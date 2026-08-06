Родрининг Реал Мадридга трансфери шартнома шартлари туфайли тўхтатиб қўйилди
Родрининг Реал Мадридга трансфери шахсий шартнома ва трансфер нархи бўйича келишмовчиликлар сабаб тўхтатиб қўйилди. Манчестер Сити футболчи учун 65 миллион евродан 75 миллион еврогача талаб қилаётган бўлса, Реал Мадрид трансферни 60 миллион евро атрофида якунламоқчи. 30 ёшли Родри Испанияга қайтишга қарши эмас ва тўрт йиллик шартнома кутган, бироқ мадридликларнинг молиявий таклифидан норози бўлган.
Мадриднинг Реал клубининг Манчестер Сити яримҳимоячиси Родрини ўз сафига қўшиб олиш бўйича режалари шартнома шартлари бўйича келишмовчиликлар келиб чиққани сабабли тўхтаб қолди. Испаниялик футболчи ўз Ватанига қайтишга қарши эмас эди, бироқ шахсий шартнома ва трансфер нархи борасидаги жиддий тафовутлар келишувни барбод бўлиш ёқасига олиб келди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Фичажес нашри тарқатган маълумотларга кўра, томонлар молиявий шартлар бўйича келиша олмагач, трансфер музокаралари музлатиб қўйилган. 30 ёшли футболчи Ла Лигарига қайтишни истаганига қарамай, мадридликларнинг дастлабки таклифи ўйинчи кутган даражадан анча паст бўлиб чиқди. Ушбу вазият ёзги трансфер ойнасининг энг шов-шувли воқеаларидан бирини жиддий хавф остида қолдирмоқда.
Молиявий тафовутлар ва муддат масаласиҲисоботларга кўра, Родри Англиядаги фаолияти якунига етганини ҳисоблаб, Испанияга тўрт йиллик шартнома асосида қайтишни режалаштирган эди. Бироқ, сўнгги соатлардаги кескин музокаралар яримҳимоячини Реал Мадрид таклиф этган молиявий пакетдан норози бўлишига олиб келди. Шахсий шартномалардан ташқари, клубларнинг ўйинчи баҳоси борасидаги ёндашуви ҳам турлича бўлмоқда.
Манчестер Сити клуби ўз етакчиси учун 65 миллион евродан 75 миллион еврогача бўлган маблағ талаб қилмоқда. Ўз навбатида, қироллик клуби трансферни 60 миллион евро атрофида якунлашни режалаштирган эди. Ҳозирги босқичда Лос Бланкос учун асосий муаммо музокаралар кескин тус олгандан сўнг футболчини яна мулоқот столига қайтаришдан иборат бўлиб турибди.
Бош мураббий режаси ва клуб позициясиРеал Мадриднинг янги бош мураббийи жамоанинг ҳужум бошлашини ташкил эта оладиган марказий яримҳимойчини жалб қилишни алоҳида талаб қилган эди. Мутахассис Родрини таянч зонасида ҳам, жуфтлик марказида ҳам ўйнашга мукаммал даражада мос тушувчи футболчи сифатида кўрганди.
Шу билан бирга, футболчининг Этиҳад Стадиум билан амалдаги шартномаси 2027-йилнинг 30-июнига қадар амал қилади. Жорий ёзги мавсум Манчестер Сити учун испаниялик футболчининг шартномаси тугашидан олдин катта трансфер маблағини ишлаб олиш учун сўнгги имкониятлардан бири ҳисобланади. Бироқ, инглиз клуби футболчини сотиш учун молиявий босим остида эмас ва ўйинчи расман кетишни талаб қилмаса ҳамда муносиб таклиф келиб тушмаса, уни сақлаб қолишга тайёр.
…