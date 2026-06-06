Жиззахда ҳаракатланиб кетаётган юк машинасида даҳшатли ёнғин рўй берди
Юртимиз йўлларида транспорт воситалари билан боғлиқ кўнгилсиз ҳодисалар, афсуски, ҳамон қулоққа чалиниб турибди. Навбатдаги ана шундай фавқулодда вазият Жиззах вилояти ҳудудида қайд этилди. М-39 халқаро автомобил йўлининг Ғаллаорол туманидан ўтувчи қисмида йирик юк машинаси тўсатдан ёниб кетди. Мазкур ҳодиса юзасидан Жиззах вилояти Фавқулодда вазиятлар бошқармаси (ФВБ) матбуот хизмати тезкор маълумот тақдим этди.
Тонгги соатларда содир бўлган ушбу аланга гувоҳларни анча хавотирга солган бўлса-да, қутқарувчиларнинг тезкор ҳаракати вазиятни назоратга олишга имкон берди.
Халқаро йўлдаги ҳаяжонли дақиқалар: Қутқарувчилар жасорати
Вилоят ФВБ навбатчилик қисмига “Самарқанд-Тошкент” йўналиши бўйлаб катта тезликда ҳаракатланиб кетаётган юк транспортида ёнғин бошлангани ҳақида ҳаяжонли хабар келиб тушган. Олов қисқа вақт ичида машинанинг катта қисмини қамраб олган.
Тезкор сафарбарлик: Сигнал тушиши билан зудликда 2 та махсус ёнғин-қутқарув экипажи ҳодиса жойига етиб борган.
Кураш вақти: Маҳаллий ўт ўчирувчиларнинг матонати ва қатъий ҳаракатлари туфайли аланга ярим соатдан кўпроқ вақт ичида бутунлай жиловланиб, ўчирилган.
Энг муҳими: Кўнгилсиз ҳодиса оқибатида ҳеч ким тан жароҳати олмаган, ҳалок бўлганлар йўқ. Ҳайдовчи ўз вақтида хавфсиз ҳудудга чиқишга улгурган.
Айни пайтда тегишли соҳа мутахассислари томонидан юк машинасида ёнғин чиқишига сабаб бўлган асл омиллар ва кўрилган моддий зарар миқдорини аниқлаш бўйича суриштирув ишлари олиб борилмоқда.
Охирги 20 кунликдаги хавотирли статистика
Мутахассисларнинг таъкидлашича, бу сўнгги йигирма кун ичида мамлакатимиз трассаларида юк автомобиллари ёниб кетиши билан боғлиқ учинчи жиддий ҳолатдир. Йўллардаги бундай беқарорлик ҳайдовчилардан янада ҳушёр бўлишни талаб қилмоқда.
Сана
Содир бўлган ҳудуд
Транспорт тури
Оқибати
16 май
Самарқанд вилояти
Юк транспорти
Тезкор ўчирилган, жабрланганлар йўқ.
16 май
Тошкент вилояти (Пискент тумани)
Юк автомобили
Олов бартараф этилган, суриштирув кетмоқда.
Бугун (6 июнь)
Жиззах вилояти (Ғаллаорол тумани)
Катта ҳажмли юк машинаси
Тўлиқ ўчирилди, қурбонлар йўқ.
Замин шарҳи: Йўл — хатоларни кечирмайди, айниқса ёзнинг иссиқ кунлари бошланаётган бир пайтда. Сўнгги 20 кун ичида содир бўлган учта бир хил мазмундаги ёнғин бизга техника хавфсизлигига, айниқса узоқ масофага қатнайдиган йирик юк машиналарининг электр симлари ва двигатель тизимига жуда эҳтиёткорлик билан ёндашиш кераклигини эслатмоқда. Бахтимизга, барча ҳолатларда одамлар омон қолди. Ҳурматли ҳайдовчилар, йўлга чиқишдан олдин темир тулпорингизнинг техник созлигини албатта текширинг! Нафсингиз эмас, ҳаётингиз муҳимроқ.
Юртимиз йўлларидаги энг сўнгги вазиятлар, Фавқулодда вазиятлар вазирлигининг тезкор хабарлари ва кундалик ҳаётимизга оид энг муҳим янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…