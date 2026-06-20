Сирдарёда аёл танишининг 1500 долларини қалбакисига алмаштириб қўйди

·0·Жамият
Сирдарёда аёл танишининг 1500 долларини қалбакисига алмаштириб қўйди

Сирдарё вилоятининг Боёвут туманида ижтимоий тармоқлар ва пул жамғармаси билан боғлиқ кутилмаган фирибгарлик ҳолати фош этилди. Бош прокуратура ҳузуридаги Департаментнинг туман бўлими томонидан ўтказилган терговга қадар текширувда анча айёрлик билан режалаштирилган жиноят тафсилотлари маълум бўлди.

«Блогерлик» ниқобидаги фирибгарлик

Аниқланишича, воқеа қуйидагича ривожланган:

  • Ишончга кириш: Фуқаро А.Т. (аёл) ўзининг таниши М.Қ.нинг ёнида 3 000 АҚШ доллари миқдорида маблағ борлигидан хабар топган.

  • Жозибали баҳона: Пулларни қўлга киритиш учун у ўта замонавий усулдан фойдаланган: пулларни санаш жараёнини чиройли видео тасвирга тушириб, Instagram саҳифасига жойлаштиришни ваъда қилган ва пулларни қўлига олган.

  • Кўз бўямачилик: Жараён давомида у чаққонлик қилиб, пулларнинг нақд 1 500 долларини ўзида бўлган қалбаки купюраларга алмаштириб қўйган.

Ишнинг ҳуқуқий томони: Қайси моддалар билан жиноят иши очилди?

Бундай «замонавий» ўғрилик назорат органлари эътиборидан четда қолмади. Мазкур ҳолат юзасидан фуқаро А.Т.га нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг иккита жиддий моддаси билан жиноят иши қўзғатилди:

  • 168-модда: Фирибгарлик (алдаш ёки ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан ўзганинг мулкини қўлга киритиш).

  • 176-модда: Қалбаки пул, акциз маркаси ёки қимматли қоғозлар ясаш, уларни ўтказиш.

Айни пайтда ушбу ҳолат юзасидан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Хулоса ўрнида:

Ижтимоий тармоқлар учун чиройли «тренд» ёки эффектли видео оламан деб, бор-будингиздан айрилиб қолманг. Нақд пул — Instagram учун контент эмас. Уни бегоналар у ёқда турсин, ҳатто энг яқин танишлар қўлига ҳам расм ёки видео учун бериб туриш қандай оқибатларга олиб келишини ушбу воқеа яққол исботлаб турибди. Ҳушёрликни йўқотманг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қибрайда қизларга тегажоғлик қилган йигитлар қамоққа олиндиҚибрайда қизларга тегажоғлик қилган йигитлар қамоққа олиндиБугун, 20:28Энди чет эл компаниялари акцияларини сотиб олиш тартиби соддалашмоқдаЭнди чет эл компаниялари акцияларини сотиб олиш тартиби соддалашмоқдаБугун, 20:23Бахмалдаги сел сабаб 32 нафар фуқаро эвакуация қилиндиБахмалдаги сел сабаб 32 нафар фуқаро эвакуация қилиндиБугун, 17:44Болаларни нотўғри ташиганлик учун қўлланиши кутилаётган жазо чоралариБолаларни нотўғри ташиганлик учун қўлланиши кутилаётган жазо чоралариБугун, 17:35Тошкент уй-жой бозорида жойлашув ва нақд пулсиз ҳисоб-китоблар таъсириТошкент уй-жой бозорида жойлашув ва нақд пулсиз ҳисоб-китоблар таъсириБугун, 17:14Хавотирли тажриба: Фуқаролар СМС-кодини фирибгарларга беришга тайёр!Хавотирли тажриба: Фуқаролар СМС-кодини фирибгарларга беришга тайёр!Бугун, 16:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда