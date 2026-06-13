Божхонада шов-шув: йўловчи сумкасидан бўғма илон чиқди

·0·Жамият
Божхонада шов-шув: йўловчи сумкасидан бўғма илон чиқди

“Навоий” чегара божхона постида ноодатий ҳолат аниқланди. Божхона ходимлари томонидан мамлакат ҳудудига йўлбарссимон бўғма илонни олиб киришга бўлган уриниш фош этилди. Бу ҳақда Божхона қўмитаси матбуот котиби Ҳусан Тангриев маълум қилди.

Билдирилишича, мазкур илон тури халқаро муҳофаза остида бўлиб, уни Ўзбекистон ҳудудига олиб кириш учун махсус халқаро CITES рухсатномаси талаб этилади. Бироқ текширув жараёнида йўловчи томонидан бундай рухсат берувчи ҳужжатлар тақдим этилмаган.

Ҳозирги вақтда ҳолат юзасидан божхона органлари томонидан суриштирув ишлари олиб борилмоқда. Аниқланишича, жонивор белгиланган тартиб асосида Тошкент ҳайвонот боғи мутахассисларига топширилган. Унинг ҳолати қониқарли экани маълум қилинди.

Маълумот ўрнида, йўлбарссимон бўғма илон заҳарсиз, аммо йирик ўлчамли бўғма илонлар қаторига киради. У ўз ўлжасини заҳар билан эмас, балки кучли танаси билан ўраб сиқиш орқали овлайди. Бу тур асосан Марказий ва Жанубий Американинг тропик ўрмонлари, бутазорлари ҳамда саванна ҳудудларида учрайди.

Унинг узунлиги одатда 2–4 метрни ташкил этади, айрим йирик намуналари эса 5 метргача ўсиши мумкин. Танасидаги жигарранг, қора ва сарғиш тусдаги мураккаб нақшлар йўлбарс терисини эслатгани учун унга “йўлбарссимон” номи берилган.

Мазкур илон кемирувчилар, қушлар, калтакесаклар ва майда сутэмизувчилар билан озиқланади. Мутахассислар таъкидлашича, у одатда инсонларга ҳужум қилмайди ва заҳарли ҳисобланмайди. Бироқ кучли мушаклари ва катта ҳажми сабабли унга нисбатан эҳтиёткорлик билан муносабатда бўлиш лозим.

Яна бир қизиқ жиҳати шундаки, йўлбарссимон бўғма илон тухум қўймайди, балки тирик бола туғади. Бир марта туғиш жараёнида ўнлаб болалари дунёга келиши мумкин. Шу боис у дунёнинг айрим мамлакатларида экзотик уй ҳайвони сифатида ҳам парвариш қилинади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Истанбулда ўзбекистонлик келин эри ва чақалоғи билан ҳалок бўлдиИстанбулда ўзбекистонлик келин эри ва чақалоғи билан ҳалок бўлдиКеча, 17:32Тошкент вилоятида 344 марта йўл ҳаракати қоидалари бузган “Spark” аниқландиТошкент вилоятида 344 марта йўл ҳаракати қоидалари бузган “Spark” аниқландиКеча, 12:35Сурхондарёда чўмилишга борган уч нафар ўсмир кучли оқим оқибатида чўкиб вафот этдиСурхондарёда чўмилишга борган уч нафар ўсмир кучли оқим оқибатида чўкиб вафот этдиКеча, 12:29Андижонда олтинни киприк бўёғи идиши, атир ва ручка ичида олиб киришга уриниш фош этилдиАндижонда олтинни киприк бўёғи идиши, атир ва ручка ичида олиб киришга уриниш фош этилдиКеча, 12:22Бухорода уйида ёввойи тўнғиз боққан фуқаро жаримага тортилдиБухорода уйида ёввойи тўнғиз боққан фуқаро жаримага тортилдиКеча, 12:04Самарқандда ҳайратли воқеа: тез ёрдам машинасида чақалоқ дунёга келдиСамарқандда ҳайратли воқеа: тез ёрдам машинасида чақалоқ дунёга келдиКеча, 10:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди