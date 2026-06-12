Истанбулда ўзбекистонлик келин эри ва чақалоғи билан ҳалок бўлди
Туркиянинг Istanbul шаҳрида юз берган даҳшатли йўл-транспорт ҳодисаси натижасида ўзбекистонлик оила аъзолари — эр, рафиқаси ва 2 ойлик чақалоқ ҳаётдан кўз юмди. Фожиа ҳақида маҳаллий манбалар, жумладан Hürriyet нашри хабар берди.
Маълум қилинишича, воқеа 11 июнь куни Чекмекўй тумани ҳудудидан ўтувчи Шимолий Мармара автомагистралида тонгги соат 06:00 атрофида содир бўлган. Сабиҳа Гёкчен аэропортидан қайтиб келаётган Содиқ Гунден (29 ёш) бошқарувидаги енгил автомобиль бир йўналишда ҳаракатланаётган юк машинасининг орқа қисмига қаттиқ уриб кетган.
Натижада енгил машина юк автомобилининг остига қисилиб қолган. Ҳайдовчи Содиқ Гунден, унинг рафиқаси — 31 ёшли ўзбекистонлик Азиза Ҳатамова Гунден ҳамда уларнинг 2 ойлик ўғли Тимурхон Гунден оғир аҳволда машина ичида қолиб кетган.
Қутқарув хизматлари тезда етиб келиб, жабрланганларни автомобилдан чиқариб олган бўлса-да, афсуски, уларнинг ҳаётини сақлаб қолишнинг имкони бўлмаган.
Маълумотларга кўра, оила Sanctaktepe туманида яшаб келган ва уларнинг 3 ёшли яна бир фарзанди ҳам бор экан. Фожиа содир бўлган пайтда у ота-онаси билан бирга эмас эди.
Шунингдек, чақалоқ Тимурхон яқинда суннат қилинган бўлиб, оилада байрамона тўй маросими ўтказиш режалаштирилгани ҳам айтилмоқда.
…