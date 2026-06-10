Пранк ортидан муаммо: ўзбекистонлик блогер Москвада ушланди

·0·Жамият
Пранк ортидан муаммо: ўзбекистонлик блогер Москвада ушланди

Россияда ўзбекистонлик блогер ноодатий ва баҳсли контент сабаб ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан қўлга олинди. Маълум қилинишича, у ижтимоий тармоқлар учун видеолар тайёрлаш мақсадида атайлаб йўловчиларни безовта қилган.

Блогер жамоат жойларида бегона инсонларнинг ичимликларидан ичиб, турли ноқулай вазиятлар ва можаро келтириб чиқарувчи ҳаракатларни амалга оширган. Россия ИИВ маълумотига кўра, у айнан шундай контент суратга олиш учун Москвага борган.

У мамлакатни тарк этиш арафасида, аэропортда қўлга олинган. Полиция билан суҳбат давомида блогер ўз ҳаракатлари учун узр сўраб, бундай оқибатлар юзага келишини кутмаганини билдирган.

Ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан унга нисбатан маъмурий баённома расмийлаштирилди. Ҳозирда ушбу ҳолат юзасидан қўшимча текширув ишлари олиб борилмоқда.

Мазкур воқеа ижтимоий тармоқларда ҳам муҳокамаларга сабаб бўлиб, кўпчилик блогерларнинг “пранк” ортидан чегарани унутаётганини танқид қилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зангиотада 10 кгдан ортиқ кумушни ноқонуний сотмоқчи бўлган шахс ушландиЗангиотада 10 кгдан ортиқ кумушни ноқонуний сотмоқчи бўлган шахс ушландиБугун, 09:40Германия клиникалари ўзбекистонлик мутахассисларга қизиқиш билдирмоқдаГермания клиникалари ўзбекистонлик мутахассисларга қизиқиш билдирмоқдаБугун, 09:33Қарийб 900 млн сўмлик кафолатланмаган дорилар мусодара қилиндиҚарийб 900 млн сўмлик кафолатланмаган дорилар мусодара қилиндиБугун, 09:21130 та жарима тўплаб, қочиб юрган Нексия-3 автомобили топилди130 та жарима тўплаб, қочиб юрган Нексия-3 автомобили топилдиБугун, 09:12Банкдан қарздор фуқаронинг автомашинаси хатландиБанкдан қарздор фуқаронинг автомашинаси хатландиБугун, 09:10Сергелидаги қаҳрамон: каналда оқиб кетаётган қизни темир йўл ходими қутқариб қолдиСергелидаги қаҳрамон: каналда оқиб кетаётган қизни темир йўл ходими қутқариб қолдиБугун, 06:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди