Родрининг Реал Мадридга трансфери шартнома шартлари туфайли тўхтатиб қўйилди

·57·Спорт
Родрининг Реал Мадридга трансфери шартнома шартлари туфайли тўхтатиб қўйилди
Қисқача

Родрининг Реал Мадридга трансфери шахсий шартнома ва трансфер нархи бўйича келишмовчиликлар сабаб тўхтатиб қўйилди. Манчестер Сити футболчи учун 65 миллион евродан 75 миллион еврогача талаб қилаётган бўлса, Реал Мадрид трансферни 60 миллион евро атрофида якунламоқчи. 30 ёшли Родри Испанияга қайтишга қарши эмас ва тўрт йиллик шартнома кутган, бироқ мадридликларнинг молиявий таклифидан норози бўлган.

Мадриднинг Реал клубининг Манчестер Сити яримҳимоячиси Родрини ўз сафига қўшиб олиш бўйича режалари шартнома шартлари бўйича келишмовчиликлар келиб чиққани сабабли тўхтаб қолди. Испаниялик футболчи ўз Ватанига қайтишга қарши эмас эди, бироқ шахсий шартнома ва трансфер нархи борасидаги жиддий тафовутлар келишувни барбод бўлиш ёқасига олиб келди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Фичажес нашри тарқатган маълумотларга кўра, томонлар молиявий шартлар бўйича келиша олмагач, трансфер музокаралари музлатиб қўйилган. 30 ёшли футболчи Ла Лигарига қайтишни истаганига қарамай, мадридликларнинг дастлабки таклифи ўйинчи кутган даражадан анча паст бўлиб чиқди. Ушбу вазият ёзги трансфер ойнасининг энг шов-шувли воқеаларидан бирини жиддий хавф остида қолдирмоқда.

Молиявий тафовутлар ва муддат масаласи

Ҳисоботларга кўра, Родри Англиядаги фаолияти якунига етганини ҳисоблаб, Испанияга тўрт йиллик шартнома асосида қайтишни режалаштирган эди. Бироқ, сўнгги соатлардаги кескин музокаралар яримҳимоячини Реал Мадрид таклиф этган молиявий пакетдан норози бўлишига олиб келди. Шахсий шартномалардан ташқари, клубларнинг ўйинчи баҳоси борасидаги ёндашуви ҳам турлича бўлмоқда.

Манчестер Сити клуби ўз етакчиси учун 65 миллион евродан 75 миллион еврогача бўлган маблағ талаб қилмоқда. Ўз навбатида, қироллик клуби трансферни 60 миллион евро атрофида якунлашни режалаштирган эди. Ҳозирги босқичда Лос Бланкос учун асосий муаммо музокаралар кескин тус олгандан сўнг футболчини яна мулоқот столига қайтаришдан иборат бўлиб турибди.

Бош мураббий режаси ва клуб позицияси

Реал Мадриднинг янги бош мураббийи жамоанинг ҳужум бошлашини ташкил эта оладиган марказий яримҳимойчини жалб қилишни алоҳида талаб қилган эди. Мутахассис Родрини таянч зонасида ҳам, жуфтлик марказида ҳам ўйнашга мукаммал даражада мос тушувчи футболчи сифатида кўрганди.

Шу билан бирга, футболчининг Этиҳад Стадиум билан амалдаги шартномаси 2027-йилнинг 30-июнига қадар амал қилади. Жорий ёзги мавсум Манчестер Сити учун испаниялик футболчининг шартномаси тугашидан олдин катта трансфер маблағини ишлаб олиш учун сўнгги имкониятлардан бири ҳисобланади. Бироқ, инглиз клуби футболчини сотиш учун молиявий босим остида эмас ва ўйинчи расман кетишни талаб қилмаса ҳамда муносиб таклиф келиб тушмаса, уни сақлаб қолишга тайёр.

РодриРеал МадридМанчестер СитйТрансферЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54Атлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиАтлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиБугун, 16:36Наполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиНаполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиБугун, 16:33Лионель Месси ўглининг Барселона академиясига қайтиши ҳақидаги миш-мишларга чек қўйдиЛионель Месси ўглининг Барселона академиясига қайтиши ҳақидаги миш-мишларга чек қўйдиБугун, 16:14Марк-Андре тер Стеген Барселонадан Аяксга кўчиб ўтдиМарк-Андре тер Стеген Барселонадан Аяксга кўчиб ўтдиБугун, 15:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)