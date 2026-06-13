20 миллион сўмлик алимент қарзи бор ота меҳмонхонадан топилди

·1·Жамият
20 миллион сўмлик алимент қарзи бор ота меҳмонхонадан топилди

Жиззах вилоятида алимент тўловларидан 20 миллион сўмдан ортиқ қарзи бўлган фуқаро қидирув тадбири давомида топилди.

Маълум қилинишича, Мажбурий ижро бюроси ходимлари қидирувда бўлган А.Д.ни Жиззах шаҳридаги меҳмонхоналардан бирида аниқлаган.

Фуқаро икки кишилик хона буюртма қилиб, кимнидир кутиб турган вақтда ходимлар томонидан ушланган.

Қайд этилишича, у аввал ҳам фарзандини моддий таъминлашдан бўйин товлагани учун маъмурий ва жиноий жавобгарликка тортилган.

Ҳозирда қарздор тегишли тартибда масъул бўлимга топширилган ва ижро ҳаракатлари давом эттирилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркияда уч кун ичида 4 нафар ўзбекистонлик вафот этдиТуркияда уч кун ичида 4 нафар ўзбекистонлик вафот этдиБугун, 11:32Мудҳиш ЙТҲ содир этган собиқ ИИБ ходимига суд ҳукми ўқилдиМудҳиш ЙТҲ содир этган собиқ ИИБ ходимига суд ҳукми ўқилдиБугун, 11:19Шавкат Мирзиёев Никол Пашинянни сайловдаги ғалабаси билан табрикладиШавкат Мирзиёев Никол Пашинянни сайловдаги ғалабаси билан табрикладиБугун, 10:55Шифохоналарида «сирли мижозлар» орқали назорат тадбирлари бошланмоқдаШифохоналарида «сирли мижозлар» орқали назорат тадбирлари бошланмоқдаБугун, 10:44Тошкент вилоятида 120 минг қалбаки долларни сотмоқчи бўлганлар ушландиТошкент вилоятида 120 минг қалбаки долларни сотмоқчи бўлганлар ушландиБугун, 10:35Тошкентдаги кўп қаватли бинода йирик ёнғин юз берди (видео)Тошкентдаги кўп қаватли бинода йирик ёнғин юз берди (видео)Бугун, 06:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди