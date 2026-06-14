Тошкентда ободонлаштиришда ишловчи аёллар ҳақорат қилинди

·50·Жамият
Тошкентда ободонлаштиришда ишловчи аёллар ҳақорат қилинди

Ижтимоий тармоқларда Тошкент шаҳридаги жамоат автобусларидан бирида юз берган баҳс акс этган видео тарқалди.

Видеода ободонлаштириш соҳасида фаолият юритувчи аёллар автобусга чиққанидан сўнг айрим йўловчилар томонидан эътироз ва ҳақоратли гапларга дуч келгани кўринади.

Кейин эса автобус салонида оғзаки тортишув юзага келган.Тасвирларда аёллардан бири ўзларининг ҳалол меҳнат қилаётганини ва ҳозир ҳам хизмат вазифаси билан йўлга чиққанини таъкидлайди.

Бунга жавобан бошқа йўловчи кескин муносабат билдириб, баҳс янада авж олган. Мазкур видео ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлиб, фойдаланувчилар воқеа юзасидан турли фикрларни билдирмоқда. Ҳолат бўйича расмий изоҳ ҳозирча эълон қилинмаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон фуқаролари Францияга мавсумий ишларга таклиф этилмоқдаЎзбекистон фуқаролари Францияга мавсумий ишларга таклиф этилмоқдаКеча, 18:58Талабанинг умрига зомин бўлган ҳайдовчи 5 йилга қамалдиТалабанинг умрига зомин бўлган ҳайдовчи 5 йилга қамалдиКеча, 17:01Тошкентда йўл талашиб жанжал кўтарган ҳайдовчилар жазога тортилди...Тошкентда йўл талашиб жанжал кўтарган ҳайдовчилар жазога тортилди...Кеча, 12:12Туркияда яширинган қидирувдаги шахслар Ўзбекистонга олиб келиндиТуркияда яширинган қидирувдаги шахслар Ўзбекистонга олиб келиндиКеча, 12:11АҚШ ва Жанубий Кореяга ноқонуний юборишни ваъда қилганлар ушландиАҚШ ва Жанубий Кореяга ноқонуний юборишни ваъда қилганлар ушландиКеча, 11:4720 миллион сўмлик алимент қарзи бор ота меҳмонхонадан топилди20 миллион сўмлик алимент қарзи бор ота меҳмонхонадан топилдиКеча, 11:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди