Йўл ўртасида тўппонча билан таҳдид қилган ҳайдовчи қамалди

·28·Жамият
Йўл ўртасида тўппонча билан таҳдид қилган ҳайдовчи қамалди

Тошкент шаҳрида бошқа ҳайдовчига тўппонча билан таҳдид қилган шахсга нисбатан суд қарори эълон қилинди. Ҳуқуқбузар 10 сутка маъмурий қамоқ жазосига ҳукм этилди.

Маълум бўлишича, воқеа жорий йилнинг 19 июль куни содир бўлган. Жабрланувчининг айтишича, номаълум шахс ўз автомобили билан унинг йўлини атайлаб тўсган ва қўлидаги тўппончага ўхшаш буюм билан таҳдид қилган.

Ҳодисадан сўнг ҳайдовчи зудлик билан 102 хизматига мурожаат қилган. Кейинчалик у Тошкент шаҳар Учтепа тумани Ички ишлар бўлимига чақиртирилиб, аризаси ҳамда тушунтириш хати қабул қилинган. Бироқ, унинг таъкидлашича, видеомурожаат ижтимоий тармоқларда тарқалгунга қадар ҳолат юзасидан амалий натижа кузатилмаган.

Жабрланувчи қурол билан ҳаракатланган шахс бошқа фуқаролар учун ҳам хавф туғдириши мумкинлигини билдириб, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлардан унга нисбатан қонуний чора кўришни сўраган. Шунингдек, у айбдор аниқланиб, жавобгарликка тортилмагунча ушбу воқеани жамоатчилик эътиборида сақлаш мақсадида видеони кенг тарқатишга чақирган.

Олиб борилган тезкор-қидирув тадбирлари натижасида қоидабузарнинг шахси аниқланиб, у қўлга олинган. Кейинчалик ҳолат бўйича материаллар Жиноят ишлари бўйича Учтепа тумани судида кўриб чиқилган.

Суд қоидабузарнинг ҳаракатларини Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 183-моддаси — майда безорилик деб баҳолади. Суд қарорига мувофиқ, унга 10 сутка маъмурий қамоқ жазоси тайинланди.

Мазкур ҳолат ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилиниб, фуқаролар йўлларда бундай хавфли хатти-ҳаракатларга нисбатан қатъий чоралар кўрилиши зарурлигини таъкидламоқда.

ТошкентУчтепа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сурхондарёлик аёл эркакни қўрқитиб пул ундирмоқчи бўлдиСурхондарёлик аёл эркакни қўрқитиб пул ундирмоқчи бўлдиБугун, 14:29Хоразм вилоятида яшовчи 98 ёшли онахонга ID-карта хонадонида расмийлаштирилдиХоразм вилоятида яшовчи 98 ёшли онахонга ID-карта хонадонида расмийлаштирилдиБугун, 12:02Намангандаги заправкада Nexia-2 газ баллони портлади (видео)Намангандаги заправкада Nexia-2 газ баллони портлади (видео)Бугун, 12:01Ўзбек сувоқчисининг куйлаган қўшиғи тармоқларда 50 миллионлаб томошабинни жалб қилди (видео)Ўзбек сувоқчисининг куйлаган қўшиғи тармоқларда 50 миллионлаб томошабинни жалб қилди (видео)Бугун, 02:33Қибрайда сохта прокуратура гувоҳномаси билан йигит ушландиҚибрайда сохта прокуратура гувоҳномаси билан йигит ушландиБугун, 01:02«Rayxon» таъсисчиси Одилхон Исмоиловга қарийб 8 йил берилди«Rayxon» таъсисчиси Одилхон Исмоиловга қарийб 8 йил берилдиКеча, 22:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди