Наманганда йирик миқдордаги қалбаки валюта савдоси фош этилди

·15·Жамият
Наманганда йирик миқдордаги қалбаки валюта савдоси фош этилди

Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) томонидан Наманган вилоятида ўтказилган тезкор тадбирда сохта АҚШ долларини муомалага киритиб, бойлик орттирмоқчи бўлган жиноий гуруҳ аъзолари қўлга олинди. Улар катта миқдордаги қалбаки пулни ҳақиқий валютага айирбошлаётган вақтда тўхтатиб қолинган.

Жиноий схема ва тадбир тафсилотлари

Кўрсаткич / Маълумот

Тафсилотлар

Гумонланувчилар

Янгиқўрғон туманида яшовчи 34 ва 31 ёшли ҳамда Тўрақўрғон туманида истиқомат қилувчи 46 ёшли фуқаролар

Дастлабки жиноий режа

Жамси қалбаки 100 000 АҚШ долларини ҳақиқий 40 000 долларга сотиш

Амалда фош этилган вазият

Қалбаки 80 000 долларни сотиб, пулини олаётган вақтда

Сохта пулларнинг манбаси

Хорижда тайёрланиб, айланма йўллар (контрабанда) орқали олиб кирилган

Наманганда йирик миқдордаги қалбаки валюта савдоси фош этилди

Тезкор амалиёт қандай ўтказилди?

  • Ҳамкорликдаги тузоқ: Ноқонуний савдога чек қўйиш мақсадида ДХХнинг Тошкент ва Наманган вилоятлари бўйича бошқармалари ҳамда Бош прокуратура ҳузуридаги Департамент ходимлари ҳамкорликда махсус тезкор тадбир ташкил этишди.

  • Ашёвий далиллар билан қўлга олиш: Қалбаки валюта савдогарлари харидор билан учрашиб, сохта 80 минг АҚШ долларини ҳақиқий 40 минг долларга алмаштирган («сотиш» жараёни якунланган) лаҳзада ашёвий далиллар билан қўлга тушди.

Сохта пуллар мамлакатга қандай кириб келган?

Тергов хулосаси:

Дастлабки терговга қадар текширув материалларига кўра, ушбу йирик миқдордаги сохта купюралар Ўзбекистон ҳудудида тайёрланмаган. Улар хорижий давлатда юқори сифатда босиб чиқарилган ва божхона назоратини айланиб ўтувчи яширин йўллар орқали мамлакатимиз ҳудудига олиб кирилган.

Айни пайтда мазкур ҳолат юзасидан қонунчиликка мувофиқ жиноят иши қўзғатилган. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан ушбу ноқонуний занжирнинг бошқа иштирокчиларини аниқлаш юзасидан суриштирув ва тергов ҳаракатлари қатъий равишда олиб борилмоқда.

НаманганУзбекистонТашкентдоллар США
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қорасув-2 даҳасида 5 та кўп қаватли уй газсиз қолдиҚорасув-2 даҳасида 5 та кўп қаватли уй газсиз қолдиБугун, 15:59Кредит эвазига «улуш» сўраган банк маркази бошлиқлари қўлга олиндиКредит эвазига «улуш» сўраган банк маркази бошлиқлари қўлга олиндиБугун, 14:18Муҳаммадали Наврўзов оиласида яна бир қувончли воқеа (видео)Муҳаммадали Наврўзов оиласида яна бир қувончли воқеа (видео)Бугун, 11:54Бўзсув каналида оқиб кетаётган эркакнинг ҳаёти сақлаб қолиндиБўзсув каналида оқиб кетаётган эркакнинг ҳаёти сақлаб қолиндиБугун, 11:29Самарқандда қидирувдаги Hyundai Elantra ҳаракат вақтида қўлга олиндиСамарқандда қидирувдаги Hyundai Elantra ҳаракат вақтида қўлга олиндиКеча, 23:2774 ёшли онахон парапланда уча туриб қўшиқ куйлади ва интернет юлдузига айланди74 ёшли онахон парапланда уча туриб қўшиқ куйлади ва интернет юлдузига айландиКеча, 23:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда