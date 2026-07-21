Сурхондарёлик аёл эркакни қўрқитиб пул ундирмоқчи бўлди
Сурхондарё вилоятида яшовчи аёл Шаҳрисабзлик эркакни турли баҳоналар билан қўрқитиб, ундан пул талаб қилиб келгани аниқланди.
Маълум бўлишича, 38 ёшли Шаҳрисабзлик эркак хизмат сафари давомида автомобилида йўловчи сифатида 34 ёшли Сурхондарёлик аёлни манзилига олиб борган. Шу тариқа улар ўртасида танишув юзага келган.
Тергов маълумотларига кўра, аёл ушбу танишувдан фойдаланиб, эркакдан пул ундиришни бошлаган. Дастлаб у эркакнинг ёнида бир кун қолганини баҳона қилиб, 500 минг сўм олган. Орадан икки кун ўтиб эса уни жавобгарликка торттиришини айтиб қўрқитган ва яна 3 миллион сўм талаб қилган.
Шунингдек, аёл турмушга чиқиши ҳамда шифокор кўригидан ўтиши кераклигини важ қилиб, эркакдан мунтазам равишда пул сўрашда давом этган. Босим ва таҳдидлардан чарчаган эркак ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга мурожаат қилган.
Ўтказилган тезкор тадбир давомида аёл эркакдан навбатдаги 1 миллион сўмни олаётган вақтида ашёвий далиллар билан қўлга олинган. Ҳолат юзасидан тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
…