Наманганда йирик миқдордаги қалбаки валюта савдоси фош этилди
Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) томонидан Наманган вилоятида ўтказилган тезкор тадбирда сохта АҚШ долларини муомалага киритиб, бойлик орттирмоқчи бўлган жиноий гуруҳ аъзолари қўлга олинди. Улар катта миқдордаги қалбаки пулни ҳақиқий валютага айирбошлаётган вақтда тўхтатиб қолинган.
Жиноий схема ва тадбир тафсилотлари
Кўрсаткич / Маълумот
Тафсилотлар
Гумонланувчилар
Янгиқўрғон туманида яшовчи 34 ва 31 ёшли ҳамда Тўрақўрғон туманида истиқомат қилувчи 46 ёшли фуқаролар
Дастлабки жиноий режа
Жамси қалбаки 100 000 АҚШ долларини ҳақиқий 40 000 долларга сотиш
Амалда фош этилган вазият
Қалбаки 80 000 долларни сотиб, пулини олаётган вақтда
Сохта пулларнинг манбаси
Хорижда тайёрланиб, айланма йўллар (контрабанда) орқали олиб кирилган
Тезкор амалиёт қандай ўтказилди?
Ҳамкорликдаги тузоқ: Ноқонуний савдога чек қўйиш мақсадида ДХХнинг Тошкент ва Наманган вилоятлари бўйича бошқармалари ҳамда Бош прокуратура ҳузуридаги Департамент ходимлари ҳамкорликда махсус тезкор тадбир ташкил этишди.
Ашёвий далиллар билан қўлга олиш: Қалбаки валюта савдогарлари харидор билан учрашиб, сохта 80 минг АҚШ долларини ҳақиқий 40 минг долларга алмаштирган («сотиш» жараёни якунланган) лаҳзада ашёвий далиллар билан қўлга тушди.
Сохта пуллар мамлакатга қандай кириб келган?
Тергов хулосаси:
Дастлабки терговга қадар текширув материалларига кўра, ушбу йирик миқдордаги сохта купюралар Ўзбекистон ҳудудида тайёрланмаган. Улар хорижий давлатда юқори сифатда босиб чиқарилган ва божхона назоратини айланиб ўтувчи яширин йўллар орқали мамлакатимиз ҳудудига олиб кирилган.
Айни пайтда мазкур ҳолат юзасидан қонунчиликка мувофиқ жиноят иши қўзғатилган. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан ушбу ноқонуний занжирнинг бошқа иштирокчиларини аниқлаш юзасидан суриштирув ва тергов ҳаракатлари қатъий равишда олиб борилмоқда.
…