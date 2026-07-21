Йўл ўртасида тўппонча билан таҳдид қилган ҳайдовчи қамалди
Тошкент шаҳрида бошқа ҳайдовчига тўппонча билан таҳдид қилган шахсга нисбатан суд қарори эълон қилинди. Ҳуқуқбузар 10 сутка маъмурий қамоқ жазосига ҳукм этилди.
Маълум бўлишича, воқеа жорий йилнинг 19 июль куни содир бўлган. Жабрланувчининг айтишича, номаълум шахс ўз автомобили билан унинг йўлини атайлаб тўсган ва қўлидаги тўппончага ўхшаш буюм билан таҳдид қилган.
Ҳодисадан сўнг ҳайдовчи зудлик билан 102 хизматига мурожаат қилган. Кейинчалик у Тошкент шаҳар Учтепа тумани Ички ишлар бўлимига чақиртирилиб, аризаси ҳамда тушунтириш хати қабул қилинган. Бироқ, унинг таъкидлашича, видеомурожаат ижтимоий тармоқларда тарқалгунга қадар ҳолат юзасидан амалий натижа кузатилмаган.
Жабрланувчи қурол билан ҳаракатланган шахс бошқа фуқаролар учун ҳам хавф туғдириши мумкинлигини билдириб, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлардан унга нисбатан қонуний чора кўришни сўраган. Шунингдек, у айбдор аниқланиб, жавобгарликка тортилмагунча ушбу воқеани жамоатчилик эътиборида сақлаш мақсадида видеони кенг тарқатишга чақирган.
Олиб борилган тезкор-қидирув тадбирлари натижасида қоидабузарнинг шахси аниқланиб, у қўлга олинган. Кейинчалик ҳолат бўйича материаллар Жиноят ишлари бўйича Учтепа тумани судида кўриб чиқилган.
Суд қоидабузарнинг ҳаракатларини Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 183-моддаси — майда безорилик деб баҳолади. Суд қарорига мувофиқ, унга 10 сутка маъмурий қамоқ жазоси тайинланди.
Мазкур ҳолат ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилиниб, фуқаролар йўлларда бундай хавфли хатти-ҳаракатларга нисбатан қатъий чоралар кўрилиши зарурлигини таъкидламоқда.
…