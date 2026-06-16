Андижонда тош портлатилиши: катта чанг кўтарилиши аҳолида хавотир уйғотди

·19·Жамият
Андижонда тош портлатилиши: катта чанг кўтарилиши аҳолида хавотир уйғотди

Андижон вилоятида цемент заводи томонидан олиб борилаётган портлатиш ишлари ортидан катта миқдорда чанг кўтарилиши кузатилмоқда. Ушбу ҳолат маҳаллий аҳоли орасида жиддий хавотир ва норозиликларга сабаб бўлган.

Kun.uz'га Хўжаобод тумани Имом ота қишлоғи аҳолиси мурожаат қилиб, қишлоқ яқинида деярли кунора портлатиш ишлари амалга оширилаётганини маълум қилган. Уларнинг айтишича, ҳар бир портлатишдан сўнг ҳудудни қалин чанг қоплаши одатий ҳолга айланган.

Маҳаллий аҳолининг таъкидлашича, кучли портлаш овози ва ундан кейин ҳавога кўтарилаётган чанг булутлари нафақат атроф-муҳитга, балки инсон саломатлигига ҳам салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Айрим фуқаролар бундай ҳолатлар болалар ва кексалар учун айниқса хавфли эканини таъкидламоқда.

Вилоят Экология бошқармаси маълумотига кўра, мазкур портлатиш ишлари Андижон WCC цемент заводи томонидан амалга оширилмоқда. Идора ушбу ҳолат назоратга олинганини билдириб, ҳозирда вазият юзасидан ўрганиш ишлари олиб борилаётганини маълум қилган.

Мутасаддилар томонидан қўшимча чоралар кўрилиши ва экологик талабларга риоя этилиши масаласи ҳам кўриб чиқилмоқда.

АндижонХожабодКун.узАндижон ВКК
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бўстонлиқда Каптива каналга тушиб кетдиБўстонлиқда Каптива каналга тушиб кетдиБугун, 05:34Дубайга фоҳишалик учун юборилаётган аёл қутқариб қолиндиДубайга фоҳишалик учун юборилаётган аёл қутқариб қолиндиБугун, 04:35Қувиб ўтишга уринган Damas ҳайдовчиси учиб кетдиҚувиб ўтишга уринган Damas ҳайдовчиси учиб кетдиКеча, 14:42Андижонда 4,9 млрд. сўмлик тўқимачилик дастгоҳлари кредит қарзи сабаб хатландиАндижонда 4,9 млрд. сўмлик тўқимачилик дастгоҳлари кредит қарзи сабаб хатландиКеча, 12:36Қамчиқда юк машинаси ағдарилди, юклар сочилиб кетдиҚамчиқда юк машинаси ағдарилди, юклар сочилиб кетдиКеча, 12:31Фуқаролар манфаати – адолат мезониФуқаролар манфаати – адолат мезониКеча, 12:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Ўзбекистонда қизалоқ илонни “дўст” деб уйга олиб келди
Ўзбекистонда қизалоқ илонни “дўст” деб уйга олиб келди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди