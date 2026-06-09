Андижонлик аёл бир йўла тўрт фарзандли бўлди

·18·Жамият
Андижонлик аёл бир йўла тўрт фарзандли бўлди

Андижон вилоятида истиқомат қилувчи аёл тўрт нафар эгизакни дунёга келтирди, деб ССВ Матбуот хизмати хабар берди.

Маълум қилинишича, Андижон шаҳридаги «Ғайрат» маҳалла фуқаролар йиғинида яшовчи Одинахон Муҳаммаджонова 2 июн куни кўп ҳомилалик ташхиси билан Республика ихтисослаштирилган она ва бола саломатлиги илмий-амалий тиббиёт маркази Андижон вилояти филиалига қабул қилинган.

Oraдан бир неча кун ўтиб, муддатидан олдин туғруқ ташхиси билан кесарча кесиш амалиёти ўтказилган.

Туғруқ жараёни филиалнинг тажрибали акушер-гинекологлари, неонатологлари ва реаниматологлари иштирокида муваффақиятли амалга оширилган.

Натижада уч нафар ўғил ва бир нафар қиз чақалоқ дунёга келган.

Ikki tibbiyot xodimi neonatologiya bo‘limida chaqaloqlar kyuvetlari yonida turibdi.

Биринчи чақалоқнинг вазни 2415 грамм, бўйи 44 сантиметрни ташкил қилган. Иккинчи ўғил чақалоқ 1730 грамм вазн ва 37 сантиметр бўй билан туғилган.

Учинчи чақалоқнинг вазни 2405 грамм, бўйи 44 сантиметр бўлган. Тўртинчи чақалоқ — қизалоқнинг вазни 1885 грамм, бўйи эса 39 сантиметр этиб қайд этилган.

Ҳозирги вақтда она ва чақалоқлар шифокорлар назорати остида бўлиб, уларнинг аҳволи яхши экани маълум қилинди.

АндижонОдинахон МуҳаммаджоноваСоғлиқни сақлаш вазирлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Банк қарзини тўламагани учун фуқоронинг “Hyundai Elantra” автомобили хатландиБанк қарзини тўламагани учун фуқоронинг “Hyundai Elantra” автомобили хатландиБугун, 07:50Кешбэк ортидаги фирибгарлик: 3,2 миллиард сўм талон-торож қилиндиКешбэк ортидаги фирибгарлик: 3,2 миллиард сўм талон-торож қилиндиБугун, 07:487 нафар невараларга босим ўтказган аёлга қарши чора кўрилди7 нафар невараларга босим ўтказган аёлга қарши чора кўрилдиБугун, 07:46Тошкент метросида йўловчининг power банки иссиқ ҳаво сабабли портлаб кетдиТошкент метросида йўловчининг power банки иссиқ ҳаво сабабли портлаб кетдиБугун, 07:40Қарши туманидаги газ шохобчасидаги портлашда 6 киши ҳалок бўлдиҚарши туманидаги газ шохобчасидаги портлашда 6 киши ҳалок бўлдиКеча, 12:52Тошкент ва Хоразмда заҳри қотил савдосига чек қўйилдиТошкент ва Хоразмда заҳри қотил савдосига чек қўйилдиКеча, 07:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди