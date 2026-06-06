Жиззахда ҳаракатланиб кетаётган юк машинасида даҳшатли ёнғин рўй берди

·0·Жамият
Жиззахда ҳаракатланиб кетаётган юк машинасида даҳшатли ёнғин рўй берди

Юртимиз йўлларида транспорт воситалари билан боғлиқ кўнгилсиз ҳодисалар, афсуски, ҳамон қулоққа чалиниб турибди. Навбатдаги ана шундай фавқулодда вазият Жиззах вилояти ҳудудида қайд этилди. М-39 халқаро автомобил йўлининг Ғаллаорол туманидан ўтувчи қисмида йирик юк машинаси тўсатдан ёниб кетди. Мазкур ҳодиса юзасидан Жиззах вилояти Фавқулодда вазиятлар бошқармаси (ФВБ) матбуот хизмати тезкор маълумот тақдим этди.

Тонгги соатларда содир бўлган ушбу аланга гувоҳларни анча хавотирга солган бўлса-да, қутқарувчиларнинг тезкор ҳаракати вазиятни назоратга олишга имкон берди.

Халқаро йўлдаги ҳаяжонли дақиқалар: Қутқарувчилар жасорати

Вилоят ФВБ навбатчилик қисмига “Самарқанд-Тошкент” йўналиши бўйлаб катта тезликда ҳаракатланиб кетаётган юк транспортида ёнғин бошлангани ҳақида ҳаяжонли хабар келиб тушган. Олов қисқа вақт ичида машинанинг катта қисмини қамраб олган.

  • Тезкор сафарбарлик: Сигнал тушиши билан зудликда 2 та махсус ёнғин-қутқарув экипажи ҳодиса жойига етиб борган.

  • Кураш вақти: Маҳаллий ўт ўчирувчиларнинг матонати ва қатъий ҳаракатлари туфайли аланга ярим соатдан кўпроқ вақт ичида бутунлай жиловланиб, ўчирилган.

  • Энг муҳими: Кўнгилсиз ҳодиса оқибатида ҳеч ким тан жароҳати олмаган, ҳалок бўлганлар йўқ. Ҳайдовчи ўз вақтида хавфсиз ҳудудга чиқишга улгурган.

Айни пайтда тегишли соҳа мутахассислари томонидан юк машинасида ёнғин чиқишига сабаб бўлган асл омиллар ва кўрилган моддий зарар миқдорини аниқлаш бўйича суриштирув ишлари олиб борилмоқда.

Охирги 20 кунликдаги хавотирли статистика

Мутахассисларнинг таъкидлашича, бу сўнгги йигирма кун ичида мамлакатимиз трассаларида юк автомобиллари ёниб кетиши билан боғлиқ учинчи жиддий ҳолатдир. Йўллардаги бундай беқарорлик ҳайдовчилардан янада ҳушёр бўлишни талаб қилмоқда.

Сана

Содир бўлган ҳудуд

Транспорт тури

Оқибати

16 май

Самарқанд вилояти

Юк транспорти

Тезкор ўчирилган, жабрланганлар йўқ.

16 май

Тошкент вилояти (Пискент тумани)

Юк автомобили

Олов бартараф этилган, суриштирув кетмоқда.

Бугун (6 июнь)

Жиззах вилояти (Ғаллаорол тумани)

Катта ҳажмли юк машинаси

Тўлиқ ўчирилди, қурбонлар йўқ.

Замин шарҳи: Йўл — хатоларни кечирмайди, айниқса ёзнинг иссиқ кунлари бошланаётган бир пайтда. Сўнгги 20 кун ичида содир бўлган учта бир хил мазмундаги ёнғин бизга техника хавфсизлигига, айниқса узоқ масофага қатнайдиган йирик юк машиналарининг электр симлари ва двигатель тизимига жуда эҳтиёткорлик билан ёндашиш кераклигини эслатмоқда. Бахтимизга, барча ҳолатларда одамлар омон қолди. Ҳурматли ҳайдовчилар, йўлга чиқишдан олдин темир тулпорингизнинг техник созлигини албатта текширинг! Нафсингиз эмас, ҳаётингиз муҳимроқ.

Юртимиз йўлларидаги энг сўнгги вазиятлар, Фавқулодда вазиятлар вазирлигининг тезкор хабарлари ва кундалик ҳаётимизга оид энг муҳим янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қашқадарёда истеъмолга яроқсиз ёғ ишлаб чиқариш фош этилдиҚашқадарёда истеъмолга яроқсиз ёғ ишлаб чиқариш фош этилдиБугун, 08:03Фарғонада 6 мингдан ортиқ “Regapen” дориси мусодара қилиндиФарғонада 6 мингдан ортиқ “Regapen” дориси мусодара қилиндиБугун, 07:484 кун ичида икки фожиа: она ва чақалоқ ҳаётдан кўз юмди4 кун ичида икки фожиа: она ва чақалоқ ҳаётдан кўз юмдиБугун, 20:52Метеорологлар Марказий Осиёда аномал серёғин ёз бўлишини айтишмоқда...Метеорологлар Марказий Осиёда аномал серёғин ёз бўлишини айтишмоқда...Кеча, 18:07Тошкентда автобус йўлакларини тозалаш бўйича рейдлар бошландиТошкентда автобус йўлакларини тозалаш бўйича рейдлар бошландиКеча, 17:28Алиментдан қочган ота тандир ичидан топилдиАлиментдан қочган ота тандир ичидан топилдиКеча, 16:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди