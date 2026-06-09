Қидирувдаги BYD SONG PLUS автотранспорт воситаси топилди

·1·Жамият
Қидирувдаги BYD SONG PLUS автотранспорт воситаси топилди

Мажбурий ижро бюросининг Хатирчи туман бўлими ходимлари томонидан суд ва бошқа органлар ҳужжатларининг ижросини таъминлаш, айниқса давлат бюджетига солиқ ва бошқа мажбурий тўловларни ундириш борасида тизимли ишлар амалга оширилмоқда.

Маълум бўлишича, Бюронинг Хатирчи туман бўлими иш юритувидаги ижро ҳужжатларига асосан, қарздор «Карим полвон» фермер хўжалигининг 19 та ижро ҳужжати бўйича 275 млн. 266 минг сўм солиқ қарзи юзасидан олиб борилган ижро ҳаракатлари давомида қарздорга тегишли бўлган BYD SONG PLUS автотранспорт воситасига қидирув эълон қилинган.

Қидирув шуъбаси ходимларининг саъй-ҳаракатлари натижасида қидирувдаги автомашина фермер хўжалигининг қушимча биносидан топилиб, давлат ижрочиси томонидан автомобиль тегишли тарзда расмийлаштирилиб, хатланган ҳолда жарима майдонига жойлаштирилди.

Агар қарздорлик қисқа фурсатда қопланмаса, автомашина қонунчиликда белгиланган тартибда электрон онлайн-аукцион савдосига чиқарилиши ҳақида қарздор расман огоҳлантирилди.

Бу йўналишдаги чора-тадбирлар давом эттирилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қарздорни топишга собиқ турмуш ўртоғи ёрдамлашдиҚарздорни топишга собиқ турмуш ўртоғи ёрдамлашдиБугун, 08:42Фарғонада кэшбек орқали 3,2 млрд сўмни ўғирлаган гуруҳ қўлга тушди...Фарғонада кэшбек орқали 3,2 млрд сўмни ўғирлаган гуруҳ қўлга тушди...Бугун, 08:26Тошкентда солиқ инспекторлари пора олаётганда қўлга тушди...Тошкентда солиқ инспекторлари пора олаётганда қўлга тушди...Бугун, 08:16Банк қарзини тўламагани учун фуқоронинг “Hyundai Elantra” автомобили хатландиБанк қарзини тўламагани учун фуқоронинг “Hyundai Elantra” автомобили хатландиБугун, 07:50Кешбэк ортидаги фирибгарлик: 3,2 миллиард сўм талон-торож қилиндиКешбэк ортидаги фирибгарлик: 3,2 миллиард сўм талон-торож қилиндиБугун, 07:487 нафар невараларга босим ўтказган аёлга қарши чора кўрилди7 нафар невараларга босим ўтказган аёлга қарши чора кўрилдиБугун, 07:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди