Сирдарёда аёл танишининг 1500 долларини қалбакисига алмаштириб қўйди
Сирдарё вилоятининг Боёвут туманида ижтимоий тармоқлар ва пул жамғармаси билан боғлиқ кутилмаган фирибгарлик ҳолати фош этилди. Бош прокуратура ҳузуридаги Департаментнинг туман бўлими томонидан ўтказилган терговга қадар текширувда анча айёрлик билан режалаштирилган жиноят тафсилотлари маълум бўлди.
«Блогерлик» ниқобидаги фирибгарлик
Аниқланишича, воқеа қуйидагича ривожланган:
Ишончга кириш: Фуқаро А.Т. (аёл) ўзининг таниши М.Қ.нинг ёнида 3 000 АҚШ доллари миқдорида маблағ борлигидан хабар топган.
Жозибали баҳона: Пулларни қўлга киритиш учун у ўта замонавий усулдан фойдаланган: пулларни санаш жараёнини чиройли видео тасвирга тушириб, Instagram саҳифасига жойлаштиришни ваъда қилган ва пулларни қўлига олган.
Кўз бўямачилик: Жараён давомида у чаққонлик қилиб, пулларнинг нақд 1 500 долларини ўзида бўлган қалбаки купюраларга алмаштириб қўйган.
Ишнинг ҳуқуқий томони: Қайси моддалар билан жиноят иши очилди?
Бундай «замонавий» ўғрилик назорат органлари эътиборидан четда қолмади. Мазкур ҳолат юзасидан фуқаро А.Т.га нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг иккита жиддий моддаси билан жиноят иши қўзғатилди:
168-модда: Фирибгарлик (алдаш ёки ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан ўзганинг мулкини қўлга киритиш).
176-модда: Қалбаки пул, акциз маркаси ёки қимматли қоғозлар ясаш, уларни ўтказиш.
Айни пайтда ушбу ҳолат юзасидан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Хулоса ўрнида:
Ижтимоий тармоқлар учун чиройли «тренд» ёки эффектли видео оламан деб, бор-будингиздан айрилиб қолманг. Нақд пул — Instagram учун контент эмас. Уни бегоналар у ёқда турсин, ҳатто энг яқин танишлар қўлига ҳам расм ёки видео учун бериб туриш қандай оқибатларга олиб келишини ушбу воқеа яққол исботлаб турибди. Ҳушёрликни йўқотманг!
…