллион евро таклиф қилган бир пайтда, Симоне Инзагҳи бошқараётган Ал-Ҳилал 80 миллион евро ва футболчининг ўзига йилига 15 миллион евро соф маош вада қилиб, трансферни ўз фойдасига ҳал қилди. Шунингдек, Дарвин Нунез каби юлдузлар ҳам Европанинг бошқа грандлари ўрнига айнан Саудия петродолларларини танламоқда.

Хулоса қилиб айтганда, Премер-лиганинг молиявий ўсиш суръати Европадаги рақиблари учун чидаб бўлмас даражага етди. Гарчи бу жараёнларда қонунбузарлик ҳолатлари расман тасдиқланмаган бўлса-да, бозорнинг “допинг” қилиниши кўплаб клубларни ўз стратегиясини ўзгартиришга ва камтарона мақсадлар билан чекланишга мажбур қилмоқда. Бу эса келажакда футбол оламидаги кучлар мувозанатини бутунлай ўзгартириб юбориши тайин.

Премер-лигаТрансферларЧелсеаРеал МадридФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17Реал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиРеал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 01:16Юрген Клопп Германияга шарт қўйди: у кескин шартида нима деган эди?Юрген Клопп Германияга шарт қўйди: у кескин шартида нима деган эди?Бугун, 01:12Темировга 100 минг доллар: Абу-Дабидаги бонус эгалари эълон қилинди...Темировга 100 минг доллар: Абу-Дабидаги бонус эгалари эълон қилинди...Бугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди