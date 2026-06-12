Истанбулда ўзбекистонлик келин эри ва чақалоғи билан ҳалок бўлди

·0·Жамият
Истанбулда ўзбекистонлик келин эри ва чақалоғи билан ҳалок бўлди

Туркиянинг Istanbul шаҳрида юз берган даҳшатли йўл-транспорт ҳодисаси натижасида ўзбекистонлик оила аъзолари — эр, рафиқаси ва 2 ойлик чақалоқ ҳаётдан кўз юмди. Фожиа ҳақида маҳаллий манбалар, жумладан Hürriyet нашри хабар берди.

Маълум қилинишича, воқеа 11 июнь куни Чекмекўй тумани ҳудудидан ўтувчи Шимолий Мармара автомагистралида тонгги соат 06:00 атрофида содир бўлган. Сабиҳа Гёкчен аэропортидан қайтиб келаётган Содиқ Гунден (29 ёш) бошқарувидаги енгил автомобиль бир йўналишда ҳаракатланаётган юк машинасининг орқа қисмига қаттиқ уриб кетган.

Натижада енгил машина юк автомобилининг остига қисилиб қолган. Ҳайдовчи Содиқ Гунден, унинг рафиқаси — 31 ёшли ўзбекистонлик Азиза Ҳатамова Гунден ҳамда уларнинг 2 ойлик ўғли Тимурхон Гунден оғир аҳволда машина ичида қолиб кетган.

Қутқарув хизматлари тезда етиб келиб, жабрланганларни автомобилдан чиқариб олган бўлса-да, афсуски, уларнинг ҳаётини сақлаб қолишнинг имкони бўлмаган.

Маълумотларга кўра, оила Sanctaktepe туманида яшаб келган ва уларнинг 3 ёшли яна бир фарзанди ҳам бор экан. Фожиа содир бўлган пайтда у ота-онаси билан бирга эмас эди.

Шунингдек, чақалоқ Тимурхон яқинда суннат қилинган бўлиб, оилада байрамона тўй маросими ўтказиш режалаштирилгани ҳам айтилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент вилоятида 344 марта йўл ҳаракати қоидалари бузган “Spark” аниқландиТошкент вилоятида 344 марта йўл ҳаракати қоидалари бузган “Spark” аниқландиБугун, 12:35Сурхондарёда чўмилишга борган уч нафар ўсмир кучли оқим оқибатида чўкиб вафот этдиСурхондарёда чўмилишга борган уч нафар ўсмир кучли оқим оқибатида чўкиб вафот этдиБугун, 12:29Андижонда олтинни киприк бўёғи идиши, атир ва ручка ичида олиб киришга уриниш фош этилдиАндижонда олтинни киприк бўёғи идиши, атир ва ручка ичида олиб киришга уриниш фош этилдиБугун, 12:22Бухорода уйида ёввойи тўнғиз боққан фуқаро жаримага тортилдиБухорода уйида ёввойи тўнғиз боққан фуқаро жаримага тортилдиБугун, 12:04Самарқандда ҳайратли воқеа: тез ёрдам машинасида чақалоқ дунёга келдиСамарқандда ҳайратли воқеа: тез ёрдам машинасида чақалоқ дунёга келдиБугун, 10:55МИБ: Кўчмас мулк кредит қарзи сабабли аукционга чиқарилдиМИБ: Кўчмас мулк кредит қарзи сабабли аукционга чиқарилдиБугун, 10:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди